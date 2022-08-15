https://ria.ru/20220815/vzryv-1809578682.html

Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване увеличилось, сообщило МЧС Армении

Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване увеличилось, сообщило МЧС Армении - РИА Новости, 15.08.2022

Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване увеличилось, сообщило МЧС Армении

Число погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до пяти человек, сообщил в понедельник пресс-секретарь МЧС Армении Айк... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T02:32

2022-08-15T02:32

2022-08-15T07:12

в мире

армения

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ЕРЕВАН, 15 авг — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до пяти человек, сообщил в понедельник пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.Ранее в ведомстве заявляли о трех жертвах.По последним данным, в общей сложности пострадал 61 человек.В воскресенье в торговом центре "Сурмалу" в Ереване произошло ЧП. По данным мэрии города, в магазине пиротехнических материалов прогремел взрыв, после чего начался пожар, повлекший за собой частичное разрушение здания. Под завалами еще могут оставаться люди.Пресс-секретарь МЧС сообщил РИА Новости, что в тушении пожара в торговом центре, участвуют также сотрудники функционирующего в Армении Армяно-российского центра гуманитарного реагирования.

https://ria.ru/20220815/erevan-1809576830.html

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