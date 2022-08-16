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Запорожская АЭС может стать новым Чернобылем, считает Ульянов - РИА Новости, 16.08.2022
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Запорожская АЭС может стать новым Чернобылем, считает Ульянов
Запорожская АЭС может стать новым Чернобылем, считает Ульянов - РИА Новости, 16.08.2022
Запорожская АЭС может стать новым Чернобылем, считает Ульянов
На Запорожской АЭС может произойти катастрофа, подобная Чернобыльской, заявил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T11:15
2022-08-16T11:15
в мире
россия
энергодар
чернобыль
запорожская область
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. На Запорожской АЭС может произойти катастрофа, подобная Чернобыльской, заявил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов."Это действительно опасно, при определенных обстоятельствах там действительно может произойти серьезное загрязнение или катастрофа, сопоставимая с Чернобылем. Но украинцы, я не знаю, на что они рассчитывают, иногда рассказывают, что их артиллерия дескать работает ювелирно, опасности нет, но это как-то уж очень бездумно рассчитывать на ювелирную работу", - сказал он в эфире "Соловьев.Live".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.
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россия
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в мире, россия, энергодар, чернобыль, запорожская область
В мире, Россия, Энергодар, Чернобыль, Запорожская область
11:15 16.08.2022
 
Запорожская АЭС может стать новым Чернобылем, считает Ульянов

Постпред России в Вене Ульянов: на ЗАЭС может произойти катастрофа, подобная чернобыльской

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. На Запорожской АЭС может произойти катастрофа, подобная Чернобыльской, заявил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов.
"Это действительно опасно, при определенных обстоятельствах там действительно может произойти серьезное загрязнение или катастрофа, сопоставимая с Чернобылем. Но украинцы, я не знаю, на что они рассчитывают, иногда рассказывают, что их артиллерия дескать работает ювелирно, опасности нет, но это как-то уж очень бездумно рассчитывать на ювелирную работу", - сказал он в эфире "Соловьев.Live".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию ЗАЭС.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
Вчера, 18:21Специальная военная операция на Украине
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