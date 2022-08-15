https://ria.ru/20220815/uzbekistan-1809778431.html

В Узбекистане рассказали о росте числа туристов из России

В Узбекистане рассказали о росте числа туристов из России - РИА Новости, 15.08.2022

В Узбекистане рассказали о росте числа туристов из России

Число туристов из России в Узбекистан стабильно растет четвертый месяц подряд, в апреле-июле россияне по числу посещений уступали только жителям соседних с... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T16:49

2022-08-15T16:49

2022-08-15T16:52

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ТАШКЕНТ, 15 авг - РИА Новости. Число туристов из России в Узбекистан стабильно растет четвертый месяц подряд, в апреле-июле россияне по числу посещений уступали только жителям соседних с Узбекистаном стран, сообщает в понедельник госкомстат республики.По данным статведомства, в апреле Узбекистан посетили 29,3 тысячи граждан РФ, в мае – 47,5 тысячи, в июне – 53,4 тысячи, в июле – 61,6 тысячи. Российские туристы при этом стабильно занимают четвертое место по посещениям республики, уступая только гостям из соседних с Узбекистаном стран – Казахстана, Таджикистана и Киргизии.В госкомстате также представили ежемесячную динамику роста числа зарубежных туристов в Узбекистане: в апреле – 269,2 тысячи (+3,1 раза по сравнению с апрелем 2021 года), в мае – 503,6 тысячи (+3,6 раза), в июне – 493,9 тысячи (+3,9 раза), в июле – 540,7 тысячи (+3 раза).В Узбекистане для приезжающих иностранцев с 10 июня были отменены ряд требований, ранее введенных в связи с пандемией коронавируса: обязательный ПЦР-тест, экспресс-тест, а также сертификат или паспорт о вакцинации против COVID-19.По данным узбекской стороны, в 2021 году Узбекистан посетили 190,5 тысячи туристов из РФ против почти 450 тысяч в "допандемийном" 2019 году.В начале марта между правительствами Узбекистана и РФ был подписан план из 20 мероприятий по созданию условий для роста турпотока между двумя странами.

https://ria.ru/20220811/barkhatnyysezon-1808588136.html

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