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Джабаров назвал нарушение границ России проверкой реакции Москвы - РИА Новости, 15.08.2022
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Джабаров назвал нарушение границ России проверкой реакции Москвы
Джабаров назвал нарушение границ России проверкой реакции Москвы - РИА Новости, 15.08.2022
Джабаров назвал нарушение границ России проверкой реакции Москвы
Нарушение российских границ самолетом-разведчиком Великобритании – это попытка проверить реакцию Москвы, заявил РИА Новости первый замглавы международного... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T22:17
2022-08-15T22:28
россия
великобритания
мурманская область
миг-31
владимир джабаров
совет федерации рф
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Нарушение российских границ самолетом-разведчиком Великобритании – это попытка проверить реакцию Москвы, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.Самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу РФ в районе мыса Святой Нос в Мурманской области, его вытеснил за пределы российской территории экипаж перехватчика МиГ-31, сообщили ранее в понедельник в Минобороны России.Сенатор напомнил о ситуации возле Крыма, когда британцы пытались нарушить территориальные воды России, но получив предупреждение, прекратили провокации."Это попытка Великобритании действовать нам на нервы. Могут получить по полной", - предупредил Джабаров. По его словам, ситуация с самолетом – "попытка проверить нашу реакцию".
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россия, великобритания, мурманская область, миг-31, владимир джабаров, совет федерации рф
Россия, Великобритания, Мурманская область, МиГ-31, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ
22:17 15.08.2022 (обновлено: 22:28 15.08.2022)
 
Джабаров назвал нарушение границ России проверкой реакции Москвы

Джабаров: нарушение границ России Британией это опасная попытка проверить реакцию Москвы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Владимир Джабаров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Нарушение российских границ самолетом-разведчиком Великобритании – это попытка проверить реакцию Москвы, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
Самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу РФ в районе мыса Святой Нос в Мурманской области, его вытеснил за пределы российской территории экипаж перехватчика МиГ-31, сообщили ранее в понедельник в Минобороны России.
"Если это случайно, думаю, они объяснят. Если это умышленно, он просто в следующий раз не вернется на свою базу. Играют с огнем", - сказал политик.
Сенатор напомнил о ситуации возле Крыма, когда британцы пытались нарушить территориальные воды России, но получив предупреждение, прекратили провокации.
"Это попытка Великобритании действовать нам на нервы. Могут получить по полной", - предупредил Джабаров. По его словам, ситуация с самолетом – "попытка проверить нашу реакцию".
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
Вчера, 10:06
В НАТО потребовали нарастить объемы оружия на границе с Россией, пишет WP
 
РоссияВеликобританияМурманская областьМиГ-31Владимир ДжабаровСовет Федерации РФ
 
 
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