https://ria.ru/20220815/samolet-1809864481.html
Джабаров назвал нарушение границ России проверкой реакции Москвы
Джабаров назвал нарушение границ России проверкой реакции Москвы - РИА Новости, 15.08.2022
Джабаров назвал нарушение границ России проверкой реакции Москвы
Нарушение российских границ самолетом-разведчиком Великобритании – это попытка проверить реакцию Москвы, заявил РИА Новости первый замглавы международного... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T22:17
2022-08-15T22:17
2022-08-15T22:28
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великобритания
мурманская область
миг-31
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Нарушение российских границ самолетом-разведчиком Великобритании – это попытка проверить реакцию Москвы, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.Самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу РФ в районе мыса Святой Нос в Мурманской области, его вытеснил за пределы российской территории экипаж перехватчика МиГ-31, сообщили ранее в понедельник в Минобороны России.Сенатор напомнил о ситуации возле Крыма, когда британцы пытались нарушить территориальные воды России, но получив предупреждение, прекратили провокации."Это попытка Великобритании действовать нам на нервы. Могут получить по полной", - предупредил Джабаров. По его словам, ситуация с самолетом – "попытка проверить нашу реакцию".
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россия, великобритания, мурманская область, миг-31, владимир джабаров, совет федерации рф
Россия, Великобритания, Мурманская область, МиГ-31, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ
22:17 15.08.2022 (обновлено: 22:28 15.08.2022)
Джабаров назвал нарушение границ России проверкой реакции Москвы
Джабаров: нарушение границ России Британией это опасная попытка проверить реакцию Москвы