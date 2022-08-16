https://ria.ru/20220816/aes-1809955477.html

Макрон обсудит с Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС

Макрон обсудит с Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС - РИА Новости, 16.08.2022

Макрон обсудит с Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит во вторник с Владимиром Зеленским ситуацию вокруг Запорожской АЭС, передает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T12:15

2022-08-16T12:15

2022-08-16T12:15

в мире

россия

энергодар

киев

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796560237_0:100:3070:1828_1920x0_80_0_0_c4887b3c3355b3671dd32d2617d586ad.jpg

ПАРИЖ, 16 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит во вторник с Владимиром Зеленским ситуацию вокруг Запорожской АЭС, передает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.Сообщается, что телефонный разговор французского лидера с Зеленским состоится во вторник в течение дня.Минобороны РФ в понедельник сообщило, что Киев готовит масштабные провокации в районе Запорожской АЭС, для этого украинское командование привлекло до тысячи военных войск радиационной, химической и биологической защиты.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.

https://ria.ru/20220816/aes-1809932321.html

россия

энергодар

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, энергодар, киев, запорожская аэс