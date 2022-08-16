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В ФСВТС заявили о готовности России к совместному производству Checkmate - РИА Новости, 16.08.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220816/checkmate-1809925836.html
В ФСВТС заявили о готовности России к совместному производству Checkmate
В ФСВТС заявили о готовности России к совместному производству Checkmate - РИА Новости, 16.08.2022
В ФСВТС заявили о готовности России к совместному производству Checkmate
Россия готова не только экспортировать однодвигательные истребители Checkmate, но и производить их в кооперации, сообщил РИА Новости во вторник на форуме... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T10:58
2022-08-16T10:58
новое оружие россии
безопасность
россия
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
ростех
форум "армия-2022"
checkmate
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Россия готова не только экспортировать однодвигательные истребители Checkmate, но и производить их в кооперации, сообщил РИА Новости во вторник на форуме "Армия-2022" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.Checkmate — первый в России однодвигательный самолет пятого поколения. Ключевые особенности самолета — малозаметность, низкая стоимость летного часа и открытая архитектура.По его словам, Checkmate должен пройти определенный путь, прежде чем стать экспортным продуктом, хотя уже сегодня понятно, что его заявленные характеристики находятся на уровне существующих предложений от иностранных конкурентов и даже превосходят их. Поэтому, с учетом предполагаемой конкурентной цены, он будет востребован в своем сегменте."Хотелось бы отметить, что рынок однодвигательных истребителей – это очень большой сегмент в авиационной составляющей, и на этом рынке нас давно не было. С проектом Checkmate мы возвращаемся на этот рынок", - сказал глава ФСВТС.Как заявлял глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, серийное производство данного истребителя должно начаться в 2027 году.
https://ria.ru/20220623/checkmate-1797683537.html
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безопасность, россия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), ростех, форум "армия-2022", checkmate
Новое оружие России, Безопасность, Россия, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Ростех, Форум "Армия-2022", Checkmate
10:58 16.08.2022
 
В ФСВТС заявили о готовности России к совместному производству Checkmate

Шугаев: Россия готова не только продавать, но и производить Checkmate совместно

© ОАКБеспилотный вариант истребителя пятого поколения Checkmate. Кадр видео
Беспилотный вариант истребителя пятого поколения Checkmate. Кадр видео
© ОАК
Беспилотный вариант истребителя пятого поколения Checkmate. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Россия готова не только экспортировать однодвигательные истребители Checkmate, но и производить их в кооперации, сообщил РИА Новости во вторник на форуме "Армия-2022" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
Checkmate — первый в России однодвигательный самолет пятого поколения. Ключевые особенности самолета — малозаметность, низкая стоимость летного часа и открытая архитектура.
"Могу подтвердить, что в настоящее время ведутся консультации с некоторыми иностранными заказчиками по вопросу сотрудничества в рамках проекта Checkmate. Стоит отметить, что параметры такого сотрудничества предусматривают не только поставку финальных изделий, но также и технологическую кооперацию", - сказал Шугаев.
По его словам, Checkmate должен пройти определенный путь, прежде чем стать экспортным продуктом, хотя уже сегодня понятно, что его заявленные характеристики находятся на уровне существующих предложений от иностранных конкурентов и даже превосходят их. Поэтому, с учетом предполагаемой конкурентной цены, он будет востребован в своем сегменте.
"Хотелось бы отметить, что рынок однодвигательных истребителей – это очень большой сегмент в авиационной составляющей, и на этом рынке нас давно не было. С проектом Checkmate мы возвращаемся на этот рынок", - сказал глава ФСВТС.
Как заявлял глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, серийное производство данного истребителя должно начаться в 2027 году.
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