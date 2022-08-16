Рейтинг@Mail.ru
В России появился агрегатор для банковских операций на iOS - РИА Новости, 16.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220816/bank-1809957417.html
В России появился агрегатор для банковских операций на iOS
В России появился агрегатор для банковских операций на iOS - РИА Новости, 16.08.2022
В России появился агрегатор для банковских операций на iOS
Компания "Открытые ИТ-решения" выпустила агрегатор для банковских операций "СБОЛ" на операционной системе iOS, который предоставляет возможности для... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T12:20
2022-08-16T12:20
экономика
технологии
сбербанк россии
apple
сбер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576329725_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_8cce04b5fe847655e867c140eb06dd87.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Компания "Открытые ИТ-решения" выпустила агрегатор для банковских операций "СБОЛ" на операционной системе iOS, который предоставляет возможности для онлайн-банкинга, к сервису уже присоединился Сбербанк, следует из информации приложения.Согласно описанию сервиса, сейчас в нем можно получать актуальную информацию о курсах валют и металлов, проверить свой баланс и узнать местоположение точек для снятия денег. При этом можно ввести карту банка и получить доступ к основным банковским операциям.Пока получается ввести только карту Сбербанка, остальной "пластик" приложение определяет и предлагает перевести на стороннее приложение банка. Таким образом, Сбербанк стал первым присоединившимся к этому сервису."Сбербанк рекомендует использовать приложение компании "Открытые ИТ-решения" клиентам владельцам устройств Apple, на которых еще не установлено приложение "СберБанк Онлайн". Наши самые востребованные банковские сервисы теперь доступны для пользователей приложения, оно является безопасным и доступно для скачивания в AppStore", - прокомментировали в "Сбере".При этом в Сбербанке напомнили, что тем клиентам, у которых уже ранее было установлено приложение банка, удалять его не нужно - оно работает в штатном режиме с предоставлением полного набора сервисов.
https://ria.ru/20220621/magazin-1796974146.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576329725_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_4e177e4c953f4d0decc551cb1ea3bcba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, сбербанк россии, apple, сбер
Экономика, Технологии, Сбербанк России, Apple, Сбер
12:20 16.08.2022
 
В России появился агрегатор для банковских операций на iOS

Компания "Открытые ИТ-решения" выпустила агрегатор для банковских операций "СБОЛ" на iOS

© Depositphotos / VadmaryДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Depositphotos / Vadmary
Девушка со смартфоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Компания "Открытые ИТ-решения" выпустила агрегатор для банковских операций "СБОЛ" на операционной системе iOS, который предоставляет возможности для онлайн-банкинга, к сервису уже присоединился Сбербанк, следует из информации приложения.
Согласно описанию сервиса, сейчас в нем можно получать актуальную информацию о курсах валют и металлов, проверить свой баланс и узнать местоположение точек для снятия денег. При этом можно ввести карту банка и получить доступ к основным банковским операциям.
Пока получается ввести только карту Сбербанка, остальной "пластик" приложение определяет и предлагает перевести на стороннее приложение банка. Таким образом, Сбербанк стал первым присоединившимся к этому сервису.
"Сбербанк рекомендует использовать приложение компании "Открытые ИТ-решения" клиентам владельцам устройств Apple, на которых еще не установлено приложение "СберБанк Онлайн". Наши самые востребованные банковские сервисы теперь доступны для пользователей приложения, оно является безопасным и доступно для скачивания в AppStore", - прокомментировали в "Сбере".
При этом в Сбербанке напомнили, что тем клиентам, у которых уже ранее было установлено приложение банка, удалять его не нужно - оно работает в штатном режиме с предоставлением полного набора сервисов.
Интерфейс российского магазина мобильных приложений NashStore - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 12:02Наука
В российском магазине приложений появился иностранный софт
 
ЭкономикаТехнологииСбербанк РоссииAppleСбер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала