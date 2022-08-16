https://ria.ru/20220816/abkhaziya-1809905509.html

В Абхазии из-за наплыва туристов начались перебои с бензином

В Абхазии из-за наплыва туристов начались перебои с бензином - РИА Новости, 16.08.2022

В Абхазии из-за наплыва туристов начались перебои с бензином

Перебои с бензином в Абхазии связаны с большим наплывом туристов, сообщил РИА Новости гендиректор топливной компании "Апсны-Ойл" Олег Лакоба. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T17:18

2022-08-16T17:18

2022-08-16T17:18

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туризм

абхазия

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СУХУМ, 16 авг — РИА Новости. Перебои с бензином в Абхазии связаны с большим наплывом туристов, сообщил РИА Новости гендиректор топливной компании "Апсны-Ойл" Олег Лакоба."Многие гости приехали на автотранспорте. Соответственно, потребление топлива увеличилось в разы", — сказал Лакоба.Он также отметил, что из-за большого числа поездов на юге России затруднена работа железной дороги. "В самом проблемном районе между Краснодаром и Адлером предпочтение отдается пассажирским составам. Соответственно, грузовые поезда, в том числе с топливом, могут проходить только тогда, когда есть "окно", — подчеркнул эксперт.В данное время поставки бензина в Абхазию в основном осуществляются автотранспортом.Ранее одна из абхазских компаний "Азид" заявила о перебоях поставок нефтепродуктов в республику и ввела ограничения на отпуск некоторых видов топлива.

https://ria.ru/20201020/abkhaziya-1579373063.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, абхазия, россия, краснодар, адлер, топливо, туристы, новости - туризм, бензин