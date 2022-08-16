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Министр здравоохранения Белоруссии посетил Москву с рабочим визитом - РИА Новости, 16.08.2022
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Министр здравоохранения Белоруссии посетил Москву с рабочим визитом
Министр здравоохранения Белоруссии посетил Москву с рабочим визитом - РИА Новости, 16.08.2022
Министр здравоохранения Белоруссии посетил Москву с рабочим визитом
Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич посетил Москву с рабочим визитом, сообщает во вторник пресс-служба столичного департамента здравоохранения. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T07:07
2022-08-16T07:12
общество
здоровье - общество
москва
нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич посетил Москву с рабочим визитом, сообщает во вторник пресс-служба столичного департамента здравоохранения."Официальная делегация из Республики Беларусь во главе с министром здравоохранения Дмитрием Пиневичем посетила с рабочим визитом московские объекты здравоохранения", - говорится в сообщении.Отмечается, что участники высоко оценили удобство единой цифровой системы городского здравоохранения."В ходе визита мы ознакомились с работой системы здравоохранения Москвы, с её многоуровневым характером. Убедились, что в Москве действительно высокий уровень цифровизации, а также увидели, как цифра помогает в организации медицинской помощи и маршрутизации пациентов в огромном мегаполисе. Больше всего из увиденного впечатлила монолитность применяемых решений, а также возможности сервисов искусственного интеллекта и работающая в городе цифровая платформа здравоохранения. Безусловно, мы тоже занимаемся внедрением таких решений, поэтому московский опыт будет очень полезен для Республики Беларусь и позволит нам более эффективно организовать нашу работу. При этом такой опыт важен не только для здравоохранения, но и для кадровой, и финансовой сферы", – цитируют в сообщении Пиневича.Уточняется, что во время рабочего визита представители департамента здравоохранения Москвы продемонстрировали делегации возможности единой цифровой платформы здравоохранения на примере амбулаторного и стационарного звена. В детской городской поликлинике №38 представители белорусской делегации изучили работу сервиса электронной записи пациентов на прием к врачам, чат-бота для сбора жалоб пациентов на самочувствие перед приемом, возможности электронной медицинской карты, сервиса электронных рецептов на лекарства, систему поддержки принятия врачебных решений, интерактивный календарь прививок и другие сервисы, которые удобны для пациентов и облегчают работу медицинских работников. В НИИ Скорой Помощи имени Н.В. Склифосовского правительственная делегация изучила опыт цифровой трансформации здравоохранения на примере работы приемного отделения скоропомощного стационара.Сообщается, что делегация также посетила Кадровый центр Департамента здравоохранения Москвы, где медицинские работники получают непрерывное профессиональное образование.
https://ria.ru/20220804/ekonomika-1807305414.html
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общество, здоровье - общество, москва, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
Общество, Здоровье - Общество, Москва, НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
07:07 16.08.2022 (обновлено: 07:12 16.08.2022)
 
Министр здравоохранения Белоруссии посетил Москву с рабочим визитом

Министр здравоохранения Белоруссии Пиневич посетил Москву с рабочим визитом

© РИА Новости / Алексей Лебедев / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Алексей Лебедев
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич посетил Москву с рабочим визитом, сообщает во вторник пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
"Официальная делегация из Республики Беларусь во главе с министром здравоохранения Дмитрием Пиневичем посетила с рабочим визитом московские объекты здравоохранения", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что участники высоко оценили удобство единой цифровой системы городского здравоохранения.
"В ходе визита мы ознакомились с работой системы здравоохранения Москвы, с её многоуровневым характером. Убедились, что в Москве действительно высокий уровень цифровизации, а также увидели, как цифра помогает в организации медицинской помощи и маршрутизации пациентов в огромном мегаполисе. Больше всего из увиденного впечатлила монолитность применяемых решений, а также возможности сервисов искусственного интеллекта и работающая в городе цифровая платформа здравоохранения. Безусловно, мы тоже занимаемся внедрением таких решений, поэтому московский опыт будет очень полезен для Республики Беларусь и позволит нам более эффективно организовать нашу работу. При этом такой опыт важен не только для здравоохранения, но и для кадровой, и финансовой сферы", – цитируют в сообщении Пиневича.
Уточняется, что во время рабочего визита представители департамента здравоохранения Москвы продемонстрировали делегации возможности единой цифровой платформы здравоохранения на примере амбулаторного и стационарного звена. В детской городской поликлинике №38 представители белорусской делегации изучили работу сервиса электронной записи пациентов на прием к врачам, чат-бота для сбора жалоб пациентов на самочувствие перед приемом, возможности электронной медицинской карты, сервиса электронных рецептов на лекарства, систему поддержки принятия врачебных решений, интерактивный календарь прививок и другие сервисы, которые удобны для пациентов и облегчают работу медицинских работников. В НИИ Скорой Помощи имени Н.В. Склифосовского правительственная делегация изучила опыт цифровой трансформации здравоохранения на примере работы приемного отделения скоропомощного стационара.
Сообщается, что делегация также посетила Кадровый центр Департамента здравоохранения Москвы, где медицинские работники получают непрерывное профессиональное образование.
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