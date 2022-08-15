Рейтинг@Mail.ru
Минобороны: ВСУ стянули в Никополь войска РХБЗ для подготовки провокации - РИА Новости, 15.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220815/zaes-1809859101.html
Минобороны: ВСУ стянули в Никополь войска РХБЗ для подготовки провокации
Минобороны: ВСУ стянули в Никополь войска РХБЗ для подготовки провокации - РИА Новости, 15.08.2022
Минобороны: ВСУ стянули в Никополь войска РХБЗ для подготовки провокации
Киев готовит масштабные провокации в районе Запорожской АЭС, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T21:32
2022-08-15T22:21
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
европа
запорожская аэс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809457750_0:211:2892:1838_1920x0_80_0_0_1d3ef70f0f91f178c3c29442c936811c.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Киев готовит масштабные провокации в районе Запорожской АЭС, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."Для их реализации в город Никополь Днепропетровской области уже прибыл отдельный полк войск радиационной, химической и биологической защиты в количестве до тысячи военнослужащих, снабженных специальными комплектами защитного снаряжения для действий в условиях радиоактивного загрязнения местности, а также техническими средствами РХБ-разведки и контроля", — сказал Мизинцев.Он отметил, что в результате этих провокаций может возникнуть реальная угроза ядерной безопасности не только Украины, но и Европы, а киевский режим и страны Запада по уже отработанному сценарию с широким освещением в СМИ обвинят в их возможных последствиях российских военных.Ранее ВСУ выпустили по Энергодару 25 снарядов из поставленных США тяжелых вооружений, часть из них попала в район атомной эелектростанции.Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу энергоблоков (шесть) и наиболее мощная атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это оправданно с точки зрения предотвращения утечек радиоактивных материалов.С начала августа украинские войска усилили обстрелы АЭС. По словам Рогова, при этом военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ применяют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск. Также под котроль удалось взять Херсонскую и часть Запорожской областей.
https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809457750_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_af169115059dc4a24bb11d330d017dae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днепропетровская область, украина, европа, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Европа, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
21:32 15.08.2022 (обновлено: 22:21 15.08.2022)
 
Минобороны: ВСУ стянули в Никополь войска РХБЗ для подготовки провокации

В Минобороны заявили, что Киев готовит масштабные провокации в районе Запорожской АЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Киев готовит масштабные провокации в районе Запорожской АЭС, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Для их реализации в город Никополь Днепропетровской области уже прибыл отдельный полк войск радиационной, химической и биологической защиты в количестве до тысячи военнослужащих, снабженных специальными комплектами защитного снаряжения для действий в условиях радиоактивного загрязнения местности, а также техническими средствами РХБ-разведки и контроля", — сказал Мизинцев.
Он отметил, что в результате этих провокаций может возникнуть реальная угроза ядерной безопасности не только Украины, но и Европы, а киевский режим и страны Запада по уже отработанному сценарию с широким освещением в СМИ обвинят в их возможных последствиях российских военных.
Ранее ВСУ выпустили по Энергодару 25 снарядов из поставленных США тяжелых вооружений, часть из них попала в район атомной эелектростанции.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 08:00
Киев бьет по Запорожской АЭС с дальним прицелом
Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу энергоблоков (шесть) и наиболее мощная атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это оправданно с точки зрения предотвращения утечек радиоактивных материалов.
С начала августа украинские войска усилили обстрелы АЭС. По словам Рогова, при этом военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ применяют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск. Также под котроль удалось взять Херсонскую и часть Запорожской областей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьУкраинаЕвропаЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала