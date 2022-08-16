https://ria.ru/20220816/arktur-1809879651.html
Разработчик нашел способ сделать подлодку "Арктур" более скрытной
Разработчик нашел способ сделать подлодку "Арктур" более скрытной - РИА Новости, 16.08.2022
Разработчик нашел способ сделать подлодку "Арктур" более скрытной
Стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) будущего поколения "Арктур" станет более скрытной за счет граненой формы и безвальной энергетики, сообщил РИА... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T03:23
2022-08-16T03:23
2022-08-16T04:40
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг — РИА Новости. Стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) будущего поколения "Арктур" станет более скрытной за счет граненой формы и безвальной энергетики, сообщил РИА Новости представитель центрального конструкторского бюро (ЦКБ) "Рубин"."Рубин" показал на выставке "Армия-2022" свое видение возможного будущего ракетных подводных крейсеров стратегического назначения: концепт-проект АПЛ "Арктур".Он подчеркнул, что скрытность останется главным свойством подводных крейсеров, но способы обнаружения подводных лодок непрерывно развиваются, а значит, должны меняться и способы обеспечения скрытности. Снижение шумности приводит к тому, что все большую роль в обнаружении играют активные низкочастотные системы."Эти решения важны и с точки зрения самого перспективного района применения "Арктура" — высокоширотной Арктики. Интерес к этому району в ближайшие десятилетия будет только расти. Граненая форма обводов упрощает взламывание льда при всплытии и не позволяет ему задерживаться на крышках шахт, а лучшая управляемость важна для занятия позиции в полыньях", — заключил собеседник агентства.
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безопасность, россия, арктика, форум "армия-2022", апл "арктур"
Новое оружие России, Безопасность, Россия, Арктика, Форум "Армия-2022", АПЛ "Арктур"
03:23 16.08.2022 (обновлено: 04:40 16.08.2022)
Разработчик нашел способ сделать подлодку "Арктур" более скрытной
КБ "Рубин" сообщило, что АПЛ "Арктур" станет более скрытной за счет безвальной энергетики
КУБИНКА (Московская область), 16 авг — РИА Новости. Стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) будущего поколения "Арктур" станет более скрытной за счет граненой формы и безвальной энергетики, сообщил РИА Новости представитель центрального конструкторского бюро (ЦКБ) "Рубин".
"Рубин" показал на выставке "Армия-2022" свое видение возможного будущего ракетных подводных крейсеров стратегического назначения: концепт-проект АПЛ "Арктур".
"Новая граненая форма обводов "Арктура" вместе с уменьшением размеров корабля и перспективным активным покрытием снижает отражаемый сигнал гидролокатора и уменьшает дальность обнаружения лодки. Применение распределенной безвальной энергетической установки с полным электродвижением способствует снижению шумности, а наличие двух движителей повышает маневренность и надежность ракетоносца", — отметил представитель "Рубина".
Он подчеркнул, что скрытность останется главным свойством подводных крейсеров, но способы обнаружения подводных лодок непрерывно развиваются, а значит, должны меняться и способы обеспечения скрытности. Снижение шумности приводит к тому, что все большую роль в обнаружении играют активные низкочастотные системы.
"Эти решения важны и с точки зрения самого перспективного района применения "Арктура" — высокоширотной Арктики
. Интерес к этому району в ближайшие десятилетия будет только расти. Граненая форма обводов упрощает взламывание льда при всплытии и не позволяет ему задерживаться на крышках шахт, а лучшая управляемость важна для занятия позиции в полыньях", — заключил собеседник агентства.