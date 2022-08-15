https://ria.ru/20220815/zaes-1809853045.html

Шойгу и Гутерреш обсудили условия безопасного функционирования ЗАЭС

Шойгу и Гутерреш обсудили условия безопасного функционирования ЗАЭС - РИА Новости, 15.08.2022

Шойгу и Гутерреш обсудили условия безопасного функционирования ЗАЭС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с генсеком ООН Антониу Гутеррешем условия безопасной работы Запорожской АЭС, сообщили журналистам в... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T20:36

2022-08-15T20:36

2022-08-15T20:39

специальная военная операция на украине

россия

в мире

сергей шойгу

антониу гутерреш

оон

запорожская аэс

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с генсеком ООН Антониу Гутеррешем условия безопасной работы Запорожской АЭС, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ."15 августа 2022 г. министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем для обсуждения условий безопасного функционирования Запорожской АЭС", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220815/magate-1809849316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, в мире, сергей шойгу, антониу гутерреш, оон, запорожская аэс