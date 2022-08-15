https://ria.ru/20220815/solntse-1809679169.html

Гидрометцентр предупредил жителей юга России об опасном солнце

Гидрометцентр предупредил жителей юга России об опасном солнце - РИА Новости, 15.08.2022

Гидрометцентр предупредил жителей юга России об опасном солнце

Метеорологи прогнозируют высокую температуру, информируют о ярком солнце и опасности солнечных ожогов жителей и гостей Южного федерального округа, где... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T13:09

2022-08-15T13:09

2022-08-15T18:21

россия

общество

гидрометцентр

погода

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КРАСНОДАР, 15 авг – РИА Новости. Метеорологи прогнозируют высокую температуру, информируют о ярком солнце и опасности солнечных ожогов жителей и гостей Южного федерального округа, где установилась аномальная жара, сообщили РИА Новости в пресс-службе Гидрометцентра России."На 15 августа в Южном федеральном округе значение ультрафиолетовый индекс составит 6-8 единиц. С последующем ослаблением с 16-го числа", - информирует представитель Гидрометцентра.Высокий уровень ультрафиолетового индекса синоптики объясняют дефицитом озона, отсутствием облачности, а также астрономическим фактором – высотой солнца над уровнем горизонта, уточнил собеседник РИА Новости.Гидрометцентр России сообщает, что 15-17 августа на большей части Южного федерального округа ожидается сильная жара. Температура днем достигнет 42 градусов.В связи с этим синоптики предупреждают, что нахождение на солнце в полуденные часы может оказать негативное влияние на состоянии здоровья и кожи.

https://ria.ru/20220814/pogoda-1809502379.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, гидрометцентр, погода