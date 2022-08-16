Совбез заявил об угрозе мировой ядерной безопасности со стороны Киева
Совбез: провокации Киева в отношении атомных объектов угрожают ядерной безопасности в мире
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Преднамеренные провокации Киева при явном попустительстве Запада в отношении атомных объектов несут существенную угрозу европейской и глобальной ядерной и радиационной безопасности, подчеркнули секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович в ходе двусторонних переговоров во вторник в Москве.
"Кроме того, собеседники обменялись мнениями по ситуации на Украине. Подчеркнуто, что преднамеренные провокации киевских властей при явном попустительстве Запада в отношении атомных объектов представляют существенную угрозу европейской и глобальной ядерной и радиационной безопасности", - отмечается в сообщении.
Также собеседники выразили обеспокоенность возрастающей вероятностью массового попадания передаваемого Западом Киеву оружия к преступным, экстремистским и террористическим структурам, действующим в разных государствах мира.
Украинские войска регулярно обстреливают город Энергодар и территорию Запорожской АЭС. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.