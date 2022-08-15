https://ria.ru/20220815/snv-1809594389.html

Глава конференции ДНЯО рассказал, чем грозит наращивание объемов СНВ

Глава конференции ДНЯО рассказал, чем грозит наращивание объемов СНВ - РИА Новости, 15.08.2022

Глава конференции ДНЯО рассказал, чем грозит наращивание объемов СНВ

Исчезновение в 2026 году договоренностей США и РФ по СНВ с последующим наращиванием ядерных вооружений откроет "ящик Пандоры" - безъядерные страны захотят... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T08:59

2022-08-15T08:59

2022-08-15T09:13

в мире

сша

россия

движение неприсоединения

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ООН, 15 авг – РИА Новости, Алан Булкаты. Исчезновение в 2026 году договоренностей США и РФ по СНВ с последующим наращиванием ядерных вооружений откроет "ящик Пандоры" - безъядерные страны захотят обрести ядерное оружие, заявил в интервью РИА Новости председатель Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Густаво Злаувинен.По его мнению, если РФ и США не договорятся о соглашении на смену ДСНВ-3, который истекает в 2026 году, и начнут наращивать ядерные вооружения, это создаст и опасность с политической точки зрения – "подавляющее большинство стран, в частности в Движении неприсоединения, которые действительно разочарованы недостатком прогресса в области ядерного разоружения, увидят еще один признак того, что ядерные державы действительно не хотят добиться ядерного разоружения".По словам Злаувинена, если эти страны разочаруются, они зададутся вопросом о том, почему сами еще являются участниками ДНЯО."Мы решили не быть государствами, обладающими ядерным оружием… Большая сделка заключается в том, что ядерные державы однажды придут к ядерному разоружению. Если они этого не делают, почему мы должны исполнять свою часть (обязательств - ред.)", - сказал председатель, объясняя логику неядерных государств.СНВ-3, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, был продлен администрацией президента США Джо Байдена на пять лет, он истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине. Как заявляли в госдепартаменте США, Вашингтон готов рассмотреть возможность нового раунда стратегического диалога с РФ, но хочет доказательств ее добросовестного подхода.Читайте полный текст интервью Густаво Злаувинена >>

https://ria.ru/20220801/snv-3-1806453932.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, движение неприсоединения