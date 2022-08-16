Рейтинг@Mail.ru
В Абхазии из-за наплыва туристов начались перебои с бензином - РИА Новости, 16.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220816/abkhaziya-1809905509.html
В Абхазии из-за наплыва туристов начались перебои с бензином
В Абхазии из-за наплыва туристов начались перебои с бензином - РИА Новости, 16.08.2022
В Абхазии из-за наплыва туристов начались перебои с бензином
Перебои с бензином в Абхазии связаны с большим наплывом туристов, сообщил РИА Новости гендиректор топливной компании "Апсны-Ойл" Олег Лакоба. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T17:18
2022-08-16T17:18
туризм
туризм
абхазия
россия
краснодар
адлер
топливо
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580112894_213:0:1152:528_1920x0_80_0_0_dd28593b041686bb4ebc8d30af4f11ac.jpg
СУХУМ, 16 авг — РИА Новости. Перебои с бензином в Абхазии связаны с большим наплывом туристов, сообщил РИА Новости гендиректор топливной компании "Апсны-Ойл" Олег Лакоба."Многие гости приехали на автотранспорте. Соответственно, потребление топлива увеличилось в разы", — сказал Лакоба.Он также отметил, что из-за большого числа поездов на юге России затруднена работа железной дороги. "В самом проблемном районе между Краснодаром и Адлером предпочтение отдается пассажирским составам. Соответственно, грузовые поезда, в том числе с топливом, могут проходить только тогда, когда есть "окно", — подчеркнул эксперт.В данное время поставки бензина в Абхазию в основном осуществляются автотранспортом.Ранее одна из абхазских компаний "Азид" заявила о перебоях поставок нефтепродуктов в республику и ввела ограничения на отпуск некоторых видов топлива.
https://ria.ru/20201020/abkhaziya-1579373063.html
абхазия
россия
краснодар
адлер
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580112894_448:0:1152:528_1920x0_80_0_0_b0419fe4f6bceb7865b75871a2562302.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, абхазия, россия, краснодар, адлер, топливо, туристы, новости - туризм, бензин
Туризм, Туризм, Абхазия, Россия, Краснодар, Адлер, Топливо, туристы, Новости - Туризм, Бензин
17:18 16.08.2022
 
В Абхазии из-за наплыва туристов начались перебои с бензином

Перебои с бензином в Абхазии объясняют наплывом в страну автотуристов

© Фото : Анна ШамаховаПавлин на Голубом озере
Павлин на Голубом озере - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Фото : Анна Шамахова
Читать ria.ru в
СУХУМ, 16 авг — РИА Новости. Перебои с бензином в Абхазии связаны с большим наплывом туристов, сообщил РИА Новости гендиректор топливной компании "Апсны-Ойл" Олег Лакоба.
"Многие гости приехали на автотранспорте. Соответственно, потребление топлива увеличилось в разы", — сказал Лакоба.
Он также отметил, что из-за большого числа поездов на юге России затруднена работа железной дороги.
"В самом проблемном районе между Краснодаром и Адлером предпочтение отдается пассажирским составам. Соответственно, грузовые поезда, в том числе с топливом, могут проходить только тогда, когда есть "окно", — подчеркнул эксперт.
В данное время поставки бензина в Абхазию в основном осуществляются автотранспортом.
Ранее одна из абхазских компаний "Азид" заявила о перебоях поставок нефтепродуктов в республику и ввела ограничения на отпуск некоторых видов топлива.
Отдыхающие на пляже в Пицунде - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября 2020, 08:00Туризм
Страна мандаринов и самого чистого моря. Теплая осень в Абхазии
 
ТуризмТуризмАбхазияРоссияКраснодарАдлерТопливотуристыНовости - ТуризмБензин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала