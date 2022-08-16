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В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 16.08.2022
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Туризм
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В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 16.08.2022
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 23 августа, сообщила Росавиация. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T09:02
2022-08-16T10:29
россия
анапа
белгород
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туризм
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 23 августа, сообщила Росавиация."Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 23 августа", - говорится в сообщении.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.
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россия, анапа, белгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм
Россия, Анапа, Белгород, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туризм, Новости - Туризм
09:02 16.08.2022 (обновлено: 10:29 16.08.2022)
 
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

Росавиация продлила до 23 августа режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга России

© РИА Новости / Виталий АньковСамолет Boeing 777-300
Самолет Boeing 777-300 - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Самолет Boeing 777-300. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 23 августа, сообщила Росавиация.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 23 августа", - говорится в сообщении.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.
Самолёт Boeing-737-800 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
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