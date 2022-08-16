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Совбез заявил об угрозе мировой ядерной безопасности со стороны Киева - РИА Новости, 16.08.2022
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Совбез заявил об угрозе мировой ядерной безопасности со стороны Киева
Совбез заявил об угрозе мировой ядерной безопасности со стороны Киева - РИА Новости, 16.08.2022
Совбез заявил об угрозе мировой ядерной безопасности со стороны Киева
Преднамеренные провокации Киева при явном попустительстве Запада в отношении атомных объектов несут существенную угрозу европейской и глобальной ядерной и... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T19:03
2022-08-16T19:03
в мире
россия
украина
николай патрушев
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Преднамеренные провокации Киева при явном попустительстве Запада в отношении атомных объектов несут существенную угрозу европейской и глобальной ядерной и радиационной безопасности, подчеркнули секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович в ходе двусторонних переговоров во вторник в Москве."Обсуждены ключевые вопросы обеспечения безопасности в условиях агрессивной политики НАТО и развязанной странами Запада гибридной войны против России и Белоруссии", - говорится в сообщении аппарата Совбеза РФ."Кроме того, собеседники обменялись мнениями по ситуации на Украине. Подчеркнуто, что преднамеренные провокации киевских властей при явном попустительстве Запада в отношении атомных объектов представляют существенную угрозу европейской и глобальной ядерной и радиационной безопасности", - отмечается в сообщении.Также собеседники выразили обеспокоенность возрастающей вероятностью массового попадания передаваемого Западом Киеву оружия к преступным, экстремистским и террористическим структурам, действующим в разных государствах мира.Украинские войска регулярно обстреливают город Энергодар и территорию Запорожской АЭС. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
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в мире, россия, украина, николай патрушев
В мире, Россия, Украина, Николай Патрушев
19:03 16.08.2022
 
Совбез заявил об угрозе мировой ядерной безопасности со стороны Киева

Совбез: провокации Киева в отношении атомных объектов угрожают ядерной безопасности в мире

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Преднамеренные провокации Киева при явном попустительстве Запада в отношении атомных объектов несут существенную угрозу европейской и глобальной ядерной и радиационной безопасности, подчеркнули секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович в ходе двусторонних переговоров во вторник в Москве.
"Обсуждены ключевые вопросы обеспечения безопасности в условиях агрессивной политики НАТО и развязанной странами Запада гибридной войны против России и Белоруссии", - говорится в сообщении аппарата Совбеза РФ.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
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"Кроме того, собеседники обменялись мнениями по ситуации на Украине. Подчеркнуто, что преднамеренные провокации киевских властей при явном попустительстве Запада в отношении атомных объектов представляют существенную угрозу европейской и глобальной ядерной и радиационной безопасности", - отмечается в сообщении.
Также собеседники выразили обеспокоенность возрастающей вероятностью массового попадания передаваемого Западом Киеву оружия к преступным, экстремистским и террористическим структурам, действующим в разных государствах мира.
Украинские войска регулярно обстреливают город Энергодар и территорию Запорожской АЭС. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
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