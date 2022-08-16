https://ria.ru/20220816/anapa-1809989790.html
В Анапе снова запретили купаться
В Анапе снова запретили купаться - РИА Новости, 16.08.2022
В Анапе снова запретили купаться
Власти Анапы запретили жителям и туристам купаться на всех пляжах курорта. Об этом говорится в сообщении Управления гражданской обороны и защиты населения. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T14:03
2022-08-16T14:03
2022-08-16T14:03
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анапа
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туризм
гроза
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Власти Анапы запретили жителям и туристам купаться на всех пляжах курорта. Об этом говорится в сообщении Управления гражданской обороны и защиты населения.Причина ограничений — прохождение грозового фронта над территорией региона."Будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье! Руководителям предприятий и организаций необходимо принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций", — заявили в ведомстве.Согласно прогнозам синоптиков, с 16 по 18 августа в Краснодарском крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым ветром. Также возможно образование смерчей над морем.
https://ria.ru/20220815/podmoskove-1809812027.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Анапе снова запретили купаться
Власти Анапы запретили купаться на всех пляжах курорта