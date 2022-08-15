https://ria.ru/20220815/vsu-1809662528.html

Российские военные поразили пункты управления ВСУ

Российские военные поразили пункты управления ВСУ - РИА Новости, 15.08.2022

Российские военные поразили пункты управления ВСУ

Российская авиация и артиллерия в ходе спецоперации поразили пункты управления украинских войск, а также живую силу и вооружение, в том числе националистических РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T12:33

2022-08-15T12:33

2022-08-15T12:33

специальная военная операция на украине

в мире

украина

артемовск

харьковская область

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российская авиация и артиллерия в ходе спецоперации поразили пункты управления украинских войск, а также живую силу и вооружение, в том числе националистических батальонов, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в понедельник."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены пункты управления 112-й бригады территориальной обороны в районе Артемовска, 60-й пехотной бригады в районе Осокоровка Херсонской области", - говорится в документе.Отмечается, что также поражена живая сила, вооружение и военная техника, в том числе националистических батальонов, в районах населенных пунктов Мерефа Харьковской области, Константиновка в ДНР, в городе Николаев и Великомихайловка Днепропетровской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

артемовск

харьковская область

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в мире, украина, артемовск, харьковская область