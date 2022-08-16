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Минобороны подписало несколько контрактов на поставку беспилотников - РИА Новости, 16.08.2022
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Минобороны подписало несколько контрактов на поставку беспилотников
Минобороны подписало несколько контрактов на поставку беспилотников - РИА Новости, 16.08.2022
Минобороны подписало несколько контрактов на поставку беспилотников
Минобороны РФ на форуме "Армия-2022" подписало ряд контрактов на поставку беспилотников "Орлан", "Иноходец" и "Элерон" сообщили в министерстве. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T14:39
2022-08-16T14:39
безопасность
форум "армия-2022"
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
бпла
беспилотники
кронштадт
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг – РИА Новости. Минобороны РФ на форуме "Армия-2022" подписало ряд контрактов на поставку беспилотников "Орлан", "Иноходец" и "Элерон" сообщили в министерстве.Как отмечается в сообщении, с ООО "Специальный технологический центр" был подписан контракт на "изготовление и поставку комплексов с беспилотными летательными аппаратами "Орлан-10", "Орлан-30".С АО "Кронштадт" был подписан контракт на изготовление и поставку "комплекса с беспилотным летательным аппаратом "Иноходец".С АО "ЭНИКС" был заключен контракт на "изготовление и поставку БПЛА "Элерон-3".
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безопасность, форум "армия-2022", министерство обороны рф (минобороны рф), россия, бпла, беспилотники, кронштадт
Безопасность, Форум "Армия-2022", Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, БПЛА, Беспилотники, Кронштадт
14:39 16.08.2022
 
Минобороны подписало несколько контрактов на поставку беспилотников

Минобороны подписало контракты на поставку беспилотников "Орлан", "Иноходец" и "Элерон"

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВоеннослужащий заправляет топливом беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" на Чебаркульском полигоне в Челябинской области
Военнослужащий заправляет топливом беспилотный летательный аппарат Орлан-10 на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнослужащий заправляет топливом беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" на Чебаркульском полигоне в Челябинской области. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг – РИА Новости. Минобороны РФ на форуме "Армия-2022" подписало ряд контрактов на поставку беспилотников "Орлан", "Иноходец" и "Элерон" сообщили в министерстве.
Как отмечается в сообщении, с ООО "Специальный технологический центр" был подписан контракт на "изготовление и поставку комплексов с беспилотными летательными аппаратами "Орлан-10", "Орлан-30".
С АО "Кронштадт" был подписан контракт на изготовление и поставку "комплекса с беспилотным летательным аппаратом "Иноходец".
С АО "ЭНИКС" был заключен контракт на "изготовление и поставку БПЛА "Элерон-3".
Новейшая зенитная ракетная система С-500 - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
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Минобороны подписало контракт на поставку С-500
 
БезопасностьФорум "Армия-2022"Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБПЛАБеспилотникиКронштадт
 
 
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