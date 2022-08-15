https://ria.ru/20220815/zaes-1809859101.html

Минобороны: ВСУ стянули в Никополь войска РХБЗ для подготовки провокации

Минобороны: ВСУ стянули в Никополь войска РХБЗ для подготовки провокации - РИА Новости, 15.08.2022

Минобороны: ВСУ стянули в Никополь войска РХБЗ для подготовки провокации

Киев готовит масштабные провокации в районе Запорожской АЭС, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T21:32

2022-08-15T21:32

2022-08-15T22:21

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

украина

европа

запорожская аэс

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Киев готовит масштабные провокации в районе Запорожской АЭС, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."Для их реализации в город Никополь Днепропетровской области уже прибыл отдельный полк войск радиационной, химической и биологической защиты в количестве до тысячи военнослужащих, снабженных специальными комплектами защитного снаряжения для действий в условиях радиоактивного загрязнения местности, а также техническими средствами РХБ-разведки и контроля", — сказал Мизинцев.Он отметил, что в результате этих провокаций может возникнуть реальная угроза ядерной безопасности не только Украины, но и Европы, а киевский режим и страны Запада по уже отработанному сценарию с широким освещением в СМИ обвинят в их возможных последствиях российских военных.Ранее ВСУ выпустили по Энергодару 25 снарядов из поставленных США тяжелых вооружений, часть из них попала в район атомной эелектростанции.Запорожская АЭС располагается на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу энергоблоков (шесть) и наиболее мощная атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в российском МИД, это оправданно с точки зрения предотвращения утечек радиоактивных материалов.С начала августа украинские войска усилили обстрелы АЭС. По словам Рогова, при этом военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ применяют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск. Также под котроль удалось взять Херсонскую и часть Запорожской областей.

https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

украина

европа

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, днепропетровская область, украина, европа, запорожская аэс, вооруженные силы украины