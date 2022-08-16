Постпред заявил, что МАГАТЭ начала работу по отправке второй миссии на ЗАЭС
Постпред Ульянов: МАГАТЭ начала работу по отправке второй миссии на Запорожскую АЭС
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service Запорожская АЭС в Энергодаре
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. МАГАТЭ начала работу по отправке второй миссии на Запорожскую АЭС, но пока гендиректор агентства Рафаэль Гросси в отпуске, процесс не столь активен, заявил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Сейчас миссия готовится заново. Я так понимаю, что в МАГАТЭ определенная подготовительная работа началась, но пока идет не очень активно, потому что генеральный директор агентства Рафаэль Гросси находится в отпуске. Появится на рабочем месте в понедельник. Конечно, здесь требуются импульсы лично от него", - сообщил дипломат в эфире "Соловьев.live".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.
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