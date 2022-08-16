https://ria.ru/20220816/adygeya-1810082440.html

Два дорожных объекта в Адыгее сдадут досрочно к 100-летию республики

Два дорожных объекта в Адыгее сдадут досрочно к 100-летию республики - РИА Новости, 16.08.2022

Два дорожных объекта в Адыгее сдадут досрочно к 100-летию республики

Транспортная развязка возле поселка Энем под Краснодаром и последняя очередь обхода Майкопа будут досрочно сданы к 100-летию Адыгеи, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T19:35

2022-08-16T19:35

2022-08-16T19:35

республика адыгея

мурат кумпилов

автомобильные дороги

дмитрий чернышенко

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МАЙКОП, 16 авг – РИА Новости. Транспортная развязка возле поселка Энем под Краснодаром и последняя очередь обхода Майкопа будут досрочно сданы к 100-летию Адыгеи, сообщает пресс-служба республиканского правительства.В Москве состоялась рабочая встреча вице-премьера РФ, председателя оргкомитета по подготовке и празднованию 100-летия государственности Адыгеи Дмитрия Чернышенко с главой республики Муратом Кумпиловым, говорится в сообщении. Юбилей отмечается в этом году, подготовка к празднованию идет в рамках федерального плана мероприятий, которые проходят в течение юбилейного года во всех населенных пунктах республики."Юбилей стал драйвером развития республики. Только в этом году в сводный региональный план вошло более 200 мероприятий. Из них 160 связаны со строительством и реконструкцией важнейших для граждан объектов инфраструктуры. Все их необходимо завершить в срок. И, конечно, нельзя снижать заданных темпов и останавливать реализацию проектов после окончания юбилейного года. Рывок, заданный в рамках празднования 100-летия государственности, должен стать отправной точкой дальнейшего активного социально-экономического развития республики. Правительство России со своей стороны будет оказывать региону необходимое содействие", – приводятся в сообщении слова Чернышенко в ходе рабочей встречи.Глава Адыгеи поблагодарил правительство РФ за помощь, оказанную на каждом этапе реализации плана."Мурат Кумпилов сообщил, что в рамках инфраструктурной части подготовки к торжествам обновлены ведущие учреждения культуры: Картинная галерея республики, Адыгейский республиканский колледж искусств имени У. Тхабисимова, Центр народной культуры РА, Адыгейская республиканская детская школа искусств имени К. Тлецерука. К 100-летию будут досрочно сданы в эксплуатацию два крупных дорожных объекта – транспортная развязка возле Энема и последняя очередь дороги в обход Майкопа", - сообщает пресс-служба.В настоящее время идет подготовка к Дням Адыгеи в Москве, которые намечены на сентябрь. Они будут включать выставки мастеров народно-художественных промыслов, художников, фотохудожников, выступления творческих коллективов, конференцию. Центральным событием станет совместный концерт с коллективами Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, которые также в этом году отмечают 100-летие государственности, он состоится 21 сентября на сцене Государственного Кремлевского Дворца. Торжественное празднование юбилея в самой республике пройдет в октябре, отмечается в релизе.

https://ria.ru/20220708/adygeya-1801248159.html

https://ria.ru/20220705/adygeya-1800432920.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мурат кумпилов, автомобильные дороги, дмитрий чернышенко