https://ria.ru/20220816/aes-1810085000.html

Совбез заявил об угрозе мировой ядерной безопасности со стороны Киева

Совбез заявил об угрозе мировой ядерной безопасности со стороны Киева - РИА Новости, 16.08.2022

Совбез заявил об угрозе мировой ядерной безопасности со стороны Киева

Преднамеренные провокации Киева при явном попустительстве Запада в отношении атомных объектов несут существенную угрозу европейской и глобальной ядерной и... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T19:03

2022-08-16T19:03

2022-08-16T19:03

в мире

россия

украина

николай патрушев

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Преднамеренные провокации Киева при явном попустительстве Запада в отношении атомных объектов несут существенную угрозу европейской и глобальной ядерной и радиационной безопасности, подчеркнули секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович в ходе двусторонних переговоров во вторник в Москве."Обсуждены ключевые вопросы обеспечения безопасности в условиях агрессивной политики НАТО и развязанной странами Запада гибридной войны против России и Белоруссии", - говорится в сообщении аппарата Совбеза РФ."Кроме того, собеседники обменялись мнениями по ситуации на Украине. Подчеркнуто, что преднамеренные провокации киевских властей при явном попустительстве Запада в отношении атомных объектов представляют существенную угрозу европейской и глобальной ядерной и радиационной безопасности", - отмечается в сообщении.Также собеседники выразили обеспокоенность возрастающей вероятностью массового попадания передаваемого Западом Киеву оружия к преступным, экстремистским и террористическим структурам, действующим в разных государствах мира.Украинские войска регулярно обстреливают город Энергодар и территорию Запорожской АЭС. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

https://ria.ru/20220816/zaes-1810060950.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, украина, николай патрушев