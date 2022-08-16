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Борт правительства не мог вылететь из Читы из-за попавшей в двигатель птицы - РИА Новости, 16.08.2022
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Борт правительства не мог вылететь из Читы из-за попавшей в двигатель птицы
Борт правительства не мог вылететь из Читы из-за попавшей в двигатель птицы - РИА Новости, 16.08.2022
Борт правительства не мог вылететь из Читы из-за попавшей в двигатель птицы
Самолёт специального лётного отряда "Россия" с представителями делегации правительства РФ и журналистами пула премьер-министра Михаила Мишустина во вторник не... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T14:26
2022-08-16T14:26
чита
ту-214
россия
правительство рф
михаил мишустин
происшествия
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ЧИТА, 16 авг - РИА Новости. Самолёт специального лётного отряда "Россия" с представителями делегации правительства РФ и журналистами пула премьер-министра Михаила Мишустина во вторник не смог вылететь из Читы, во время взлета в двигатель лайнера попала птица, сообщает корреспондент РИА Новости.Самолет "ТУ-214" поднялся в небо и спустя несколько минут приступил к снижению и приземлился в аэропорту Читы. Во время приземления никто не пострадал. Несколько лопастей двигателя при этом были деформированы из-за попадания птицы.После приземления пассажиры сделали совместное фото с пилотом.Мишустин во вторник прилетел в Читу, где посетил ряд социальных и промышленных объектов.
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чита, ту-214, россия, правительство рф, михаил мишустин, происшествия
Чита, Ту-214, Россия, Правительство РФ, Михаил Мишустин, Происшествия
14:26 16.08.2022
 
Борт правительства не мог вылететь из Читы из-за попавшей в двигатель птицы

Борт делегации правительства не смог вылететь из Читы из-за попадания птицы в двигатель

© РИА Новости / Дмитрий Петроченко / Перейти в фотобанкСамолет ТУ-214
Самолет ТУ-214 - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Петроченко
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Самолет ТУ-214 . Архивное фото
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ЧИТА, 16 авг - РИА Новости. Самолёт специального лётного отряда "Россия" с представителями делегации правительства РФ и журналистами пула премьер-министра Михаила Мишустина во вторник не смог вылететь из Читы, во время взлета в двигатель лайнера попала птица, сообщает корреспондент РИА Новости.
Самолет "ТУ-214" поднялся в небо и спустя несколько минут приступил к снижению и приземлился в аэропорту Читы. Во время приземления никто не пострадал. Несколько лопастей двигателя при этом были деформированы из-за попадания птицы.
После приземления пассажиры сделали совместное фото с пилотом.
Мишустин во вторник прилетел в Читу, где посетил ряд социальных и промышленных объектов.
Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
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ЧитаТу-214РоссияПравительство РФМихаил МишустинПроисшествия
 
 
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