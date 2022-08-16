В Берлине намерены сократить энергопотребление из-за наступающего кризиса
Мэр Берлина Гиффай: город сократит энергопотребление на десять процентов из-за кризиса
© Depositphotos / pandionhiatus3Вид на Берлин
© Depositphotos / pandionhiatus3
Вид на Берлин. Архивное фото
БЕРЛИН, 16 авг - РИА Новости. Берлин намерен сократить энергопотребление на 10% в связи с наступающим кризисом, заявила журналистам бургомистр Франциска Гиффай по итогам заседания сената во вторник.
"Сегодня были приняты многочисленные решения по подготовке к осени и зиме, следующей кризисной ситуации, которая нам предстоит. Говорили о пандемии и ситуации с беженцами, в центре внимания была ситуация в области энергетики и возможные меры экономии... Наша цель - достижение сокращения энергопотребления на 10% в рамках 10 крупных мер", - сказала Гиффай.
Бургомистр подчеркнула, что в настоящее время речь идет о "подготовке к грядущей ситуации" при учете "озабоченности населения". На следующем этапе власти Берлина намерены также разработать меры поддержки для жителей, прежде всего для пенсионеров и менее обеспеченных граждан.
В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.