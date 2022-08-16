https://ria.ru/20220816/buk-1810001406.html

Минобороны подписало контракт на поставку зенитных ракет для "Буков-М3"

Минобороны подписало контракт на поставку зенитных ракет для "Буков-М3" - РИА Новости, 16.08.2022

Минобороны подписало контракт на поставку зенитных ракет для "Буков-М3"

Минобороны РФ подписало на форуме "Армия-2022" контракт на поставку зенитных ракет для комплексов ПВО "Бук-М3". РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T14:29

2022-08-16T14:29

2022-08-16T14:29

безопасность

россия

алексей криворучко

форум "армия-2022"

министерство обороны рф (минобороны рф)

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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ подписало на форуме "Армия-2022" контракт на поставку зенитных ракет для комплексов ПВО "Бук-М3"."Подписывается государственный контракт на изготовление и поставку зенитных управляемых ракет 9М317М", - сказал диктор во время церемонии.Контракт подписали замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и гендиректор ПАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" Олег Мартынов.Ракеты 9М317М входят в состав нового зенитного ракетного комплекса средней дальности "Бук-М3".

https://ria.ru/20220726/pvo-1804920841.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, алексей криворучко, форум "армия-2022", министерство обороны рф (минобороны рф)