Рейтинг@Mail.ru
ГРУ: США готовят боевиков для терактов на подконтрольной Дамаску территории - РИА Новости, 16.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220816/boeviki-1810034592.html
ГРУ: США готовят боевиков для терактов на подконтрольной Дамаску территории
ГРУ: США готовят боевиков для терактов на подконтрольной Дамаску территории - РИА Новости, 16.08.2022
ГРУ: США готовят боевиков для терактов на подконтрольной Дамаску территории
США продолжают готовить на своих базах боевиков сирийской оппозиции, сообщил журналистам начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков на... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T15:58
2022-08-16T16:35
в мире
сирия
исламское государство
сша
россия
ирак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0b/1740806886_0:45:3071:1772_1920x0_80_0_0_795654d6d6591ef4e6b24c8e51bae469.jpg
КУБИНКА, 16 авг - РИА Новости. США продолжают готовить на своих базах боевиков сирийской оппозиции, сообщил журналистам начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков на Московской международной конференции по безопасности.По его словам, Запад до сих пор использует террористические структуры, чтобы не дать стабилизировать ситуацию в Сирийской арабской республике."На подконтрольных, фактически оккупированных американцами территориях, на восточном берегу реки Евфрат и в зоне "Эт-Танф", на американских базах осуществляется подготовка диверсионных групп, в том числе из бывших террористов, для действий против сирийского государства. Американские инструкторы продолжают обучение в зоне "Эт-Танф" боевиков сирийской оппозиции", - сказал Костюков.Он также отметил, что спецслужбы Запада через подконтрольные им неправительственные организации оказывают всестороннюю помощь находящимся в Сирии радикальным группировкам."Спецслужбы Запада через подконтрольные им неправительственные организации оказывают всестороннюю помощь находящимся в Сирии радикальным группировкам: "Хейат Тахрир аш-Шам", "Хурас ад-Дин", "Аджнад аль-Кавказ" и "Кятиба аль-Мухаджирин". Данные факты свидетельствуют о том, что действия международной антитеррористической коалиции в Сирии и Ираке являются в значительной степени декларативными", - сказал Костюков.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220815/neft-1809749855.html
https://ria.ru/20220813/siriya-1809429875.html
сирия
сша
россия
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0b/1740806886_460:75:3018:1993_1920x0_80_0_0_b0527bff6ec14f2e6a157bf801fad764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, исламское государство, сша, россия, ирак
В мире, Сирия, Исламское государство, США, Россия, Ирак
15:58 16.08.2022 (обновлено: 16:35 16.08.2022)
 
ГРУ: США готовят боевиков для терактов на подконтрольной Дамаску территории

ГРУ: США готовят боевиков ИГ* для совершения терактов на подконтрольной Дамаску территории

© AP Photo / Darko BandicСолдаты на военной базе США в Сирии
Солдаты на военной базе США в Сирии - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Darko Bandic
Солдаты на военной базе США в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУБИНКА, 16 авг - РИА Новости. США продолжают готовить на своих базах боевиков сирийской оппозиции, сообщил журналистам начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков на Московской международной конференции по безопасности.
По его словам, Запад до сих пор использует террористические структуры, чтобы не дать стабилизировать ситуацию в Сирийской арабской республике.
Цистерны на нефтебазе - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
Вчера, 15:40
Американские военные вывезли из Сирии 100 цистерн с нефтью, пишут СМИ
"На подконтрольных, фактически оккупированных американцами территориях, на восточном берегу реки Евфрат и в зоне "Эт-Танф", на американских базах осуществляется подготовка диверсионных групп, в том числе из бывших террористов, для действий против сирийского государства. Американские инструкторы продолжают обучение в зоне "Эт-Танф" боевиков сирийской оппозиции", - сказал Костюков.
Он также отметил, что спецслужбы Запада через подконтрольные им неправительственные организации оказывают всестороннюю помощь находящимся в Сирии радикальным группировкам.
"Спецслужбы Запада через подконтрольные им неправительственные организации оказывают всестороннюю помощь находящимся в Сирии радикальным группировкам: "Хейат Тахрир аш-Шам", "Хурас ад-Дин", "Аджнад аль-Кавказ" и "Кятиба аль-Мухаджирин". Данные факты свидетельствуют о том, что действия международной антитеррористической коалиции в Сирии и Ираке являются в значительной степени декларативными", - сказал Костюков.
*Запрещенная в России террористическая организация
Военные действия в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 22:08
Боевики "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии
 
В миреСирияИсламское государствоСШАРоссияИрак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала