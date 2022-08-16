https://ria.ru/20220816/bort-1810000554.html

Борт правительства не мог вылететь из Читы из-за попавшей в двигатель птицы

Борт правительства не мог вылететь из Читы из-за попавшей в двигатель птицы - РИА Новости, 16.08.2022

Борт правительства не мог вылететь из Читы из-за попавшей в двигатель птицы

Самолёт специального лётного отряда "Россия" с представителями делегации правительства РФ и журналистами пула премьер-министра Михаила Мишустина во вторник не... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T14:26

2022-08-16T14:26

2022-08-16T14:26

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ту-214

россия

правительство рф

михаил мишустин

происшествия

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ЧИТА, 16 авг - РИА Новости. Самолёт специального лётного отряда "Россия" с представителями делегации правительства РФ и журналистами пула премьер-министра Михаила Мишустина во вторник не смог вылететь из Читы, во время взлета в двигатель лайнера попала птица, сообщает корреспондент РИА Новости.Самолет "ТУ-214" поднялся в небо и спустя несколько минут приступил к снижению и приземлился в аэропорту Читы. Во время приземления никто не пострадал. Несколько лопастей двигателя при этом были деформированы из-за попадания птицы.После приземления пассажиры сделали совместное фото с пилотом.Мишустин во вторник прилетел в Читу, где посетил ряд социальных и промышленных объектов.

https://ria.ru/20220815/samolet-1809712566.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

чита, ту-214, россия, правительство рф, михаил мишустин, происшествия