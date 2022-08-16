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После массового отравления детей в нижегородском лагере возбудили дело

После массового отравления детей в нижегородском лагере возбудили дело - РИА Новости, 16.08.2022

После массового отравления детей в нижегородском лагере возбудили дело

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили после массового отравления детей в лагере в Нижегородской области, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T15:32

2022-08-16T15:32

2022-08-16T15:32

россия

происшествия

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 авг - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили после массового отравления детей в лагере в Нижегородской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Ранее управление сообщило, что в детском оздоровительном лагере в Семеновском районе более 20 детей обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Работа лагеря приостановлена с 16 августа."По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). В настоящее время следователи СК продолжают допрашивать работников оздоровительного лагеря, изымать необходимую документацию, назначать экспертизы и устанавливать все обстоятельства произошедшего", - говорится в релизе.По предварительным итогам эпидемиологического расследования управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, причиной массового заболевания детей в лагере "Восток" могла стать энтеровирусная инфекция, распространению которой способствовала царящая в лагере антисанитария.

https://ria.ru/20220815/otravlenie-1809779089.html

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нижегородская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)