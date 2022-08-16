https://ria.ru/20220816/berlin-1810036817.html

В Берлине намерены сократить энергопотребление из-за наступающего кризиса

В Берлине намерены сократить энергопотребление из-за наступающего кризиса - РИА Новости, 16.08.2022

В Берлине намерены сократить энергопотребление из-за наступающего кризиса

Берлин намерен сократить энергопотребление на 10% в связи с наступающим кризисом, заявила журналистам бургомистр Франциска Гиффай по итогам заседания сената во... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T16:06

2022-08-16T16:06

2022-08-16T16:06

в мире

роберт хабек

берлин (город)

германия

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БЕРЛИН, 16 авг - РИА Новости. Берлин намерен сократить энергопотребление на 10% в связи с наступающим кризисом, заявила журналистам бургомистр Франциска Гиффай по итогам заседания сената во вторник.Она добавила, что Берлин стал первой федеральной землей в Германии, который сформулировал на уровне земельного правительства задачи экономии энергопотребления, при этом, "конечно, во всех федеральных землях идет обсуждение того, каким образом можно достичь экономии".Бургомистр подчеркнула, что в настоящее время речь идет о "подготовке к грядущей ситуации" при учете "озабоченности населения". На следующем этапе власти Берлина намерены также разработать меры поддержки для жителей, прежде всего для пенсионеров и менее обеспеченных граждан.В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.

https://ria.ru/20220816/gaz-1809991068.html

берлин (город)

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, роберт хабек, берлин (город), германия