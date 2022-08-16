https://ria.ru/20220816/aleshka-1810024316.html

Белгородская фабрика расширила производство шоколада "Алешка"

Белгородская фабрика расширила производство шоколада "Алешка" - РИА Новости, 16.08.2022

Белгородская фабрика расширила производство шоколада "Алешка"

Число заказов на белгородской кондитерской фабрике "Фотон" резко выросло после того, как губернатор Вячеслав Гладков подарил президенту РФ Владимиру Путину... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T15:29

2022-08-16T15:29

2022-08-16T15:54

общество

украина

губкин

старый оскол

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БЕЛГОРОД, 16 авг - РИА Новости. Число заказов на белгородской кондитерской фабрике "Фотон" резко выросло после того, как губернатор Вячеслав Гладков подарил президенту РФ Владимиру Путину шоколад "Алешка", это позволило расширить производство, рассказала РИА Новости управляющий директор фабрики Татьяна Сухарева.В начале августа Гладков во время встречи подарил Путину шоколад "Алешка" и рассказал историю мальчика, который выходит к дороге встречать российских солдат, участвующих в спецоперации на Украине.Ранее на фабрике отмечали, что шоколад производится по спецзаказу в городе Губкин, выпускается в одном виде - темный, оптовая цена составляет 65 рублей."После того, как вышел ролик, где губернатор подарил нашему президенту Путину Владимиру Владимировичу нашу шоколадку "Алешка", это был как взрыв: и популярность, и желание всех приобрести эту шоколадку. Спрос возрос, поэтому мы решили расширить производство, закупили оборудование, оборудование не новое", - рассказала Сухарева.По ее словам, шоколад выбрали именно темный, потому что энергетически он более ценный, кроме того, во время войны солдатам выдавался именно темный шоколад. Поначалу партии были маленькие, все делалось вручную. После того, как вырос спрос, открыли новое производство в Старом Осколе, здесь же находится оптовая база, где можно приобрести шоколад, отметила собеседница агентства.Более мощное оборудование, по ее словам, позволило значительно увеличить объемы: если старая машина для темперирования делала 40 кг шоколада, то новая может 250 кг за одну загрузку. В производственном цехе сейчас работают 8 человек, за 12 часов работы могут изготовить 4 тысячи шоколадок.Сухарева также рассказала, что скоро в продажу поступят вафельные конфеты "Алешка", они будут напоминать конфеты "Гулливер". Сейчас делается пробная партия.Мальчик Алеша из Белгородской области за несколько дней прославился на всю страну, когда стал выбегать и приветствовать российских военных. Отмечалось, что он хочет служить в танковых войсках и мечтает стать генералом. Родной поселок мальчика, Веселая Лопань, находится рядом с границей.

https://ria.ru/20220808/shokolad-1808100168.html

украина

губкин

старый оскол

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, украина, губкин, старый оскол