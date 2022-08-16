https://ria.ru/20220816/arktur-1809879651.html

Разработчик нашел способ сделать подлодку "Арктур" более скрытной

Разработчик нашел способ сделать подлодку "Арктур" более скрытной - РИА Новости, 16.08.2022

Разработчик нашел способ сделать подлодку "Арктур" более скрытной

Стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) будущего поколения "Арктур" станет более скрытной за счет граненой формы и безвальной энергетики, сообщил РИА... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T03:23

2022-08-16T03:23

2022-08-16T04:40

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апл "арктур"

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КУБИНКА (Московская область), 16 авг — РИА Новости. Стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) будущего поколения "Арктур" станет более скрытной за счет граненой формы и безвальной энергетики, сообщил РИА Новости представитель центрального конструкторского бюро (ЦКБ) "Рубин"."Рубин" показал на выставке "Армия-2022" свое видение возможного будущего ракетных подводных крейсеров стратегического назначения: концепт-проект АПЛ "Арктур".Он подчеркнул, что скрытность останется главным свойством подводных крейсеров, но способы обнаружения подводных лодок непрерывно развиваются, а значит, должны меняться и способы обеспечения скрытности. Снижение шумности приводит к тому, что все большую роль в обнаружении играют активные низкочастотные системы."Эти решения важны и с точки зрения самого перспективного района применения "Арктура" — высокоширотной Арктики. Интерес к этому району в ближайшие десятилетия будет только расти. Граненая форма обводов упрощает взламывание льда при всплытии и не позволяет ему задерживаться на крышках шахт, а лучшая управляемость важна для занятия позиции в полыньях", — заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220816/rls-1809879519.html

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безопасность, россия, арктика, форум "армия-2022", апл "арктур"