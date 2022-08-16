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В Анапе снова запретили купаться - РИА Новости, 16.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220816/anapa-1809989790.html
В Анапе снова запретили купаться
В Анапе снова запретили купаться - РИА Новости, 16.08.2022
В Анапе снова запретили купаться
Власти Анапы запретили жителям и туристам купаться на всех пляжах курорта. Об этом говорится в сообщении Управления гражданской обороны и защиты населения. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T14:03
2022-08-16T14:03
туризм
краснодарский край
анапа
море
черное море
новости - туризм
туризм
гроза
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Власти Анапы запретили жителям и туристам купаться на всех пляжах курорта. Об этом говорится в сообщении Управления гражданской обороны и защиты населения.Причина ограничений — прохождение грозового фронта над территорией региона."Будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье! Руководителям предприятий и организаций необходимо принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций", — заявили в ведомстве.Согласно прогнозам синоптиков, с 16 по 18 августа в Краснодарском крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым ветром. Также возможно образование смерчей над морем.
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краснодарский край, анапа, море, черное море, новости - туризм, туризм, гроза, погода, туристы
Туризм, Краснодарский край, Анапа, море, Черное море, Новости - Туризм, Туризм, Гроза, Погода, туристы
14:03 16.08.2022
 
В Анапе снова запретили купаться

Власти Анапы запретили купаться на всех пляжах курорта

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОтдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Власти Анапы запретили жителям и туристам купаться на всех пляжах курорта. Об этом говорится в сообщении Управления гражданской обороны и защиты населения.
Причина ограничений — прохождение грозового фронта над территорией региона.
"Будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье! Руководителям предприятий и организаций необходимо принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций", — заявили в ведомстве.
Согласно прогнозам синоптиков, с 16 по 18 августа в Краснодарском крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым ветром. Также возможно образование смерчей над морем.
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ТуризмКраснодарский крайАнапамореЧерное мореНовости - ТуризмТуризмГрозаПогодатуристы
 
 
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