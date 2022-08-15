https://ria.ru/20220815/vs-1809657710.html

ВС России вывели из строя две тяговые электроподстанции

ВС России вывели из строя две тяговые электроподстанции - РИА Новости, 15.08.2022

ВС России вывели из строя две тяговые электроподстанции

Авиация РФ уничтожила в Днепропетровской области две электроподстанции, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T12:22

2022-08-15T12:22

2022-08-15T12:42

специальная военная операция на украине

россия

днепропетровская область

херсонская область

войска воздушно-космической обороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802151517_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c6ff4f1978f8fcd13eee5e4274d2b50e.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Авиация РФ уничтожила в Днепропетровской области две электроподстанции, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ."В районе железнодорожных станций Апостолово и Синельников Днепропетровской области высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя две тяговые электроподстанции", - сказали в ведомстве.Кроме того, уточнили в ведомстве, в результате удара армейской авиации ВКС России по боевым позициям 63-й механизированной бригады украинских военных в районах населенных пунктов Белогорка и Лозовое в Херсонской области потери 105-го и 107-го батальонов этой бригады составили более 160 националистов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

днепропетровская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, днепропетровская область, херсонская область , войска воздушно-космической обороны