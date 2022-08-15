https://ria.ru/20220815/samolet-1809864481.html

Джабаров назвал нарушение границ России проверкой реакции Москвы

Джабаров назвал нарушение границ России проверкой реакции Москвы - РИА Новости, 15.08.2022

Джабаров назвал нарушение границ России проверкой реакции Москвы

Нарушение российских границ самолетом-разведчиком Великобритании – это попытка проверить реакцию Москвы, заявил РИА Новости первый замглавы международного... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T22:17

2022-08-15T22:17

2022-08-15T22:28

россия

великобритания

мурманская область

миг-31

владимир джабаров

совет федерации рф

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Нарушение российских границ самолетом-разведчиком Великобритании – это попытка проверить реакцию Москвы, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.Самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу РФ в районе мыса Святой Нос в Мурманской области, его вытеснил за пределы российской территории экипаж перехватчика МиГ-31, сообщили ранее в понедельник в Минобороны России.Сенатор напомнил о ситуации возле Крыма, когда британцы пытались нарушить территориальные воды России, но получив предупреждение, прекратили провокации."Это попытка Великобритании действовать нам на нервы. Могут получить по полной", - предупредил Джабаров. По его словам, ситуация с самолетом – "попытка проверить нашу реакцию".

https://ria.ru/20220814/nato-1809467006.html

россия

великобритания

мурманская область

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россия, великобритания, мурманская область, миг-31, владимир джабаров, совет федерации рф