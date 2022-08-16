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Партия "Справедливая Россия – За правду" сообщила о DDoS-атаке с Украины
Партия "Справедливая Россия – За правду" сообщила о DDoS-атаке с Украины - РИА Новости, 16.08.2022
Партия "Справедливая Россия – За правду" сообщила о DDoS-атаке с Украины
Официальные партийные ресурсы "Справедливой России – За правду" подверглись масштабной DDoS-атаке с территории Украины, сообщается в Telegram-канале партии. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T14:13
2022-08-16T14:13
2022-08-16T14:13
россия
украина
кибербезопасность
кибератаки
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Официальные партийные ресурсы "Справедливой России – За правду" подверглись масштабной DDoS-атаке с территории Украины, сообщается в Telegram-канале партии."Официальные партийные ресурсы СРЗП подверглись масштабной DDoS-атаке. Атака производится с территории Украины как "ответ" на нашу непримиримую позицию по поддержке СВО (специальной военной операции РФ на Украине – ред.), российской армии и жителей освобожденных территорий", - отмечается в сообщении.Уточняется, что IT-специалисты работают над устранением неполадок.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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россия, украина, кибербезопасность, кибератаки, партия "справедливая россия - за правду"
Россия, Украина, Кибербезопасность, Кибератаки, Партия "Справедливая Россия - за правду"
Партия "Справедливая Россия – За правду" сообщила о DDoS-атаке с Украины
Партийные ресурсы "Справедливой России – За правду" подверглись DDoS-атаке с Украины