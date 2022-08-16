Рейтинг@Mail.ru
Партия "Справедливая Россия – За правду" сообщила о DDoS-атаке с Украины - РИА Новости, 16.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220816/ataka-1809995483.html
Партия "Справедливая Россия – За правду" сообщила о DDoS-атаке с Украины
Партия "Справедливая Россия – За правду" сообщила о DDoS-атаке с Украины - РИА Новости, 16.08.2022
Партия "Справедливая Россия – За правду" сообщила о DDoS-атаке с Украины
Официальные партийные ресурсы "Справедливой России – За правду" подверглись масштабной DDoS-атаке с территории Украины, сообщается в Telegram-канале партии. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T14:13
2022-08-16T14:13
россия
украина
кибербезопасность
кибератаки
партия "справедливая россия - за правду"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149747/65/1497476588_0:194:2951:1854_1920x0_80_0_0_56870dbfb291faf6e4795f39004436aa.jpg
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Официальные партийные ресурсы "Справедливой России – За правду" подверглись масштабной DDoS-атаке с территории Украины, сообщается в Telegram-канале партии."Официальные партийные ресурсы СРЗП подверглись масштабной DDoS-атаке. Атака производится с территории Украины как "ответ" на нашу непримиримую позицию по поддержке СВО (специальной военной операции РФ на Украине – ред.), российской армии и жителей освобожденных территорий", - отмечается в сообщении.Уточняется, что IT-специалисты работают над устранением неполадок.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220718/kiberbezopasnost-1803316732.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149747/65/1497476588_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_3ac80a76b7f87f0797631b5163a1ed58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, кибербезопасность, кибератаки, партия "справедливая россия - за правду"
Россия, Украина, Кибербезопасность, Кибератаки, Партия "Справедливая Россия - за правду"
14:13 16.08.2022
 
Партия "Справедливая Россия – За правду" сообщила о DDoS-атаке с Украины

Партийные ресурсы "Справедливой России – За правду" подверглись DDoS-атаке с Украины

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Кибербезопасность. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Официальные партийные ресурсы "Справедливой России – За правду" подверглись масштабной DDoS-атаке с территории Украины, сообщается в Telegram-канале партии.
"Официальные партийные ресурсы СРЗП подверглись масштабной DDoS-атаке. Атака производится с территории Украины как "ответ" на нашу непримиримую позицию по поддержке СВО (специальной военной операции РФ на Украине – ред.), российской армии и жителей освобожденных территорий", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что IT-специалисты работают над устранением неполадок.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Мужчина работает на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 19:24
В США заявили о нехватке специалистов по кибербезопасности
 
РоссияУкраинаКибербезопасностьКибератакиПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала