21:32 15.08.2022 (обновлено: 22:21 15.08.2022)
Минобороны: ВСУ стянули в Никополь войска РХБЗ для подготовки провокации
В Минобороны заявили, что Киев готовит масштабные провокации в районе Запорожской АЭС
© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Киев готовит масштабные провокации в районе Запорожской АЭС, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Для их реализации в город Никополь Днепропетровской области уже прибыл отдельный полк войск радиационной, химической и биологической защиты в количестве до тысячи военнослужащих, снабженных специальными комплектами защитного снаряжения для действий в условиях радиоактивного загрязнения местности, а также техническими средствами РХБ-разведки и контроля", — сказал Мизинцев.
Ранее ВСУ выпустили по Энергодару 25 снарядов из поставленных США тяжелых вооружений, часть из них попала в район атомной эелектростанции.
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Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу энергоблоков (шесть) и наиболее мощная атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это оправданно с точки зрения предотвращения утечек радиоактивных материалов.
С начала августа украинские войска усилили обстрелы АЭС. По словам Рогова, при этом военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ применяют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск. Также под котроль удалось взять Херсонскую и часть Запорожской областей.