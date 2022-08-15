https://ria.ru/20220815/veteran-1809724219.html
Жителя Чувашии арестовали за жестокое убийство женщины — ветерана ВОВ
Жителя Чувашии арестовали за жестокое убийство женщины — ветерана ВОВ - РИА Новости, 15.08.2022
Жителя Чувашии арестовали за жестокое убийство женщины — ветерана ВОВ
Житель чувашского села, который избил до смерти 92-летнюю женщину-ветерана Великой Отечественной войны, заключен под стражу, сообщает следственное управление СК РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T14:46
2022-08-15T14:46
2022-08-15T14:55
происшествия
россия
великая отечественная война (1941-1945)
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 авг - РИА Новости. Житель чувашского села, который избил до смерти 92-летнюю женщину-ветерана Великой Отечественной войны, заключен под стражу, сообщает следственное управление СК РФ по республике.По версии следствия, 10 августа подозреваемый напился в квартире в селе Красные Четаи, где жил с 92-летней родственницей - ветераном Великой Отечественной войны и тружеником тыла, и "на почве личных неприязненных отношений" жестоко ее избил. Ветеран получила множество ударов руками и ногами по голове, туловищу и другим частям тела и скончалась на месте. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть"."По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении регионального СУСК.Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20220725/krazha-1804780843.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, великая отечественная война (1941-1945), чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945), Чувашская Республика (Чувашия)
14:46 15.08.2022 (обновлено: 14:55 15.08.2022)
Жителя Чувашии арестовали за жестокое убийство женщины — ветерана ВОВ
Жителя Чувашии арестовали за насмерть забитую 92-летнюю женщину — ветерана ВОВ