https://ria.ru/20220816/buk-1810001406.html
Минобороны подписало контракт на поставку зенитных ракет для "Буков-М3"
Минобороны подписало контракт на поставку зенитных ракет для "Буков-М3" - РИА Новости, 16.08.2022
Минобороны подписало контракт на поставку зенитных ракет для "Буков-М3"
Минобороны РФ подписало на форуме "Армия-2022" контракт на поставку зенитных ракет для комплексов ПВО "Бук-М3". РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T14:29
2022-08-16T14:29
2022-08-16T14:29
безопасность
россия
алексей криворучко
форум "армия-2022"
министерство обороны рф (минобороны рф)
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ подписало на форуме "Армия-2022" контракт на поставку зенитных ракет для комплексов ПВО "Бук-М3"."Подписывается государственный контракт на изготовление и поставку зенитных управляемых ракет 9М317М", - сказал диктор во время церемонии.Контракт подписали замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и гендиректор ПАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" Олег Мартынов.Ракеты 9М317М входят в состав нового зенитного ракетного комплекса средней дальности "Бук-М3".
https://ria.ru/20220726/pvo-1804920841.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, алексей криворучко, форум "армия-2022", министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Алексей Криворучко, Форум "Армия-2022", Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны подписало контракт на поставку зенитных ракет для "Буков-М3"
Минобороны подписало на "Армии-2022" контракт на поставку зенитных ракет для "Буков-М3"