https://ria.ru/20220816/bank-1809957417.html

В России появился агрегатор для банковских операций на iOS

В России появился агрегатор для банковских операций на iOS - РИА Новости, 16.08.2022

В России появился агрегатор для банковских операций на iOS

Компания "Открытые ИТ-решения" выпустила агрегатор для банковских операций "СБОЛ" на операционной системе iOS, который предоставляет возможности для... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T12:20

2022-08-16T12:20

2022-08-16T12:20

экономика

технологии

сбербанк россии

apple

сбер

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Компания "Открытые ИТ-решения" выпустила агрегатор для банковских операций "СБОЛ" на операционной системе iOS, который предоставляет возможности для онлайн-банкинга, к сервису уже присоединился Сбербанк, следует из информации приложения.Согласно описанию сервиса, сейчас в нем можно получать актуальную информацию о курсах валют и металлов, проверить свой баланс и узнать местоположение точек для снятия денег. При этом можно ввести карту банка и получить доступ к основным банковским операциям.Пока получается ввести только карту Сбербанка, остальной "пластик" приложение определяет и предлагает перевести на стороннее приложение банка. Таким образом, Сбербанк стал первым присоединившимся к этому сервису."Сбербанк рекомендует использовать приложение компании "Открытые ИТ-решения" клиентам владельцам устройств Apple, на которых еще не установлено приложение "СберБанк Онлайн". Наши самые востребованные банковские сервисы теперь доступны для пользователей приложения, оно является безопасным и доступно для скачивания в AppStore", - прокомментировали в "Сбере".При этом в Сбербанке напомнили, что тем клиентам, у которых уже ранее было установлено приложение банка, удалять его не нужно - оно работает в штатном режиме с предоставлением полного набора сервисов.

https://ria.ru/20220621/magazin-1796974146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, сбербанк россии, apple, сбер