Разработчик раскрыл способ обнаружения противника на АПЛ будущего "Арктур"

"Многофункциональность проекта обеспечит его актуальность в неизвестных на сегодня условиях второй половины века. "Арктур" способен нести не только стратегическое оружие, но и необитаемые аппараты различных классов. Малые и средние аппараты могут размещаться в шахтах корабля, для крупных предусмотрено забортное размещение. Благодаря подводной робототехнике, "Арктур" будет лучше представлять окружающую обстановку, раньше обнаруживать противника и лучше уклоняться от атак", — сказал представитель предприятия.