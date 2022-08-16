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Разработчик раскрыл способ обнаружения противника на АПЛ будущего "Арктур" - РИА Новости, 16.08.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220816/arktur-1809879994.html
Разработчик раскрыл способ обнаружения противника на АПЛ будущего "Арктур"
Разработчик раскрыл способ обнаружения противника на АПЛ будущего "Арктур" - РИА Новости, 16.08.2022
Разработчик раскрыл способ обнаружения противника на АПЛ будущего "Арктур"
Стратегическая атомная подводная лодка будущего поколения "Арктур" сможет раньше обнаруживать противника за счет робототехники — подводных беспилотников,... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T03:34
2022-08-16T04:39
новое оружие россии
безопасность
форум "армия-2022"
россия
цкб мт "рубин"
апл "арктур"
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг — РИА Новости. Стратегическая атомная подводная лодка будущего поколения "Арктур" сможет раньше обнаруживать противника за счет робототехники — подводных беспилотников, сообщил РИА Новости представитель центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин"."Рубин" показал на форуме "Армия-2022" свое видение возможного будущего ракетных подводных крейсеров стратегического назначения: концепт-проект ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Арктур".Он подчеркнул, что появление в будущем новых типов необитаемых аппаратов позволит превратить подводный ракетный крейсер в подлодку другого назначения.Сейчас ЦКБ " Рубин" разрабатывает в интересах Минобороны линейку беспилотников типа "Суррогат", "Клавесин" и другие.
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безопасность, форум "армия-2022", россия, цкб мт "рубин", апл "арктур"
Новое оружие России, Безопасность, Форум "Армия-2022", Россия, ЦКБ МТ "Рубин", АПЛ "Арктур"
03:34 16.08.2022 (обновлено: 04:39 16.08.2022)
 
Разработчик раскрыл способ обнаружения противника на АПЛ будущего "Арктур"

КБ "Рубин": АПЛ будущего "Арктур" сможет раньше обнаружить врага за счет беспилотников

© ЦКБ "Рубин"Новейшая подлодка "Арктур"
Новейшая подлодка Арктур
© ЦКБ "Рубин"
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг — РИА Новости. Стратегическая атомная подводная лодка будущего поколения "Арктур" сможет раньше обнаруживать противника за счет робототехники — подводных беспилотников, сообщил РИА Новости представитель центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин".
"Рубин" показал на форуме "Армия-2022" свое видение возможного будущего ракетных подводных крейсеров стратегического назначения: концепт-проект ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Арктур".
"Многофункциональность проекта обеспечит его актуальность в неизвестных на сегодня условиях второй половины века. "Арктур" способен нести не только стратегическое оружие, но и необитаемые аппараты различных классов. Малые и средние аппараты могут размещаться в шахтах корабля, для крупных предусмотрено забортное размещение. Благодаря подводной робототехнике, "Арктур" будет лучше представлять окружающую обстановку, раньше обнаруживать противника и лучше уклоняться от атак", — сказал представитель предприятия.
Он подчеркнул, что появление в будущем новых типов необитаемых аппаратов позволит превратить подводный ракетный крейсер в подлодку другого назначения.
Сейчас ЦКБ " Рубин" разрабатывает в интересах Минобороны линейку беспилотников типа "Суррогат", "Клавесин" и другие.
Площадка проведения Международного военно-технического форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
03:25Новое оружие России
Атомную подлодку "Арктур" оснастят новым оружием, сообщило КБ "Рубин"
 
Новое оружие РоссииБезопасностьФорум "Армия-2022"РоссияЦКБ МТ "Рубин"АПЛ "Арктур"
 
 
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