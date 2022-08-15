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Гидрометцентр предупредил жителей юга России об опасном солнце - РИА Новости, 15.08.2022
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Гидрометцентр предупредил жителей юга России об опасном солнце
Гидрометцентр предупредил жителей юга России об опасном солнце - РИА Новости, 15.08.2022
Гидрометцентр предупредил жителей юга России об опасном солнце
Метеорологи прогнозируют высокую температуру, информируют о ярком солнце и опасности солнечных ожогов жителей и гостей Южного федерального округа, где... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T13:09
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гидрометцентр
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КРАСНОДАР, 15 авг – РИА Новости. Метеорологи прогнозируют высокую температуру, информируют о ярком солнце и опасности солнечных ожогов жителей и гостей Южного федерального округа, где установилась аномальная жара, сообщили РИА Новости в пресс-службе Гидрометцентра России."На 15 августа в Южном федеральном округе значение ультрафиолетовый индекс составит 6-8 единиц. С последующем ослаблением с 16-го числа", - информирует представитель Гидрометцентра.Высокий уровень ультрафиолетового индекса синоптики объясняют дефицитом озона, отсутствием облачности, а также астрономическим фактором – высотой солнца над уровнем горизонта, уточнил собеседник РИА Новости.Гидрометцентр России сообщает, что 15-17 августа на большей части Южного федерального округа ожидается сильная жара. Температура днем достигнет 42 градусов.В связи с этим синоптики предупреждают, что нахождение на солнце в полуденные часы может оказать негативное влияние на состоянии здоровья и кожи.
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россия, общество, гидрометцентр, погода
Россия, Общество, Гидрометцентр, Погода
13:09 15.08.2022 (обновлено: 18:21 15.08.2022)
 
Гидрометцентр предупредил жителей юга России об опасном солнце

Гидрометцентр предупредил жителей и гостей Южного федерального округа об опасном солнце

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Сочи
Отдыхающие на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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КРАСНОДАР, 15 авг – РИА Новости. Метеорологи прогнозируют высокую температуру, информируют о ярком солнце и опасности солнечных ожогов жителей и гостей Южного федерального округа, где установилась аномальная жара, сообщили РИА Новости в пресс-службе Гидрометцентра России.
"На 15 августа в Южном федеральном округе значение ультрафиолетовый индекс составит 6-8 единиц. С последующем ослаблением с 16-го числа", - информирует представитель Гидрометцентра.
Высокий уровень ультрафиолетового индекса синоптики объясняют дефицитом озона, отсутствием облачности, а также астрономическим фактором – высотой солнца над уровнем горизонта, уточнил собеседник РИА Новости.
Гидрометцентр России сообщает, что 15-17 августа на большей части Южного федерального округа ожидается сильная жара. Температура днем достигнет 42 градусов.
В связи с этим синоптики предупреждают, что нахождение на солнце в полуденные часы может оказать негативное влияние на состоянии здоровья и кожи.
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