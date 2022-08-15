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Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване увеличилось, сообщило МЧС Армении - РИА Новости, 15.08.2022
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Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване увеличилось, сообщило МЧС Армении
Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване увеличилось, сообщило МЧС Армении - РИА Новости, 15.08.2022
Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване увеличилось, сообщило МЧС Армении
Число погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до пяти человек, сообщил в понедельник пресс-секретарь МЧС Армении Айк... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T02:32
2022-08-15T07:12
в мире
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ЕРЕВАН, 15 авг — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до пяти человек, сообщил в понедельник пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.Ранее в ведомстве заявляли о трех жертвах.По последним данным, в общей сложности пострадал 61 человек.В воскресенье в торговом центре "Сурмалу" в Ереване произошло ЧП. По данным мэрии города, в магазине пиротехнических материалов прогремел взрыв, после чего начался пожар, повлекший за собой частичное разрушение здания. Под завалами еще могут оставаться люди.Пресс-секретарь МЧС сообщил РИА Новости, что в тушении пожара в торговом центре, участвуют также сотрудники функционирующего в Армении Армяно-российского центра гуманитарного реагирования.
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в мире, армения
В мире, Армения
02:32 15.08.2022 (обновлено: 07:12 15.08.2022)
 
Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване увеличилось, сообщило МЧС Армении

Секретарь МЧС Армении Костанян: при взрыве в ТЦ в Ереване погибли пять человек

© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в фотобанкМестные жители на месте взрыва у торгового центра "Сурмалу" в Ереване
Местные жители на месте взрыва у торгового центра Сурмалу в Ереване - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© Sputnik / Андраник Казарян
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Местные жители на месте взрыва у торгового центра "Сурмалу" в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 15 авг — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до пяти человек, сообщил в понедельник пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.
Ранее в ведомстве заявляли о трех жертвах.

"Спасатели извлекли из-под завалов тело женщины примерно 50 лет. <...> Только что из-под завалов спасатели достали тело пятого погибшего. Личности двух из них не установлены", — написал Костанян в соцсетях.

По последним данным, в общей сложности пострадал 61 человек.
В воскресенье в торговом центре "Сурмалу" в Ереване произошло ЧП. По данным мэрии города, в магазине пиротехнических материалов прогремел взрыв, после чего начался пожар, повлекший за собой частичное разрушение здания. Под завалами еще могут оставаться люди.
Пресс-секретарь МЧС сообщил РИА Новости, что в тушении пожара в торговом центре, участвуют также сотрудники функционирующего в Армении Армяно-российского центра гуманитарного реагирования.
В ТЦ Сурмалу в Ереване произошёл взрыв - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
01:04
Все сигналы о минировании в Ереване оказались ложными, сообщило МЧС Армении
 
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