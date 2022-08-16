21:36 16.08.2022 (обновлено: 21:40 16.08.2022)
Минобороны: боевики "Азова"* расположились в медцентре в Новых Санжарах
Минобороны: боевики "Азова"* расположились в медцентре в Новых Санжарах Полтавской области
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Харьковской области
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В Полтавской области боевики националистического батальона "Азов"* (террористическая организация, запрещена в РФ) обустроили казарму в медицинском центре, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Новых Санжарах Полтавской области в медицинском центре (ул. Курортная) дислоцируются боевики батальона "Азов"*, оборудован склад боеприпасов, при этом медицинский персонал и пациентов националисты цинично выгнали из медицинского учреждения", - сказал Мизинцев.
По его словам, в ДНР в Александровке в здании больницы (ул. Дзержинского) сосредоточены украинские вооруженные формирования, на прилегающей территории размещена бронетехника, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась. Кроме того, в городе Артемовске на территории туберкулезной больницы (ул. Мариупольская) дислоцированы подразделения войск Украины, развернуты блокпосты и огневые точки, подходы к зданию заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено.
Также начальник НЦУО рассказал, что в Краматорске подразделения украинские войска в городской психиатрической больнице (ул. Белокур) оборудовали казармы и склады вооружения, на территории учреждения разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты.
* Запрещенная в России террористическая организация