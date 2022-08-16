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В Берлине намерены сократить энергопотребление из-за наступающего кризиса - РИА Новости, 16.08.2022
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В Берлине намерены сократить энергопотребление из-за наступающего кризиса
В Берлине намерены сократить энергопотребление из-за наступающего кризиса - РИА Новости, 16.08.2022
В Берлине намерены сократить энергопотребление из-за наступающего кризиса
Берлин намерен сократить энергопотребление на 10% в связи с наступающим кризисом, заявила журналистам бургомистр Франциска Гиффай по итогам заседания сената во... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T16:06
2022-08-16T16:06
в мире
роберт хабек
берлин (город)
германия
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БЕРЛИН, 16 авг - РИА Новости. Берлин намерен сократить энергопотребление на 10% в связи с наступающим кризисом, заявила журналистам бургомистр Франциска Гиффай по итогам заседания сената во вторник.Она добавила, что Берлин стал первой федеральной землей в Германии, который сформулировал на уровне земельного правительства задачи экономии энергопотребления, при этом, "конечно, во всех федеральных землях идет обсуждение того, каким образом можно достичь экономии".Бургомистр подчеркнула, что в настоящее время речь идет о "подготовке к грядущей ситуации" при учете "озабоченности населения". На следующем этапе власти Берлина намерены также разработать меры поддержки для жителей, прежде всего для пенсионеров и менее обеспеченных граждан.В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.
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в мире, роберт хабек, берлин (город), германия
В мире, Роберт Хабек, Берлин (город), Германия
16:06 16.08.2022
 
В Берлине намерены сократить энергопотребление из-за наступающего кризиса

Мэр Берлина Гиффай: город сократит энергопотребление на десять процентов из-за кризиса

© Depositphotos / pandionhiatus3Вид на Берлин
Вид на Берлин - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Depositphotos / pandionhiatus3
Вид на Берлин. Архивное фото
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БЕРЛИН, 16 авг - РИА Новости. Берлин намерен сократить энергопотребление на 10% в связи с наступающим кризисом, заявила журналистам бургомистр Франциска Гиффай по итогам заседания сената во вторник.
"Сегодня были приняты многочисленные решения по подготовке к осени и зиме, следующей кризисной ситуации, которая нам предстоит. Говорили о пандемии и ситуации с беженцами, в центре внимания была ситуация в области энергетики и возможные меры экономии... Наша цель - достижение сокращения энергопотребления на 10% в рамках 10 крупных мер", - сказала Гиффай.
Она добавила, что Берлин стал первой федеральной землей в Германии, который сформулировал на уровне земельного правительства задачи экономии энергопотребления, при этом, "конечно, во всех федеральных землях идет обсуждение того, каким образом можно достичь экономии".
Бургомистр подчеркнула, что в настоящее время речь идет о "подготовке к грядущей ситуации" при учете "озабоченности населения". На следующем этапе власти Берлина намерены также разработать меры поддержки для жителей, прежде всего для пенсионеров и менее обеспеченных граждан.
В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.
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