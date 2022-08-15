https://ria.ru/20220815/veteran-1809724219.html

Жителя Чувашии арестовали за жестокое убийство женщины — ветерана ВОВ

Жителя Чувашии арестовали за жестокое убийство женщины — ветерана ВОВ - РИА Новости, 15.08.2022

Жителя Чувашии арестовали за жестокое убийство женщины — ветерана ВОВ

Житель чувашского села, который избил до смерти 92-летнюю женщину-ветерана Великой Отечественной войны, заключен под стражу, сообщает следственное управление СК РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T14:46

2022-08-15T14:46

2022-08-15T14:55

происшествия

россия

великая отечественная война (1941-1945)

чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Житель чувашского села, который избил до смерти 92-летнюю женщину-ветерана Великой Отечественной войны, заключен под стражу, сообщает следственное управление СК РФ по республике.По версии следствия, 10 августа подозреваемый напился в квартире в селе Красные Четаи, где жил с 92-летней родственницей - ветераном Великой Отечественной войны и тружеником тыла, и "на почве личных неприязненных отношений" жестоко ее избил. Ветеран получила множество ударов руками и ногами по голове, туловищу и другим частям тела и скончалась на месте. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть"."По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении регионального СУСК.Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220725/krazha-1804780843.html

россия

чувашская республика (чувашия)

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Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, великая отечественная война (1941-1945), чувашская республика (чувашия)