Запорожская АЭС может стать новым Чернобылем, считает Ульянов
Постпред России в Вене Ульянов: на ЗАЭС может произойти катастрофа, подобная чернобыльской
© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. На Запорожской АЭС может произойти катастрофа, подобная Чернобыльской, заявил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов.
"Это действительно опасно, при определенных обстоятельствах там действительно может произойти серьезное загрязнение или катастрофа, сопоставимая с Чернобылем. Но украинцы, я не знаю, на что они рассчитывают, иногда рассказывают, что их артиллерия дескать работает ювелирно, опасности нет, но это как-то уж очень бездумно рассчитывать на ювелирную работу", - сказал он в эфире "Соловьев.Live".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.