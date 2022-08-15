Рейтинг@Mail.ru
СКЦ согласовал выход пяти судов с продовольствием с Украины - РИА Новости, 15.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220815/suda-1809868644.html
СКЦ согласовал выход пяти судов с продовольствием с Украины
СКЦ согласовал выход пяти судов с продовольствием с Украины - РИА Новости, 15.08.2022
СКЦ согласовал выход пяти судов с продовольствием с Украины
Совместный координационный центр в Стамбуле разрешил выход во вторник с Украины пяти судам в рамках продуктовой сделки, сообщает ООН. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T22:57
2022-08-15T22:57
сергей шойгу
черноморск
стамбул
украина
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807033660_0:0:3189:1794_1920x0_80_0_0_1ab7cde972ca80a1f82b37ecfd75d586.jpg
ООН, 15 авг - РИА Новости. Совместный координационный центр в Стамбуле разрешил выход во вторник с Украины пяти судам в рамках продуктовой сделки, сообщает ООН.В нем отмечается, что 16 августа разрешен выход судну PROPUS из Черноморска. На его борту 9111 тонн пшеницы. Оно пойдет в Румынию. Также из Черноморска разрешен выход судна MV OSPREY S. Оно направляется в турецкий Искендерун и перевозит 11 500 тонн зерна. Судно RAMUS, перевозящее 6161 тонну пшеницы, направится из Черноморска в Карасу (Турция).Из Южного разрешен выход MV BRAVE COMMANDER - на борту 23 300 тонн пшеницы. Судно направится в Джибути. Отмечается, что пшеница предназначена для Эфиопии в рамках мер борьбы Всемирной продовольственной программы с засухой. MV BONITA также выйдет из порта Южный с 60 000 метрических тонн кукурузы и отправится в южнокорейский Инчхон.Также СКЦ разрешил прибытие двух судов в Черноморск и одного в Одессу.Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. 22 июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.
https://ria.ru/20220815/prodovolstvie-1809860848.html
черноморск
стамбул
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807033660_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_809c467682626e42fde4675b21f9f4ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей шойгу, черноморск, стамбул, украина, оон
Сергей Шойгу, Черноморск, Стамбул, Украина, ООН
22:57 15.08.2022
 
СКЦ согласовал выход пяти судов с продовольствием с Украины

ООН: СКЦ в Стамбуле разрешил выход с Украины пяти судам в рамках продуктовой сделки

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСухогруз Razoni - первое судно, прибывшее с украинским зерном, выходит после досмотра из порта Стамбула
Сухогруз Razoni - первое судно, прибывшее с украинским зерном, выходит после досмотра из порта Стамбула - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
Сухогруз Razoni - первое судно, прибывшее с украинским зерном, выходит после досмотра из порта Стамбула. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 15 авг - РИА Новости. Совместный координационный центр в Стамбуле разрешил выход во вторник с Украины пяти судам в рамках продуктовой сделки, сообщает ООН.
"Совместный координационный центр (СКЦ) сегодня санкционировал движение коммерческих судов через морской гуманитарный коридор в рамках черноморской зерновой инициативы", - сказано в сообщении.
В нем отмечается, что 16 августа разрешен выход судну PROPUS из Черноморска. На его борту 9111 тонн пшеницы. Оно пойдет в Румынию. Также из Черноморска разрешен выход судна MV OSPREY S. Оно направляется в турецкий Искендерун и перевозит 11 500 тонн зерна. Судно RAMUS, перевозящее 6161 тонну пшеницы, направится из Черноморска в Карасу (Турция).
Из Южного разрешен выход MV BRAVE COMMANDER - на борту 23 300 тонн пшеницы. Судно направится в Джибути. Отмечается, что пшеница предназначена для Эфиопии в рамках мер борьбы Всемирной продовольственной программы с засухой. MV BONITA также выйдет из порта Южный с 60 000 метрических тонн кукурузы и отправится в южнокорейский Инчхон.
Также СКЦ разрешил прибытие двух судов в Черноморск и одного в Одессу.
Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. 22 июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.
Сухогруз Razoni в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
Вчера, 21:48
С Украины вывезли морем более 450 тысяч тонн продовольствия
 
Сергей ШойгуЧерноморскСтамбулУкраинаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала