https://ria.ru/20220816/aeroporty-1809895037.html
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 16.08.2022
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 23 августа, сообщила Росавиация. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T09:02
2022-08-16T09:02
2022-08-16T10:29
россия
анапа
белгород
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791864925_0:107:2974:1781_1920x0_80_0_0_2b0bdc0d10ede096f433ebc856facc6a.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 23 августа, сообщила Росавиация."Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 23 августа", - говорится в сообщении.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.
https://ria.ru/20220801/rosaviatsiya-1806451035.html
россия
анапа
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791864925_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_173458af154d0c3394ce1724689dd014.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анапа, белгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм
Россия, Анапа, Белгород, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туризм, Новости - Туризм
09:02 16.08.2022 (обновлено: 10:29 16.08.2022)
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Росавиация продлила до 23 августа режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга России