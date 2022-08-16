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России сейчас не о чем говорить с США по Афганистану, считают в МИД - РИА Новости, 16.08.2022
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России сейчас не о чем говорить с США по Афганистану, считают в МИД
России сейчас не о чем говорить с США по Афганистану, считают в МИД - РИА Новости, 16.08.2022
России сейчас не о чем говорить с США по Афганистану, считают в МИД
России сейчас не о чем говорить с США по Афганистану, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД РФ... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T09:09
2022-08-16T09:09
в мире
россия
афганистан
кабул (город)
талибан
оон
мохаммад хасан ахунд
замир кабулов
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. России сейчас не о чем говорить с США по Афганистану, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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россия
афганистан
кабул (город)
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в мире, россия, афганистан, кабул (город), талибан, оон, мохаммад хасан ахунд, замир кабулов
В мире, Россия, Афганистан, Кабул (город), Талибан, ООН, Мохаммад Хасан Ахунд, Замир Кабулов
09:09 16.08.2022
 
России сейчас не о чем говорить с США по Афганистану, считают в МИД

Спецпредставитель президента Кабулов: России сейчас не о чем говорить с США по Афганистану

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. России сейчас не о чем говорить с США по Афганистану, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Нет. Нам не о чем, по крайней мере, по моей линии, с ними разговаривать. Их спецпредставитель на конференции в Ташкенте (в конце июля – ред.) предлагал поговорить, но я сказал, у нас нет общих тем для разговора", - сказал Кабулов.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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