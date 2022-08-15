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Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване достигло шести человек - РИА Новости, 15.08.2022
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Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване достигло шести человек
Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване достигло шести человек - РИА Новости, 15.08.2022
Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване достигло шести человек
Число жертв взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до шести, передает агентство Sputnik Армения со ссылкой на МЧС. РИА Новости, 15.08.2022
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в мире
взрыв на рынке в ереване
армения
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ЕРЕВАН, 15 авг — РИА Новости. Число жертв взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до шести, передает агентство Sputnik Армения со ссылкой на МЧС.Ранее сообщалось о пяти погибших и 61 раненом. Еще как минимум 20 человек числятся пропавшими без вести. Взрыв в ТЦ "Сурмалу" прогремел накануне днем. По информации мэрии Еревана, взорвался склад пиротехнических материалов.Под завалами могут оставаться еще люди. Спасательные работы продолжаются, в них участвуют и сотрудники Армяно-российского центра гуманитарного реагирования.Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности и правил хранения легковоспламеняющихся веществ. Точные причины взрыва пока не назывались.
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Последствия взрыва на рынке "Сурмалу" в Ереване
Число пострадавших при взрыве на ереванском рынке "Сурмалу" достигло более 25 человек, заявили в пресс-службе Минздрава Армении. Взрыв на рынке "Сурмалу" прогремел около 13:00. По информации мэрии Еревана, взорвался магазин пиротехнических материалов, после чего начался пожар.
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в мире, взрыв на рынке в ереване, армения, видео
В мире, Взрыв на рынке в Ереване, Армения
Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване достигло шести человек
ЕРЕВАН, 15 авг — РИА Новости. Число жертв взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до шести, передает агентство Sputnik Армения со ссылкой на МЧС.
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07:56 15.08.2022 (обновлено: 09:30 15.08.2022)
 
Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване достигло шести человек

Sputnik Армения: число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване достигло шести человек

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМестные жители, пожарные и сотрудники МЧС на месте разбора завалов у торгового центра "Сурмалу" в Ереване
Местные жители, пожарные и сотрудники МЧС на месте разбора завалов у торгового центра Сурмалу в Ереване - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Местные жители, пожарные и сотрудники МЧС на месте разбора завалов у торгового центра "Сурмалу" в Ереване
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 15 авг — РИА Новости. Число жертв взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до шести, передает агентство Sputnik Армения со ссылкой на МЧС.
"Только что из-под завалов спасатели достали тело шестого погибшего", — сказал пресс-секретарь ведомства Айк Костанян.
Ранее сообщалось о пяти погибших и 61 раненом. Еще как минимум 20 человек числятся пропавшими без вести.
Взрыв в ТЦ "Сурмалу" прогремел накануне днем. По информации мэрии Еревана, взорвался склад пиротехнических материалов.
Под завалами могут оставаться еще люди. Спасательные работы продолжаются, в них участвуют и сотрудники Армяно-российского центра гуманитарного реагирования.
Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности и правил хранения легковоспламеняющихся веществ. Точные причины взрыва пока не назывались.
 
В миреВзрыв на рынке в ЕреванеАрмения
 
 
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