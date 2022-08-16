https://ria.ru/20220816/aeroporty-1809895037.html

В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 16.08.2022

В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 23 августа, сообщила Росавиация. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T09:02

2022-08-16T09:02

2022-08-16T10:29

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новости - туризм

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 23 августа, сообщила Росавиация."Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 23 августа", - говорится в сообщении.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.

https://ria.ru/20220801/rosaviatsiya-1806451035.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, анапа, белгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм