https://ria.ru/20220816/aes-1810064668.html

Курская АЭС вернулась в плановый режим работы после диверсий на ЛЭП

Курская АЭС вернулась в плановый режим работы после диверсий на ЛЭП - РИА Новости, 16.08.2022

Курская АЭС вернулась в плановый режим работы после диверсий на ЛЭП

Курская АЭС восстановила плановый режим работы после диверсий на ЛЭП, отходящих от станции, сообщили в концерне "Росэнергоатом". РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T17:30

2022-08-16T17:30

2022-08-16T19:40

россия

курская аэс

росэнергоатом

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

курчатовский район

курская область

фсб

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Курская АЭС восстановила плановый режим работы после диверсий на ЛЭП, отходящих от станции, сообщили в концерне "Росэнергоатом"."С 4 по 12 августа происходило снижение суммарной мощности в связи с неисправностью на подстанции за пределами территории АЭС", — отмечает "Росэнергоатом". Сейчас на Курской АЭС работают второй и третий энергоблоки, они несут нагрузку согласно диспетчерскому графику.Радиационный фон на Курской АЭС и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, указывает "Росэнергоатом".Ранее ФСБ сообщила, что 4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе Курской области украинские диверсанты подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), через которые Курская АЭС поставляет энергию как в регион, так и в соседние субъекты. Сейчас диверсантов и их возможных сообщников ищут. Охрана объектов атомной энергетики усилена.

https://ria.ru/20220815/terakt-1809783424.html

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курчатовский район

курская область

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, курская аэс, росэнергоатом, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), курчатовский район, курская область, фсб