https://ria.ru/20220816/aes-1809936961.html

Постпред заявил, что МАГАТЭ начала работу по отправке второй миссии на ЗАЭС

Постпред заявил, что МАГАТЭ начала работу по отправке второй миссии на ЗАЭС - РИА Новости, 16.08.2022

Постпред заявил, что МАГАТЭ начала работу по отправке второй миссии на ЗАЭС

МАГАТЭ начала работу по отправке второй миссии на Запорожскую АЭС, но пока гендиректор агентства Рафаэль Гросси в отпуске, процесс не столь активен, заявил... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T11:28

2022-08-16T11:28

2022-08-16T11:28

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

магатэ

михаил ульянов (дипломат)

запорожская аэс

запорожская область

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. МАГАТЭ начала работу по отправке второй миссии на Запорожскую АЭС, но пока гендиректор агентства Рафаэль Гросси в отпуске, процесс не столь активен, заявил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.

https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html

энергодар

запорожская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, энергодар, магатэ, михаил ульянов (дипломат), запорожская аэс, запорожская область