02:32 15.08.2022 (обновлено: 07:12 15.08.2022)
Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване увеличилось, сообщило МЧС Армении
Секретарь МЧС Армении Костанян: при взрыве в ТЦ в Ереване погибли пять человек
© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в фотобанкМестные жители на месте взрыва у торгового центра "Сурмалу" в Ереване
© Sputnik / Андраник Казарян
Местные жители на месте взрыва у торгового центра "Сурмалу" в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 15 авг — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до пяти человек, сообщил в понедельник пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.
Ранее в ведомстве заявляли о трех жертвах.
"Спасатели извлекли из-под завалов тело женщины примерно 50 лет. <...> Только что из-под завалов спасатели достали тело пятого погибшего. Личности двух из них не установлены", — написал Костанян в соцсетях.
По последним данным, в общей сложности пострадал 61 человек.
В воскресенье в торговом центре "Сурмалу" в Ереване произошло ЧП. По данным мэрии города, в магазине пиротехнических материалов прогремел взрыв, после чего начался пожар, повлекший за собой частичное разрушение здания. Под завалами еще могут оставаться люди.
Пресс-секретарь МЧС сообщил РИА Новости, что в тушении пожара в торговом центре, участвуют также сотрудники функционирующего в Армении Армяно-российского центра гуманитарного реагирования.