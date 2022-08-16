https://ria.ru/20220816/bort-1810000554.html
Борт правительства не мог вылететь из Читы из-за попавшей в двигатель птицы
Борт правительства не мог вылететь из Читы из-за попавшей в двигатель птицы - РИА Новости, 16.08.2022
Борт правительства не мог вылететь из Читы из-за попавшей в двигатель птицы
Самолёт специального лётного отряда "Россия" с представителями делегации правительства РФ и журналистами пула премьер-министра Михаила Мишустина во вторник не... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T14:26
2022-08-16T14:26
2022-08-16T14:26
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ту-214
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правительство рф
михаил мишустин
происшествия
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ЧИТА, 16 авг - РИА Новости. Самолёт специального лётного отряда "Россия" с представителями делегации правительства РФ и журналистами пула премьер-министра Михаила Мишустина во вторник не смог вылететь из Читы, во время взлета в двигатель лайнера попала птица, сообщает корреспондент РИА Новости.Самолет "ТУ-214" поднялся в небо и спустя несколько минут приступил к снижению и приземлился в аэропорту Читы. Во время приземления никто не пострадал. Несколько лопастей двигателя при этом были деформированы из-за попадания птицы.После приземления пассажиры сделали совместное фото с пилотом.Мишустин во вторник прилетел в Читу, где посетил ряд социальных и промышленных объектов.
https://ria.ru/20220815/samolet-1809712566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чита, ту-214, россия, правительство рф, михаил мишустин, происшествия
Чита, Ту-214, Россия, Правительство РФ, Михаил Мишустин, Происшествия
Борт правительства не мог вылететь из Читы из-за попавшей в двигатель птицы
Борт делегации правительства не смог вылететь из Читы из-за попадания птицы в двигатель