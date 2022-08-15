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Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване достигло шести человек
Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване достигло шести человек - РИА Новости, 15.08.2022
Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване достигло шести человек
Число жертв взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до шести, передает агентство Sputnik Армения со ссылкой на МЧС. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T07:56
2022-08-15T07:56
2022-08-15T09:30
в мире
взрыв на рынке в ереване
армения
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ЕРЕВАН, 15 авг — РИА Новости. Число жертв взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до шести, передает агентство Sputnik Армения со ссылкой на МЧС.Ранее сообщалось о пяти погибших и 61 раненом. Еще как минимум 20 человек числятся пропавшими без вести. Взрыв в ТЦ "Сурмалу" прогремел накануне днем. По информации мэрии Еревана, взорвался склад пиротехнических материалов.Под завалами могут оставаться еще люди. Спасательные работы продолжаются, в них участвуют и сотрудники Армяно-российского центра гуманитарного реагирования.Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности и правил хранения легковоспламеняющихся веществ. Точные причины взрыва пока не назывались.
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Последствия взрыва на рынке "Сурмалу" в Ереване
Число пострадавших при взрыве на ереванском рынке "Сурмалу" достигло более 25 человек, заявили в пресс-службе Минздрава Армении. Взрыв на рынке "Сурмалу" прогремел около 13:00. По информации мэрии Еревана, взорвался магазин пиротехнических материалов, после чего начался пожар.
2022-08-15T07:56
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в мире, взрыв на рынке в ереване, армения, видео
В мире, Взрыв на рынке в Ереване, Армения
07:56 15.08.2022 (обновлено: 09:30 15.08.2022)
Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване достигло шести человек
Sputnik Армения: число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване достигло шести человек