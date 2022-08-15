https://ria.ru/20220815/psb-1809778272.html

ПСБ поддержит проекты импортозамещения высокотехнологичного медоборудования

ПСБ поддержит проекты импортозамещения высокотехнологичного медоборудования - РИА Новости, 15.08.2022

ПСБ поддержит проекты импортозамещения высокотехнологичного медоборудования

ПСБ и АНО "Консорциум "Медицинская техника" будут развивать сотрудничество в сфере здравоохранения и импортозамещения высокотехнологичного медицинского... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T16:49

2022-08-15T16:49

2022-08-15T16:49

новости компаний - экономика

россия

форум "армия-2022"

псб (банк псб)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. ПСБ и АНО "Консорциум "Медицинская техника" будут развивать сотрудничество в сфере здравоохранения и импортозамещения высокотехнологичного медицинского оборудования и медизделий, сообщает банк.Соответствующее соглашение подписали в рамках форума "Армия-2022" председатель ПСБ Петр Фрадков и председатель правления Консорциума "Медицинская техника" Иван Ожгихин.ПСБ будет оказывать содействие предприятиям консорциума в реализации проектов по созданию нового медоборудования от стадии патента до выхода продукции на рынки сбыта, также ПСБ будет организовывать льготное финансирование таких проектов, уточняется в сообщении."Программа поддержки Консорциума "Медицинская техника" предполагает финансирование пилотных проектов и содействие предприятиям–членам консорциума на всех этапах реализации. Банк и консорциум выступят в роли интегратора возможных участников — обладателей интеллектуальной собственности, финансовых институтов и институтов развития, федеральных и региональных органов власти, научного сообщества и медицинских исследовательских учреждений, государственных корпораций и предприятий ОПК, представителей бизнес-сообщества и технологических предпринимателей, дистрибьютеров, институтов подготовки промышленного дизайна", — приводится в сообщении комментарий Петра Фрадкова.Консорциум "Медицинская техника" создан в 2020 году при поддержке Минпромторга России. В объединение входят производители медицинской техники и отраслевые ассоциации, которые формируют и продвигают комплексные решения в области импортозамещения.

https://ria.ru/20220802/soglashenie-1806621886.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, россия, форум "армия-2022", псб (банк псб)