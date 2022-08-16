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Минобороны подписало контракт на поставку зенитных ракет для "Буков-М3" - РИА Новости, 16.08.2022
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Минобороны подписало контракт на поставку зенитных ракет для "Буков-М3"
Минобороны подписало контракт на поставку зенитных ракет для "Буков-М3" - РИА Новости, 16.08.2022
Минобороны подписало контракт на поставку зенитных ракет для "Буков-М3"
Минобороны РФ подписало на форуме "Армия-2022" контракт на поставку зенитных ракет для комплексов ПВО "Бук-М3". РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T14:29
2022-08-16T14:29
безопасность
россия
алексей криворучко
форум "армия-2022"
министерство обороны рф (минобороны рф)
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ подписало на форуме "Армия-2022" контракт на поставку зенитных ракет для комплексов ПВО "Бук-М3"."Подписывается государственный контракт на изготовление и поставку зенитных управляемых ракет 9М317М", - сказал диктор во время церемонии.Контракт подписали замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и гендиректор ПАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" Олег Мартынов.Ракеты 9М317М входят в состав нового зенитного ракетного комплекса средней дальности "Бук-М3".
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безопасность, россия, алексей криворучко, форум "армия-2022", министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Алексей Криворучко, Форум "Армия-2022", Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:29 16.08.2022
 
Минобороны подписало контракт на поставку зенитных ракет для "Буков-М3"

Минобороны подписало на "Армии-2022" контракт на поставку зенитных ракет для "Буков-М3"

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-МЗ" в районе спецоперации на Украине
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Бук-МЗ в районе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-МЗ" в районе спецоперации на Украине. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ подписало на форуме "Армия-2022" контракт на поставку зенитных ракет для комплексов ПВО "Бук-М3".
"Подписывается государственный контракт на изготовление и поставку зенитных управляемых ракет 9М317М", - сказал диктор во время церемонии.
Контракт подписали замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и гендиректор ПАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" Олег Мартынов.
Ракеты 9М317М входят в состав нового зенитного ракетного комплекса средней дальности "Бук-М3".
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БезопасностьРоссияАлексей КриворучкоФорум "Армия-2022"Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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