https://ria.ru/20220815/vsu-1809662528.html
Российские военные поразили пункты управления ВСУ
Российские военные поразили пункты управления ВСУ - РИА Новости, 15.08.2022
Российские военные поразили пункты управления ВСУ
Российская авиация и артиллерия в ходе спецоперации поразили пункты управления украинских войск, а также живую силу и вооружение, в том числе националистических РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T12:33
2022-08-15T12:33
2022-08-15T12:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
артемовск
харьковская область
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российская авиация и артиллерия в ходе спецоперации поразили пункты управления украинских войск, а также живую силу и вооружение, в том числе националистических батальонов, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в понедельник."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены пункты управления 112-й бригады территориальной обороны в районе Артемовска, 60-й пехотной бригады в районе Осокоровка Херсонской области", - говорится в документе.Отмечается, что также поражена живая сила, вооружение и военная техника, в том числе националистических батальонов, в районах населенных пунктов Мерефа Харьковской области, Константиновка в ДНР, в городе Николаев и Великомихайловка Днепропетровской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
артемовск
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в мире, украина, артемовск, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Артемовск, Харьковская область
Российские военные поразили пункты управления ВСУ
Минобороны: авиация и артиллерия поразили пункты управления и нацбатальоны ВСУ