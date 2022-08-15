https://ria.ru/20220815/snv-1809594389.html
Глава конференции ДНЯО рассказал, чем грозит наращивание объемов СНВ
Глава конференции ДНЯО рассказал, чем грозит наращивание объемов СНВ - РИА Новости, 15.08.2022
Глава конференции ДНЯО рассказал, чем грозит наращивание объемов СНВ
Исчезновение в 2026 году договоренностей США и РФ по СНВ с последующим наращиванием ядерных вооружений откроет "ящик Пандоры" - безъядерные страны захотят... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T08:59
2022-08-15T08:59
2022-08-15T09:13
в мире
сша
россия
движение неприсоединения
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ООН, 15 авг – РИА Новости, Алан Булкаты. Исчезновение в 2026 году договоренностей США и РФ по СНВ с последующим наращиванием ядерных вооружений откроет "ящик Пандоры" - безъядерные страны захотят обрести ядерное оружие, заявил в интервью РИА Новости председатель Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Густаво Злаувинен.По его мнению, если РФ и США не договорятся о соглашении на смену ДСНВ-3, который истекает в 2026 году, и начнут наращивать ядерные вооружения, это создаст и опасность с политической точки зрения – "подавляющее большинство стран, в частности в Движении неприсоединения, которые действительно разочарованы недостатком прогресса в области ядерного разоружения, увидят еще один признак того, что ядерные державы действительно не хотят добиться ядерного разоружения".По словам Злаувинена, если эти страны разочаруются, они зададутся вопросом о том, почему сами еще являются участниками ДНЯО."Мы решили не быть государствами, обладающими ядерным оружием… Большая сделка заключается в том, что ядерные державы однажды придут к ядерному разоружению. Если они этого не делают, почему мы должны исполнять свою часть (обязательств - ред.)", - сказал председатель, объясняя логику неядерных государств.СНВ-3, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, был продлен администрацией президента США Джо Байдена на пять лет, он истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине. Как заявляли в госдепартаменте США, Вашингтон готов рассмотреть возможность нового раунда стратегического диалога с РФ, но хочет доказательств ее добросовестного подхода.Читайте полный текст интервью Густаво Злаувинена >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, россия, движение неприсоединения
В мире, США, Россия, Движение неприсоединения
08:59 15.08.2022 (обновлено: 09:13 15.08.2022)
Глава конференции ДНЯО рассказал, чем грозит наращивание объемов СНВ
Глава конференции ДНЯО Злаувинен: наращивание СНВ России и США откроет ящик Пандоры
ООН, 15 авг – РИА Новости, Алан Булкаты. Исчезновение в 2026 году договоренностей США и РФ по СНВ с последующим наращиванием ядерных вооружений откроет "ящик Пандоры" - безъядерные страны захотят обрести ядерное оружие, заявил в интервью РИА Новости председатель Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Густаво Злаувинен.
По его мнению, если РФ
и США
не договорятся о соглашении на смену ДСНВ-3, который истекает в 2026 году, и начнут наращивать ядерные вооружения, это создаст и опасность с политической точки зрения – "подавляющее большинство стран, в частности в Движении неприсоединения
, которые действительно разочарованы недостатком прогресса в области ядерного разоружения, увидят еще один признак того, что ядерные державы действительно не хотят добиться ядерного разоружения".
По словам Злаувинена, если эти страны разочаруются, они зададутся вопросом о том, почему сами еще являются участниками ДНЯО.
"Мы решили не быть государствами, обладающими ядерным оружием… Большая сделка заключается в том, что ядерные державы однажды придут к ядерному разоружению. Если они этого не делают, почему мы должны исполнять свою часть (обязательств - ред.)", - сказал председатель, объясняя логику неядерных государств.
"И в этом риск, потому что многие другие страны могут решить начать разрабатывать свою программу создания ядерного оружия. Это откроет ящик Пандоры", - подчеркнул он.
Такое развитие событий, по его словам, более опасно, чем соперничество между США и Россией в том, сколько у кого будет ядерного оружия. "Думаю, у них его достаточно. Проблема в том, что если они не будут сокращать его, остальные скажут: "если эти ребята не собираются сокращать (ядерные арсеналы – ред.), забудьте о ядерном разоружении", - заключил он.
СНВ-3, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, был продлен администрацией президента США Джо Байдена на пять лет, он истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине. Как заявляли в госдепартаменте США, Вашингтон готов рассмотреть возможность нового раунда стратегического диалога с РФ, но хочет доказательств ее добросовестного подхода.