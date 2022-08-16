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Трамп заявил об унижении США в Афганистане из-за Байдена - РИА Новости, 16.08.2022
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Трамп заявил об унижении США в Афганистане из-за Байдена
Трамп заявил об унижении США в Афганистане из-за Байдена - РИА Новости, 16.08.2022
Трамп заявил об унижении США в Афганистане из-за Байдена
Бывший президент США Дональд Трамп в годовщину смены власти в Афганистане заявил, что после состоявшегося при его преемнике Джо Байдене ухода из страны... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T02:47
2022-08-16T03:10
в мире
афганистан
сша
кабул (город)
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ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в годовщину смены власти в Афганистане заявил, что после состоявшегося при его преемнике Джо Байдене ухода из страны американские военные оставили движению "Талибан"* "лучшее в мире оружие на сумму более 85 миллиардов долларов"."Катастрофа, случившаяся ровно год назад в Афганистане, стала самым постыдным, некомпетентным и унизительным событием в истории США. Не сам факт того, что мы ушли – ведь я был именно тем, кто сократил число наших солдат в стране до двух тысяч, готовясь их вывести, – но то, как мы ушли", - говорится в письменном заявлении Трампа, обнародованном его пресс-службой.По его словам, вывод американских войск из Афганистана летом 2021 года сопровождался гибелью 13 американских военнослужащих. "Кроме того, мы оставили множество американцев позади и отдали врагу лучшее в мире оружие на сумму более 85 миллиардов долларов. Как грустно!", - добавил экс-президент.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220815/tramp-1809808723.html
афганистан
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в мире, афганистан, сша, кабул (город), оон
В мире, Афганистан, США, Кабул (город), ООН
02:47 16.08.2022 (обновлено: 03:10 16.08.2022)
 
Трамп заявил об унижении США в Афганистане из-за Байдена

Трамп назвал вывод войск из Афганистана "самым унизительным" событием в истории США

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп во время выступления в Вашингтоне
Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в годовщину смены власти в Афганистане заявил, что после состоявшегося при его преемнике Джо Байдене ухода из страны американские военные оставили движению "Талибан"* "лучшее в мире оружие на сумму более 85 миллиардов долларов".
"Катастрофа, случившаяся ровно год назад в Афганистане, стала самым постыдным, некомпетентным и унизительным событием в истории США. Не сам факт того, что мы ушли – ведь я был именно тем, кто сократил число наших солдат в стране до двух тысяч, готовясь их вывести, – но то, как мы ушли", - говорится в письменном заявлении Трампа, обнародованном его пресс-службой.
По его словам, вывод американских войск из Афганистана летом 2021 года сопровождался гибелью 13 американских военнослужащих. "Кроме того, мы оставили множество американцев позади и отдали врагу лучшее в мире оружие на сумму более 85 миллиардов долларов. Как грустно!", - добавил экс-президент.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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