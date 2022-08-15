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Греческий истребитель перехватил ливанский пассажирский самолет, пишут СМИ - РИА Новости, 15.08.2022
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Греческий истребитель перехватил ливанский пассажирский самолет, пишут СМИ
Греческий истребитель перехватил ливанский пассажирский самолет, пишут СМИ - РИА Новости, 15.08.2022
Греческий истребитель перехватил ливанский пассажирский самолет, пишут СМИ
Греческий истребитель F-16 перехватил ливанский пассажирский самолет Airbus A321neo, на борту которого были 145 пассажиров, из-за подозрений, что его захватили... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T23:57
2022-08-15T23:57
в мире
бейрут
афины
нато
f-16
ливан
греция
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АФИНЫ, 15 авг - РИА Новости. Греческий истребитель F-16 перехватил ливанский пассажирский самолет Airbus A321neo, на борту которого были 145 пассажиров, из-за подозрений, что его захватили авиапираты, сообщил портал pentapostagma.gr со ссылкой на службу отслеживания самолетов IntelSky.Это произошло 10 августа, но известно об этом стало только пять дней спустя. Самолет авиакомпании Middle East Airlines летел из Мадрида в Бейрут."Ливанский пилот, сын главы компании Middle East Airlines, возможно, не использовал правильную частоту для поддержания связи с районом полетной информации Афин. После того как он не ответил, был подан сигнал "Ренегат" (Code Renegade)", - сообщает издание.Код Renegade - сигнал бедствия, обычно используемый в НАТО для обозначения того, что самолет был угнан или на борту находится бомба."Несмотря на несколько попыток связаться с самолетом, ответ по радио не был получен, что заставило греческие власти заволноваться. Греческие чиновники подняли истребители F-16 на базе Суда и подошли к самолету над Арголидой на северо-востоке Пелопоннеса. Два греческих истребителя подошли к не отвечающему на запросы самолету около 19:30 в среду, 10 августа. Они восстановили связь с пилотом и удостоверились, что проблем нет", - пишет издание.По данным ливанской службы отслеживания самолетов IntelSky, пилот - сын председателя правления Middle East Airlines, по всей видимости, забыл настроить приборы на правильную частоту.В Twitter служба IntelSky опубликовала видео сопровождения пассажирского самолета истребителями.
https://ria.ru/20220815/granitsa-1809857492.html
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в мире, бейрут, афины, нато, f-16, ливан, греция
В мире, Бейрут, Афины, НАТО, F-16, Ливан, Греция
23:57 15.08.2022
 
Греческий истребитель перехватил ливанский пассажирский самолет, пишут СМИ

СМИ: греческий истребитель перехватил ливанский самолет из-за подозрений в угоне

© Фото : U.S. Air Force / Capt. Andrew LaytonИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© Фото : U.S. Air Force / Capt. Andrew Layton
Истребитель F-16. Архивное фото
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АФИНЫ, 15 авг - РИА Новости. Греческий истребитель F-16 перехватил ливанский пассажирский самолет Airbus A321neo, на борту которого были 145 пассажиров, из-за подозрений, что его захватили авиапираты, сообщил портал pentapostagma.gr со ссылкой на службу отслеживания самолетов IntelSky.
Это произошло 10 августа, но известно об этом стало только пять дней спустя. Самолет авиакомпании Middle East Airlines летел из Мадрида в Бейрут.
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"Ливанский пилот, сын главы компании Middle East Airlines, возможно, не использовал правильную частоту для поддержания связи с районом полетной информации Афин. После того как он не ответил, был подан сигнал "Ренегат" (Code Renegade)", - сообщает издание.
Код Renegade - сигнал бедствия, обычно используемый в НАТО для обозначения того, что самолет был угнан или на борту находится бомба.
"Несмотря на несколько попыток связаться с самолетом, ответ по радио не был получен, что заставило греческие власти заволноваться. Греческие чиновники подняли истребители F-16 на базе Суда и подошли к самолету над Арголидой на северо-востоке Пелопоннеса. Два греческих истребителя подошли к не отвечающему на запросы самолету около 19:30 в среду, 10 августа. Они восстановили связь с пилотом и удостоверились, что проблем нет", - пишет издание.
По данным ливанской службы отслеживания самолетов IntelSky, пилот - сын председателя правления Middle East Airlines, по всей видимости, забыл настроить приборы на правильную частоту.
В Twitter служба IntelSky опубликовала видео сопровождения пассажирского самолета истребителями.
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