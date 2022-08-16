России сейчас не о чем говорить с США по Афганистану, считают в МИД
Спецпредставитель президента Кабулов: России сейчас не о чем говорить с США по Афганистану
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. России сейчас не о чем говорить с США по Афганистану, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Нет. Нам не о чем, по крайней мере, по моей линии, с ними разговаривать. Их спецпредставитель на конференции в Ташкенте (в конце июля – ред.) предлагал поговорить, но я сказал, у нас нет общих тем для разговора", - сказал Кабулов.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность