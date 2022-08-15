Греческий истребитель перехватил ливанский пассажирский самолет, пишут СМИ
СМИ: греческий истребитель перехватил ливанский самолет из-за подозрений в угоне
© Фото : U.S. Air Force / Capt. Andrew LaytonИстребитель F-16
© Фото : U.S. Air Force / Capt. Andrew Layton
Истребитель F-16. Архивное фото
АФИНЫ, 15 авг - РИА Новости. Греческий истребитель F-16 перехватил ливанский пассажирский самолет Airbus A321neo, на борту которого были 145 пассажиров, из-за подозрений, что его захватили авиапираты, сообщил портал pentapostagma.gr со ссылкой на службу отслеживания самолетов IntelSky.
"Ливанский пилот, сын главы компании Middle East Airlines, возможно, не использовал правильную частоту для поддержания связи с районом полетной информации Афин. После того как он не ответил, был подан сигнал "Ренегат" (Code Renegade)", - сообщает издание.
Код Renegade - сигнал бедствия, обычно используемый в НАТО для обозначения того, что самолет был угнан или на борту находится бомба.
"Несмотря на несколько попыток связаться с самолетом, ответ по радио не был получен, что заставило греческие власти заволноваться. Греческие чиновники подняли истребители F-16 на базе Суда и подошли к самолету над Арголидой на северо-востоке Пелопоннеса. Два греческих истребителя подошли к не отвечающему на запросы самолету около 19:30 в среду, 10 августа. Они восстановили связь с пилотом и удостоверились, что проблем нет", - пишет издание.
По данным ливанской службы отслеживания самолетов IntelSky, пилот - сын председателя правления Middle East Airlines, по всей видимости, забыл настроить приборы на правильную частоту.
В Twitter служба IntelSky опубликовала видео сопровождения пассажирского самолета истребителями.
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