02:47 16.08.2022 (обновлено: 03:10 16.08.2022)
Трамп заявил об унижении США в Афганистане из-за Байдена
Трамп назвал вывод войск из Афганистана "самым унизительным" событием в истории США
© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп во время выступления в Вашингтоне
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в годовщину смены власти в Афганистане заявил, что после состоявшегося при его преемнике Джо Байдене ухода из страны американские военные оставили движению "Талибан"* "лучшее в мире оружие на сумму более 85 миллиардов долларов".
"Катастрофа, случившаяся ровно год назад в Афганистане, стала самым постыдным, некомпетентным и унизительным событием в истории США. Не сам факт того, что мы ушли – ведь я был именно тем, кто сократил число наших солдат в стране до двух тысяч, готовясь их вывести, – но то, как мы ушли", - говорится в письменном заявлении Трампа, обнародованном его пресс-службой.
По его словам, вывод американских войск из Афганистана летом 2021 года сопровождался гибелью 13 американских военнослужащих. "Кроме того, мы оставили множество американцев позади и отдали врагу лучшее в мире оружие на сумму более 85 миллиардов долларов. Как грустно!", - добавил экс-президент.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность