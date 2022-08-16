https://ria.ru/20220816/covid-1809880134.html
Вирусолог объяснил, когда маски эффективны против COVID-19
Вирусолог объяснил, когда маски эффективны против COVID-19 - РИА Новости, 16.08.2022
Вирусолог объяснил, когда маски эффективны против COVID-19
Маски являются эффективной мерой профилактики распространения коронавируса, когда их носят все, кроме того, они могут помочь снизить риск развития тяжелой... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T03:34
2022-08-16T03:34
2022-08-16T03:44
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Маски являются эффективной мерой профилактики распространения коронавируса, когда их носят все, кроме того, они могут помочь снизить риск развития тяжелой болезни, заявил РИА Новости главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.Власти Бурятии ранее сообщили, что возвращают действие масочного режима на территории республики в связи с ростом заболеваемости COVID-19."Когда маски носят все, то это действительно эффективно, когда небольшая часть людей – эффект резко падает", - сказал Альтштейн.Он отметил, что для человека, который носит маску и соблюдает другие меры профилактики, в том числе дистанцирование и мытье рук, риск тяжело заболеть снижается, так как даже если маска пропустит вирус, то количество его будет меньше, чем в случае, если бы человек был без маски.При этом основной мерой профилактики распространения коронавируса является вакцинация, подчеркнул Альтштейн.
https://ria.ru/20220815/maski-1809575572.html
https://ria.ru/20220803/koronavirus-1806827486.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19
03:34 16.08.2022 (обновлено: 03:44 16.08.2022)
Вирусолог объяснил, когда маски эффективны против COVID-19
Вирусолог Альтштейн: маски эффективны в профилактике COVID-19, когда их носят все
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Маски являются эффективной мерой профилактики распространения коронавируса, когда их носят все, кроме того, они могут помочь снизить риск развития тяжелой болезни, заявил РИА Новости главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Власти Бурятии ранее сообщили, что возвращают действие масочного режима на территории республики в связи с ростом заболеваемости COVID-19.
"Когда маски носят все, то это действительно эффективно, когда небольшая часть людей – эффект резко падает", - сказал Альтштейн.
Он отметил, что для человека, который носит маску и соблюдает другие меры профилактики, в том числе дистанцирование и мытье рук, риск тяжело заболеть снижается, так как даже если маска пропустит вирус, то количество его будет меньше, чем в случае, если бы человек был без маски.
При этом основной мерой профилактики распространения коронавируса является вакцинация, подчеркнул Альтштейн.