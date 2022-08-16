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Постпред заявил, что МАГАТЭ начала работу по отправке второй миссии на ЗАЭС - РИА Новости, 16.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220816/aes-1809936961.html
Постпред заявил, что МАГАТЭ начала работу по отправке второй миссии на ЗАЭС
Постпред заявил, что МАГАТЭ начала работу по отправке второй миссии на ЗАЭС - РИА Новости, 16.08.2022
Постпред заявил, что МАГАТЭ начала работу по отправке второй миссии на ЗАЭС
МАГАТЭ начала работу по отправке второй миссии на Запорожскую АЭС, но пока гендиректор агентства Рафаэль Гросси в отпуске, процесс не столь активен, заявил... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T11:28
2022-08-16T11:28
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
магатэ
михаил ульянов (дипломат)
запорожская аэс
запорожская область
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. МАГАТЭ начала работу по отправке второй миссии на Запорожскую АЭС, но пока гендиректор агентства Рафаэль Гросси в отпуске, процесс не столь активен, заявил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.
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в мире, энергодар, магатэ, михаил ульянов (дипломат), запорожская аэс, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, МАГАТЭ, Михаил Ульянов (дипломат), Запорожская АЭС, Запорожская область
11:28 16.08.2022
 
Постпред заявил, что МАГАТЭ начала работу по отправке второй миссии на ЗАЭС

Постпред Ульянов: МАГАТЭ начала работу по отправке второй миссии на Запорожскую АЭС

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service Запорожская АЭС в Энергодаре
 Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. МАГАТЭ начала работу по отправке второй миссии на Запорожскую АЭС, но пока гендиректор агентства Рафаэль Гросси в отпуске, процесс не столь активен, заявил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Сейчас миссия готовится заново. Я так понимаю, что в МАГАТЭ определенная подготовительная работа началась, но пока идет не очень активно, потому что генеральный директор агентства Рафаэль Гросси находится в отпуске. Появится на рабочем месте в понедельник. Конечно, здесь требуются импульсы лично от него", - сообщил дипломат в эфире "Соловьев.live".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.
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