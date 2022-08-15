СКЦ согласовал выход пяти судов с продовольствием с Украины
ООН: СКЦ в Стамбуле разрешил выход с Украины пяти судам в рамках продуктовой сделки
© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСухогруз Razoni - первое судно, прибывшее с украинским зерном, выходит после досмотра из порта Стамбула
© Sputnik / Бурджу Окутан
Сухогруз Razoni - первое судно, прибывшее с украинским зерном, выходит после досмотра из порта Стамбула. Архивное фото
ООН, 15 авг - РИА Новости. Совместный координационный центр в Стамбуле разрешил выход во вторник с Украины пяти судам в рамках продуктовой сделки, сообщает ООН.
"Совместный координационный центр (СКЦ) сегодня санкционировал движение коммерческих судов через морской гуманитарный коридор в рамках черноморской зерновой инициативы", - сказано в сообщении.
В нем отмечается, что 16 августа разрешен выход судну PROPUS из Черноморска. На его борту 9111 тонн пшеницы. Оно пойдет в Румынию. Также из Черноморска разрешен выход судна MV OSPREY S. Оно направляется в турецкий Искендерун и перевозит 11 500 тонн зерна. Судно RAMUS, перевозящее 6161 тонну пшеницы, направится из Черноморска в Карасу (Турция).
Из Южного разрешен выход MV BRAVE COMMANDER - на борту 23 300 тонн пшеницы. Судно направится в Джибути. Отмечается, что пшеница предназначена для Эфиопии в рамках мер борьбы Всемирной продовольственной программы с засухой. MV BONITA также выйдет из порта Южный с 60 000 метрических тонн кукурузы и отправится в южнокорейский Инчхон.
Также СКЦ разрешил прибытие двух судов в Черноморск и одного в Одессу.
Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. 22 июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.