https://ria.ru/20220816/bespilotnik-1809975044.html
Иран на "Армии-2022" показал три беспилотника
Иран на "Армии-2022" показал три беспилотника - РИА Новости, 16.08.2022
Иран на "Армии-2022" показал три беспилотника
Наибольший интерес на стенде Ирана на форуме "Армия 2022" посетители проявляют к беспилотникам, в том числе к ударному дрону, рассказал РИА Новости один из... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T13:06
2022-08-16T13:06
2022-08-16T18:26
технологии
иран
персидский залив
форум "армия-2022"
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Наибольший интерес на стенде Ирана на форуме "Армия 2022" посетители проявляют к беспилотникам, в том числе к ударному дрону, рассказал РИА Новости один из представителей страны на стенде Наяфи Поур Давоод."Те люди, что следят за новостями, прекрасно осведомлены о том, на что способны наши беспилотники, в том числе это касается и происходившего в Персидском заливе. Иранские беспилотники - всем уже известно, на что они способны. Таким образом, более всего обращают внимание здесь на беспилотники и квадрокоптеры", - сказал Давоод.Он также добавил, что также Иран представляет на выставке ракеты, различные системы ПВО и РСЗО.Всего Иран представил на своём стенде на "Армии 2022" три беспилотных летательных аппарата: Quadcopter, Mohajer 6 (в переводе - "мигрант") и Karrar-3. Первый может использоваться и в гражданских целях, например, для тушения пожаров, так и в военных и может нести ударные снаряды - в таких двух вариантах дрон и показан на стенде. Его характеристики следующие: взлетный вес - 21 килограмм, загружаемый вес - от 1 до 7 килограмм, работает на расстоянии до 10 километров и высоте не более 400 метров, время работы - до 60 минут. Вес второго - 670 килограмм (на форуме макет представлен в размере 1 к 7), загружаемый вес - до 100 килограмм, работает на расстоянии 200 километров и высоте около 5 километров, длительность работы - до 12 часов. Третий весит 510 килограмм, может нести до 250 килограмм и поднимается на высоту до 9 километров. Как рассказали РИА Новости на стенде Ирана, использоваться он может и как ударный дрон, так и как "камикадзе".По заявлениям иранской стороны, их национальный стенд является самым большим на выставку среди всех представителей иностранных государств. Днем ранее его открыли в присутствии первого заместителя-координатора Начальника Генштаба Ирана.
https://ria.ru/20220815/sobaka-1809768544.html
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Иранские беспилотники Mohajer 6 и Karrar-3 на форуме "Армия-2022"
Наибольший интерес на стенде Ирана на форуме "Армия 2022" посетители проявляют к беспилотникам, в том числе к ударному дрону, рассказал РИА Новости один из представителей страны на стенде Наяфи Поур Давоод.
2022-08-16T13:06
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технологии, иран, персидский залив, форум "армия-2022"
Технологии, Иран, Персидский залив, Форум "Армия-2022"
13:06 16.08.2022 (обновлено: 18:26 16.08.2022)
Иран на "Армии-2022" показал три беспилотника
Иран на "Армии 2022" показал три беспилотника, в том числе ударный дрон
КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Наибольший интерес на стенде Ирана на форуме "Армия 2022" посетители проявляют к беспилотникам, в том числе к ударному дрону, рассказал РИА Новости один из представителей страны на стенде Наяфи Поур Давоод.
"Те люди, что следят за новостями, прекрасно осведомлены о том, на что способны наши беспилотники, в том числе это касается и происходившего в Персидском заливе
. Иранские беспилотники - всем уже известно, на что они способны. Таким образом, более всего обращают внимание здесь на беспилотники и квадрокоптеры", - сказал Давоод.
Он также добавил, что также Иран
представляет на выставке ракеты, различные системы ПВО и РСЗО.
Всего Иран представил на своём стенде на "Армии 2022" три беспилотных летательных аппарата: Quadcopter, Mohajer 6 (в переводе - "мигрант") и Karrar-3. Первый может использоваться и в гражданских целях, например, для тушения пожаров, так и в военных и может нести ударные снаряды - в таких двух вариантах дрон и показан на стенде. Его характеристики следующие: взлетный вес - 21 килограмм, загружаемый вес - от 1 до 7 килограмм, работает на расстоянии до 10 километров и высоте не более 400 метров, время работы - до 60 минут.
Вес второго - 670 килограмм (на форуме макет представлен в размере 1 к 7), загружаемый вес - до 100 килограмм, работает на расстоянии 200 километров и высоте около 5 километров, длительность работы - до 12 часов. Третий весит 510 килограмм, может нести до 250 килограмм и поднимается на высоту до 9 километров. Как рассказали РИА Новости на стенде Ирана, использоваться он может и как ударный дрон, так и как "камикадзе".
По заявлениям иранской стороны, их национальный стенд является самым большим на выставку среди всех представителей иностранных государств. Днем ранее его открыли в присутствии первого заместителя-координатора Начальника Генштаба Ирана.