https://ria.ru/20220816/checkmate-1809925836.html

В ФСВТС заявили о готовности России к совместному производству Checkmate

В ФСВТС заявили о готовности России к совместному производству Checkmate - РИА Новости, 16.08.2022

В ФСВТС заявили о готовности России к совместному производству Checkmate

Россия готова не только экспортировать однодвигательные истребители Checkmate, но и производить их в кооперации, сообщил РИА Новости во вторник на форуме... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T10:58

2022-08-16T10:58

2022-08-16T10:58

новое оружие россии

безопасность

россия

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

ростех

форум "армия-2022"

checkmate

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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Россия готова не только экспортировать однодвигательные истребители Checkmate, но и производить их в кооперации, сообщил РИА Новости во вторник на форуме "Армия-2022" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.Checkmate — первый в России однодвигательный самолет пятого поколения. Ключевые особенности самолета — малозаметность, низкая стоимость летного часа и открытая архитектура.По его словам, Checkmate должен пройти определенный путь, прежде чем стать экспортным продуктом, хотя уже сегодня понятно, что его заявленные характеристики находятся на уровне существующих предложений от иностранных конкурентов и даже превосходят их. Поэтому, с учетом предполагаемой конкурентной цены, он будет востребован в своем сегменте."Хотелось бы отметить, что рынок однодвигательных истребителей – это очень большой сегмент в авиационной составляющей, и на этом рынке нас давно не было. С проектом Checkmate мы возвращаемся на этот рынок", - сказал глава ФСВТС.Как заявлял глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, серийное производство данного истребителя должно начаться в 2027 году.

https://ria.ru/20220623/checkmate-1797683537.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), ростех, форум "армия-2022", checkmate