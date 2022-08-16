https://ria.ru/20220816/boeviki-1810104944.html

Минобороны: боевики "Азова"* расположились в медцентре в Новых Санжарах

Минобороны: боевики "Азова"* расположились в медцентре в Новых Санжарах - РИА Новости, 16.08.2022

Минобороны: боевики "Азова"* расположились в медцентре в Новых Санжарах

В Полтавской области боевики националистического батальона "Азов"* (террористическая организация, запрещена в РФ) обустроили казарму в медицинском центре,... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T21:36

2022-08-16T21:36

2022-08-16T21:40

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

артемовск

украина

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В Полтавской области боевики националистического батальона "Азов"* (террористическая организация, запрещена в РФ) обустроили казарму в медицинском центре, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, в ДНР в Александровке в здании больницы (ул. Дзержинского) сосредоточены украинские вооруженные формирования, на прилегающей территории размещена бронетехника, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась. Кроме того, в городе Артемовске на территории туберкулезной больницы (ул. Мариупольская) дислоцированы подразделения войск Украины, развернуты блокпосты и огневые точки, подходы к зданию заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено.Также начальник НЦУО рассказал, что в Краматорске подразделения украинские войска в городской психиатрической больнице (ул. Белокур) оборудовали казармы и склады вооружения, на территории учреждения разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

артемовск

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, артемовск, украина, национальный центр управления обороной рф