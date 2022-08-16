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Запорожская АЭС может стать новым Чернобылем, считает Ульянов

Запорожская АЭС может стать новым Чернобылем, считает Ульянов - РИА Новости, 16.08.2022

Запорожская АЭС может стать новым Чернобылем, считает Ульянов

На Запорожской АЭС может произойти катастрофа, подобная Чернобыльской, заявил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T11:15

2022-08-16T11:15

2022-08-16T11:15

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энергодар

чернобыль

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. На Запорожской АЭС может произойти катастрофа, подобная Чернобыльской, заявил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов."Это действительно опасно, при определенных обстоятельствах там действительно может произойти серьезное загрязнение или катастрофа, сопоставимая с Чернобылем. Но украинцы, я не знаю, на что они рассчитывают, иногда рассказывают, что их артиллерия дескать работает ювелирно, опасности нет, но это как-то уж очень бездумно рассчитывать на ювелирную работу", - сказал он в эфире "Соловьев.Live".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.

https://ria.ru/20220815/zaes-1809806774.html

россия

энергодар

чернобыль

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, энергодар, чернобыль, запорожская область