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После массового отравления детей в нижегородском лагере возбудили дело
После массового отравления детей в нижегородском лагере возбудили дело - РИА Новости, 16.08.2022
После массового отравления детей в нижегородском лагере возбудили дело
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили после массового отравления детей в лагере в Нижегородской области, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T15:32
2022-08-16T15:32
2022-08-16T15:32
россия
происшествия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 авг - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили после массового отравления детей в лагере в Нижегородской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Ранее управление сообщило, что в детском оздоровительном лагере в Семеновском районе более 20 детей обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Работа лагеря приостановлена с 16 августа."По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). В настоящее время следователи СК продолжают допрашивать работников оздоровительного лагеря, изымать необходимую документацию, назначать экспертизы и устанавливать все обстоятельства произошедшего", - говорится в релизе.По предварительным итогам эпидемиологического расследования управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, причиной массового заболевания детей в лагере "Восток" могла стать энтеровирусная инфекция, распространению которой способствовала царящая в лагере антисанитария.
https://ria.ru/20220815/otravlenie-1809779089.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Происшествия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
После массового отравления детей в нижегородском лагере возбудили дело
СК возбудил уголовное дело после массового отравления детей в нижегородском лагере