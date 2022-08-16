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Курская АЭС вернулась в плановый режим работы после диверсий на ЛЭП - РИА Новости, 16.08.2022
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Курская АЭС вернулась в плановый режим работы после диверсий на ЛЭП
Курская АЭС вернулась в плановый режим работы после диверсий на ЛЭП - РИА Новости, 16.08.2022
Курская АЭС вернулась в плановый режим работы после диверсий на ЛЭП
Курская АЭС восстановила плановый режим работы после диверсий на ЛЭП, отходящих от станции, сообщили в концерне "Росэнергоатом". РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T17:30
2022-08-16T19:40
россия
курская аэс
росэнергоатом
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
курчатовский район
курская область
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Курская АЭС восстановила плановый режим работы после диверсий на ЛЭП, отходящих от станции, сообщили в концерне "Росэнергоатом"."С 4 по 12 августа происходило снижение суммарной мощности в связи с неисправностью на подстанции за пределами территории АЭС", — отмечает "Росэнергоатом". Сейчас на Курской АЭС работают второй и третий энергоблоки, они несут нагрузку согласно диспетчерскому графику.Радиационный фон на Курской АЭС и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, указывает "Росэнергоатом".Ранее ФСБ сообщила, что 4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе Курской области украинские диверсанты подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), через которые Курская АЭС поставляет энергию как в регион, так и в соседние субъекты. Сейчас диверсантов и их возможных сообщников ищут. Охрана объектов атомной энергетики усилена.
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россия, курская аэс, росэнергоатом, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), курчатовский район, курская область, фсб
Россия, Курская АЭС, Росэнергоатом, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Курчатовский район, Курская область, ФСБ
17:30 16.08.2022 (обновлено: 19:40 16.08.2022)
 
Курская АЭС вернулась в плановый режим работы после диверсий на ЛЭП

"Росэнергоатом": Курская АЭС вернулась в плановый режим работы после диверсий на ЛЭП

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКурская АЭС
Курская АЭС - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Курская АЭС восстановила плановый режим работы после диверсий на ЛЭП, отходящих от станции, сообщили в концерне "Росэнергоатом".
"С 4 по 12 августа происходило снижение суммарной мощности в связи с неисправностью на подстанции за пределами территории АЭС", — отмечает "Росэнергоатом".
Сейчас на Курской АЭС работают второй и третий энергоблоки, они несут нагрузку согласно диспетчерскому графику.
Радиационный фон на Курской АЭС и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений, указывает "Росэнергоатом".
Ранее ФСБ сообщила, что 4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе Курской области украинские диверсанты подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), через которые Курская АЭС поставляет энергию как в регион, так и в соседние субъекты. Сейчас диверсантов и их возможных сообщников ищут. Охрана объектов атомной энергетики усилена.
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РоссияКурская АЭСРосэнергоатомФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Курчатовский районКурская областьФСБ
 
 
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