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Шойгу и Гутерреш обсудили условия безопасного функционирования ЗАЭС - РИА Новости, 15.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220815/zaes-1809853045.html
Шойгу и Гутерреш обсудили условия безопасного функционирования ЗАЭС
Шойгу и Гутерреш обсудили условия безопасного функционирования ЗАЭС - РИА Новости, 15.08.2022
Шойгу и Гутерреш обсудили условия безопасного функционирования ЗАЭС
Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с генсеком ООН Антониу Гутеррешем условия безопасной работы Запорожской АЭС, сообщили журналистам в... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T20:36
2022-08-15T20:39
специальная военная операция на украине
россия
в мире
сергей шойгу
антониу гутерреш
оон
запорожская аэс
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с генсеком ООН Антониу Гутеррешем условия безопасной работы Запорожской АЭС, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ."15 августа 2022 г. министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем для обсуждения условий безопасного функционирования Запорожской АЭС", - сказали в ведомстве.
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россия, в мире, сергей шойгу, антониу гутерреш, оон, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Сергей Шойгу, Антониу Гутерреш, ООН, Запорожская АЭС
20:36 15.08.2022 (обновлено: 20:39 15.08.2022)
 
Шойгу и Гутерреш обсудили условия безопасного функционирования ЗАЭС

Шойгу обсудил Гутеррешем условия безопасного функционирования Запорожской АЭС

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с генсеком ООН Антониу Гутеррешем условия безопасной работы Запорожской АЭС, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.
"15 августа 2022 г. министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем для обсуждения условий безопасного функционирования Запорожской АЭС", - сказали в ведомстве.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
20:20Специальная военная операция на Украине
ООН готова содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреСергей ШойгуАнтониу ГутеррешООНЗапорожская АЭС
 
 
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