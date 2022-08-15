https://ria.ru/20220815/suda-1809868644.html

СКЦ согласовал выход пяти судов с продовольствием с Украины

СКЦ согласовал выход пяти судов с продовольствием с Украины - РИА Новости, 15.08.2022

СКЦ согласовал выход пяти судов с продовольствием с Украины

Совместный координационный центр в Стамбуле разрешил выход во вторник с Украины пяти судам в рамках продуктовой сделки, сообщает ООН. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T22:57

2022-08-15T22:57

2022-08-15T22:57

сергей шойгу

черноморск

стамбул

украина

оон

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ООН, 15 авг - РИА Новости. Совместный координационный центр в Стамбуле разрешил выход во вторник с Украины пяти судам в рамках продуктовой сделки, сообщает ООН.В нем отмечается, что 16 августа разрешен выход судну PROPUS из Черноморска. На его борту 9111 тонн пшеницы. Оно пойдет в Румынию. Также из Черноморска разрешен выход судна MV OSPREY S. Оно направляется в турецкий Искендерун и перевозит 11 500 тонн зерна. Судно RAMUS, перевозящее 6161 тонну пшеницы, направится из Черноморска в Карасу (Турция).Из Южного разрешен выход MV BRAVE COMMANDER - на борту 23 300 тонн пшеницы. Судно направится в Джибути. Отмечается, что пшеница предназначена для Эфиопии в рамках мер борьбы Всемирной продовольственной программы с засухой. MV BONITA также выйдет из порта Южный с 60 000 метрических тонн кукурузы и отправится в южнокорейский Инчхон.Также СКЦ разрешил прибытие двух судов в Черноморск и одного в Одессу.Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. 22 июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.

https://ria.ru/20220815/prodovolstvie-1809860848.html

черноморск

стамбул

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сергей шойгу, черноморск, стамбул, украина, оон