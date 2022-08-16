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Макрон обсудит с Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС
Макрон обсудит с Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС - РИА Новости, 16.08.2022
Макрон обсудит с Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС
Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит во вторник с Владимиром Зеленским ситуацию вокруг Запорожской АЭС, передает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T12:15
2022-08-16T12:15
2022-08-16T12:15
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ПАРИЖ, 16 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит во вторник с Владимиром Зеленским ситуацию вокруг Запорожской АЭС, передает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.Сообщается, что телефонный разговор французского лидера с Зеленским состоится во вторник в течение дня.Минобороны РФ в понедельник сообщило, что Киев готовит масштабные провокации в районе Запорожской АЭС, для этого украинское командование привлекло до тысячи военных войск радиационной, химической и биологической защиты.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.
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в мире, россия, энергодар, киев, запорожская аэс
В мире, Россия, Энергодар, Киев, Запорожская АЭС
Макрон обсудит с Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС
Президент Франции Макрон во вторник обсудит с Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС