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Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване достигло шести человек

Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване достигло шести человек - РИА Новости, 15.08.2022

Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване достигло шести человек

Число жертв взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до шести, передает агентство Sputnik Армения со ссылкой на МЧС. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T07:56

2022-08-15T07:56

2022-08-15T09:30

в мире

взрыв на рынке в ереване

армения

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ЕРЕВАН, 15 авг — РИА Новости. Число жертв взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до шести, передает агентство Sputnik Армения со ссылкой на МЧС.Ранее сообщалось о пяти погибших и 61 раненом. Еще как минимум 20 человек числятся пропавшими без вести. Взрыв в ТЦ "Сурмалу" прогремел накануне днем. По информации мэрии Еревана, взорвался склад пиротехнических материалов.Под завалами могут оставаться еще люди. Спасательные работы продолжаются, в них участвуют и сотрудники Армяно-российского центра гуманитарного реагирования.Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности и правил хранения легковоспламеняющихся веществ. Точные причины взрыва пока не назывались.

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Последствия взрыва на рынке "Сурмалу" в Ереване Число пострадавших при взрыве на ереванском рынке "Сурмалу" достигло более 25 человек, заявили в пресс-службе Минздрава Армении. Взрыв на рынке "Сурмалу" прогремел около 13:00. По информации мэрии Еревана, взорвался магазин пиротехнических материалов, после чего начался пожар. 2022-08-15T07:56 true PT1M41S

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