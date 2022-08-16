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После массового отравления детей в нижегородском лагере возбудили дело - РИА Новости, 16.08.2022
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После массового отравления детей в нижегородском лагере возбудили дело
После массового отравления детей в нижегородском лагере возбудили дело - РИА Новости, 16.08.2022
После массового отравления детей в нижегородском лагере возбудили дело
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили после массового отравления детей в лагере в Нижегородской области, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T15:32
2022-08-16T15:32
россия
происшествия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 авг - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили после массового отравления детей в лагере в Нижегородской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Ранее управление сообщило, что в детском оздоровительном лагере в Семеновском районе более 20 детей обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Работа лагеря приостановлена с 16 августа."По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). В настоящее время следователи СК продолжают допрашивать работников оздоровительного лагеря, изымать необходимую документацию, назначать экспертизы и устанавливать все обстоятельства произошедшего", - говорится в релизе.По предварительным итогам эпидемиологического расследования управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, причиной массового заболевания детей в лагере "Восток" могла стать энтеровирусная инфекция, распространению которой способствовала царящая в лагере антисанитария.
https://ria.ru/20220815/otravlenie-1809779089.html
россия
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россия, происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Происшествия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
15:32 16.08.2022
 
После массового отравления детей в нижегородском лагере возбудили дело

СК возбудил уголовное дело после массового отравления детей в нижегородском лагере

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 авг - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили после массового отравления детей в лагере в Нижегородской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Ранее управление сообщило, что в детском оздоровительном лагере в Семеновском районе более 20 детей обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Работа лагеря приостановлена с 16 августа.
"По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). В настоящее время следователи СК продолжают допрашивать работников оздоровительного лагеря, изымать необходимую документацию, назначать экспертизы и устанавливать все обстоятельства произошедшего", - говорится в релизе.
По предварительным итогам эпидемиологического расследования управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, причиной массового заболевания детей в лагере "Восток" могла стать энтеровирусная инфекция, распространению которой способствовала царящая в лагере антисанитария.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
Вчера, 16:52
В нижегородском лагере более 20 детей обратились к врачам из-за отравления
 
РоссияПроисшествияНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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