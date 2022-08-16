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Минобороны: боевики "Азова"* расположились в медцентре в Новых Санжарах - РИА Новости, 16.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220816/boeviki-1810104944.html
Минобороны: боевики "Азова"* расположились в медцентре в Новых Санжарах
Минобороны: боевики "Азова"* расположились в медцентре в Новых Санжарах - РИА Новости, 16.08.2022
Минобороны: боевики "Азова"* расположились в медцентре в Новых Санжарах
В Полтавской области боевики националистического батальона "Азов"* (террористическая организация, запрещена в РФ) обустроили казарму в медицинском центре,... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T21:36
2022-08-16T21:40
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
артемовск
украина
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В Полтавской области боевики националистического батальона "Азов"* (террористическая организация, запрещена в РФ) обустроили казарму в медицинском центре, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, в ДНР в Александровке в здании больницы (ул. Дзержинского) сосредоточены украинские вооруженные формирования, на прилегающей территории размещена бронетехника, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась. Кроме того, в городе Артемовске на территории туберкулезной больницы (ул. Мариупольская) дислоцированы подразделения войск Украины, развернуты блокпосты и огневые точки, подходы к зданию заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено.Также начальник НЦУО рассказал, что в Краматорске подразделения украинские войска в городской психиатрической больнице (ул. Белокур) оборудовали казармы и склады вооружения, на территории учреждения разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
артемовск
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в мире, донецкая народная республика, артемовск, украина, национальный центр управления обороной рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Украина, Национальный центр управления обороной РФ
21:36 16.08.2022 (обновлено: 21:40 16.08.2022)
 
Минобороны: боевики "Азова"* расположились в медцентре в Новых Санжарах

Минобороны: боевики "Азова"* расположились в медцентре в Новых Санжарах Полтавской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В Полтавской области боевики националистического батальона "Азов"* (террористическая организация, запрещена в РФ) обустроили казарму в медицинском центре, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Новых Санжарах Полтавской области в медицинском центре (ул. Курортная) дислоцируются боевики батальона "Азов"*, оборудован склад боеприпасов, при этом медицинский персонал и пациентов националисты цинично выгнали из медицинского учреждения", - сказал Мизинцев.

По его словам, в ДНР в Александровке в здании больницы (ул. Дзержинского) сосредоточены украинские вооруженные формирования, на прилегающей территории размещена бронетехника, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась. Кроме того, в городе Артемовске на территории туберкулезной больницы (ул. Мариупольская) дислоцированы подразделения войск Украины, развернуты блокпосты и огневые точки, подходы к зданию заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено.
Также начальник НЦУО рассказал, что в Краматорске подразделения украинские войска в городской психиатрической больнице (ул. Белокур) оборудовали казармы и склады вооружения, на территории учреждения разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты.
* Запрещенная в России террористическая организация
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