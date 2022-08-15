https://ria.ru/20220815/vs-1809657710.html
ВС России вывели из строя две тяговые электроподстанции
ВС России вывели из строя две тяговые электроподстанции - РИА Новости, 15.08.2022
ВС России вывели из строя две тяговые электроподстанции
Авиация РФ уничтожила в Днепропетровской области две электроподстанции, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T12:22
2022-08-15T12:22
2022-08-15T12:42
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
херсонская область
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Авиация РФ уничтожила в Днепропетровской области две электроподстанции, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ."В районе железнодорожных станций Апостолово и Синельников Днепропетровской области высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя две тяговые электроподстанции", - сказали в ведомстве.Кроме того, уточнили в ведомстве, в результате удара армейской авиации ВКС России по боевым позициям 63-й механизированной бригады украинских военных в районах населенных пунктов Белогорка и Лозовое в Херсонской области потери 105-го и 107-го батальонов этой бригады составили более 160 националистов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, днепропетровская область, херсонская область , войска воздушно-космической обороны
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, Херсонская область , Войска воздушно-космической обороны
12:22 15.08.2022 (обновлено: 12:42 15.08.2022)
ВС России вывели из строя две тяговые электроподстанции
Минобороны: ВС вывели из строя две тяговые электроподстанции в Днепропетровской области