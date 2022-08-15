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Шойгу и Гутерреш обсудили условия безопасного функционирования ЗАЭС
Шойгу и Гутерреш обсудили условия безопасного функционирования ЗАЭС - РИА Новости, 15.08.2022
Шойгу и Гутерреш обсудили условия безопасного функционирования ЗАЭС
Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с генсеком ООН Антониу Гутеррешем условия безопасной работы Запорожской АЭС, сообщили журналистам в... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T20:36
2022-08-15T20:36
2022-08-15T20:39
специальная военная операция на украине
россия
в мире
сергей шойгу
антониу гутерреш
оон
запорожская аэс
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с генсеком ООН Антониу Гутеррешем условия безопасной работы Запорожской АЭС, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ."15 августа 2022 г. министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем для обсуждения условий безопасного функционирования Запорожской АЭС", - сказали в ведомстве.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Сергей Шойгу, Антониу Гутерреш, ООН, Запорожская АЭС
20:36 15.08.2022 (обновлено: 20:39 15.08.2022)
Шойгу и Гутерреш обсудили условия безопасного функционирования ЗАЭС
Шойгу обсудил Гутеррешем условия безопасного функционирования Запорожской АЭС