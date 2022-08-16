https://ria.ru/20220816/boeviki-1810034592.html
ГРУ: США готовят боевиков для терактов на подконтрольной Дамаску территории
ГРУ: США готовят боевиков для терактов на подконтрольной Дамаску территории - РИА Новости, 16.08.2022
ГРУ: США готовят боевиков для терактов на подконтрольной Дамаску территории
США продолжают готовить на своих базах боевиков сирийской оппозиции, сообщил журналистам начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков на... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T15:58
2022-08-16T15:58
2022-08-16T16:35
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КУБИНКА, 16 авг - РИА Новости. США продолжают готовить на своих базах боевиков сирийской оппозиции, сообщил журналистам начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков на Московской международной конференции по безопасности.По его словам, Запад до сих пор использует террористические структуры, чтобы не дать стабилизировать ситуацию в Сирийской арабской республике."На подконтрольных, фактически оккупированных американцами территориях, на восточном берегу реки Евфрат и в зоне "Эт-Танф", на американских базах осуществляется подготовка диверсионных групп, в том числе из бывших террористов, для действий против сирийского государства. Американские инструкторы продолжают обучение в зоне "Эт-Танф" боевиков сирийской оппозиции", - сказал Костюков.Он также отметил, что спецслужбы Запада через подконтрольные им неправительственные организации оказывают всестороннюю помощь находящимся в Сирии радикальным группировкам."Спецслужбы Запада через подконтрольные им неправительственные организации оказывают всестороннюю помощь находящимся в Сирии радикальным группировкам: "Хейат Тахрир аш-Шам", "Хурас ад-Дин", "Аджнад аль-Кавказ" и "Кятиба аль-Мухаджирин". Данные факты свидетельствуют о том, что действия международной антитеррористической коалиции в Сирии и Ираке являются в значительной степени декларативными", - сказал Костюков.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220815/neft-1809749855.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, исламское государство, сша, россия, ирак
В мире, Сирия, Исламское государство, США, Россия, Ирак
15:58 16.08.2022 (обновлено: 16:35 16.08.2022)
ГРУ: США готовят боевиков для терактов на подконтрольной Дамаску территории
ГРУ: США готовят боевиков ИГ* для совершения терактов на подконтрольной Дамаску территории
КУБИНКА, 16 авг - РИА Новости. США продолжают готовить на своих базах боевиков сирийской оппозиции, сообщил журналистам начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков на Московской международной конференции по безопасности.
По его словам, Запад до сих пор использует террористические структуры, чтобы не дать стабилизировать ситуацию в Сирийской арабской республике.
"На подконтрольных, фактически оккупированных американцами территориях, на восточном берегу реки Евфрат и в зоне "Эт-Танф", на американских базах осуществляется подготовка диверсионных групп, в том числе из бывших террористов, для действий против сирийского государства. Американские инструкторы продолжают обучение в зоне "Эт-Танф" боевиков сирийской оппозиции", - сказал Костюков.
Он также отметил, что спецслужбы Запада через подконтрольные им неправительственные организации оказывают всестороннюю помощь находящимся в Сирии
радикальным группировкам.
"Спецслужбы Запада через подконтрольные им неправительственные организации оказывают всестороннюю помощь находящимся в Сирии радикальным группировкам: "Хейат Тахрир аш-Шам", "Хурас ад-Дин", "Аджнад аль-Кавказ" и "Кятиба аль-Мухаджирин". Данные факты свидетельствуют о том, что действия международной антитеррористической коалиции в Сирии и Ираке
являются в значительной степени декларативными", - сказал Костюков.
*Запрещенная в России террористическая организация