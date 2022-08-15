Рейтинг@Mail.ru
Жителя Чувашии арестовали за жестокое убийство женщины — ветерана ВОВ - РИА Новости, 15.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220815/veteran-1809724219.html
Жителя Чувашии арестовали за жестокое убийство женщины — ветерана ВОВ
Жителя Чувашии арестовали за жестокое убийство женщины — ветерана ВОВ - РИА Новости, 15.08.2022
Жителя Чувашии арестовали за жестокое убийство женщины — ветерана ВОВ
Житель чувашского села, который избил до смерти 92-летнюю женщину-ветерана Великой Отечественной войны, заключен под стражу, сообщает следственное управление СК РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T14:46
2022-08-15T14:55
происшествия
россия
великая отечественная война (1941-1945)
чувашская республика (чувашия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_25bf9a95d64ea587d5bbeec0fab4bad7.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Житель чувашского села, который избил до смерти 92-летнюю женщину-ветерана Великой Отечественной войны, заключен под стражу, сообщает следственное управление СК РФ по республике.По версии следствия, 10 августа подозреваемый напился в квартире в селе Красные Четаи, где жил с 92-летней родственницей - ветераном Великой Отечественной войны и тружеником тыла, и "на почве личных неприязненных отношений" жестоко ее избил. Ветеран получила множество ударов руками и ногами по голове, туловищу и другим частям тела и скончалась на месте. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть"."По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении регионального СУСК.Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20220725/krazha-1804780843.html
россия
чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_32ca5924214338449e6b929914fdd575.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, великая отечественная война (1941-1945), чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945), Чувашская Республика (Чувашия)
14:46 15.08.2022 (обновлено: 14:55 15.08.2022)
 
Жителя Чувашии арестовали за жестокое убийство женщины — ветерана ВОВ

Жителя Чувашии арестовали за насмерть забитую 92-летнюю женщину — ветерана ВОВ

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Житель чувашского села, который избил до смерти 92-летнюю женщину-ветерана Великой Отечественной войны, заключен под стражу, сообщает следственное управление СК РФ по республике.
По версии следствия, 10 августа подозреваемый напился в квартире в селе Красные Четаи, где жил с 92-летней родственницей - ветераном Великой Отечественной войны и тружеником тыла, и "на почве личных неприязненных отношений" жестоко ее избил. Ветеран получила множество ударов руками и ногами по голове, туловищу и другим частям тела и скончалась на месте. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть".
"По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 14:15
В Екатеринбурге мужчина украл у 96-летнего ветерана продукты
 
ПроисшествияРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Чувашская Республика (Чувашия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала