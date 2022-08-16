https://ria.ru/20220816/abkhaziya-1809905509.html
В Абхазии из-за наплыва туристов начались перебои с бензином
В Абхазии из-за наплыва туристов начались перебои с бензином - РИА Новости, 16.08.2022
В Абхазии из-за наплыва туристов начались перебои с бензином
Перебои с бензином в Абхазии связаны с большим наплывом туристов, сообщил РИА Новости гендиректор топливной компании "Апсны-Ойл" Олег Лакоба. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T17:18
2022-08-16T17:18
2022-08-16T17:18
туризм
туризм
абхазия
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краснодар
адлер
топливо
туристы
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СУХУМ, 16 авг — РИА Новости. Перебои с бензином в Абхазии связаны с большим наплывом туристов, сообщил РИА Новости гендиректор топливной компании "Апсны-Ойл" Олег Лакоба."Многие гости приехали на автотранспорте. Соответственно, потребление топлива увеличилось в разы", — сказал Лакоба.Он также отметил, что из-за большого числа поездов на юге России затруднена работа железной дороги. "В самом проблемном районе между Краснодаром и Адлером предпочтение отдается пассажирским составам. Соответственно, грузовые поезда, в том числе с топливом, могут проходить только тогда, когда есть "окно", — подчеркнул эксперт.В данное время поставки бензина в Абхазию в основном осуществляются автотранспортом.Ранее одна из абхазских компаний "Азид" заявила о перебоях поставок нефтепродуктов в республику и ввела ограничения на отпуск некоторых видов топлива.
https://ria.ru/20201020/abkhaziya-1579373063.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, абхазия, россия, краснодар, адлер, топливо, туристы, новости - туризм, бензин
Туризм, Туризм, Абхазия, Россия, Краснодар, Адлер, Топливо, туристы, Новости - Туризм, Бензин
В Абхазии из-за наплыва туристов начались перебои с бензином
Перебои с бензином в Абхазии объясняют наплывом в страну автотуристов
СУХУМ, 16 авг — РИА Новости. Перебои с бензином в Абхазии связаны с большим наплывом туристов, сообщил РИА Новости гендиректор топливной компании "Апсны-Ойл" Олег Лакоба.
"Многие гости приехали на автотранспорте. Соответственно, потребление топлива увеличилось в разы", — сказал Лакоба.
Он также отметил, что из-за большого числа поездов на юге России затруднена работа железной дороги.
"В самом проблемном районе между Краснодаром и Адлером предпочтение отдается пассажирским составам. Соответственно, грузовые поезда, в том числе с топливом, могут проходить только тогда, когда есть "окно", — подчеркнул эксперт.
В данное время поставки бензина в Абхазию в основном осуществляются автотранспортом.
Ранее одна из абхазских компаний "Азид" заявила о перебоях поставок нефтепродуктов в республику и ввела ограничения на отпуск некоторых видов топлива.