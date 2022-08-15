https://ria.ru/20220815/samolet-1809872755.html

Греческий истребитель перехватил ливанский пассажирский самолет, пишут СМИ

Греческий истребитель перехватил ливанский пассажирский самолет, пишут СМИ - РИА Новости, 15.08.2022

Греческий истребитель перехватил ливанский пассажирский самолет, пишут СМИ

Греческий истребитель F-16 перехватил ливанский пассажирский самолет Airbus A321neo, на борту которого были 145 пассажиров, из-за подозрений, что его захватили... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T23:57

2022-08-15T23:57

2022-08-15T23:57

в мире

бейрут

афины

нато

f-16

ливан

греция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779597313_0:406:2870:2020_1920x0_80_0_0_184ab9865e0d87f526b02d6290737d62.jpg

АФИНЫ, 15 авг - РИА Новости. Греческий истребитель F-16 перехватил ливанский пассажирский самолет Airbus A321neo, на борту которого были 145 пассажиров, из-за подозрений, что его захватили авиапираты, сообщил портал pentapostagma.gr со ссылкой на службу отслеживания самолетов IntelSky.Это произошло 10 августа, но известно об этом стало только пять дней спустя. Самолет авиакомпании Middle East Airlines летел из Мадрида в Бейрут."Ливанский пилот, сын главы компании Middle East Airlines, возможно, не использовал правильную частоту для поддержания связи с районом полетной информации Афин. После того как он не ответил, был подан сигнал "Ренегат" (Code Renegade)", - сообщает издание.Код Renegade - сигнал бедствия, обычно используемый в НАТО для обозначения того, что самолет был угнан или на борту находится бомба."Несмотря на несколько попыток связаться с самолетом, ответ по радио не был получен, что заставило греческие власти заволноваться. Греческие чиновники подняли истребители F-16 на базе Суда и подошли к самолету над Арголидой на северо-востоке Пелопоннеса. Два греческих истребителя подошли к не отвечающему на запросы самолету около 19:30 в среду, 10 августа. Они восстановили связь с пилотом и удостоверились, что проблем нет", - пишет издание.По данным ливанской службы отслеживания самолетов IntelSky, пилот - сын председателя правления Middle East Airlines, по всей видимости, забыл настроить приборы на правильную частоту.В Twitter служба IntelSky опубликовала видео сопровождения пассажирского самолета истребителями.

https://ria.ru/20220815/granitsa-1809857492.html

https://ria.ru/20220814/chekhiya-1809537786.html

бейрут

афины

ливан

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бейрут, афины, нато, f-16, ливан, греция