https://ria.ru/20220815/proryv-1809597593.html

Робота-сапера "Проход" задействовали в спецоперации на Украине

Робота-сапера "Проход" задействовали в спецоперации на Украине - РИА Новости, 15.08.2022

Робота-сапера "Проход" задействовали в спецоперации на Украине

Уникальный робот-сапер "Проход" применяется в специальной военной операции на Украине, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T09:18

2022-08-15T09:18

2022-08-15T10:25

специальная военная операция на украине

безопасность

высокоточные комплексы

россия

донбасс

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Уникальный робот-сапер "Проход" применяется в специальной военной операции на Украине, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика ВНИИ "Сигнал" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы") Владимир Пименов."Этот проект выполнялся по заказу Минобороны. Дистанционно управляемый робототехнический комплекс успешно прошел государственные испытания. Сейчас он применяется в зоне проведения специальной военной операции для разминирования освобожденных территорий Донбасса", — сказал собеседник агентства.По его словам, "Проход" — единственный на сегодняшний день российский робот-сапер, который способен выдержать несколько подрывов мощной противотанковой миной и продолжить работу.Пименов рассказал также, что, в отличие от активно применявшихся в Сирии роботов-саперов "Уран-6", "Проход" — это машина для разминирования дорог для военных колонн."Если "Уран-6" предназначен больше для гуманитарного разминирования, то "Проход" предназначен для разминирования дорог, по которым сразу за роботом идут танки, БМП и другая тяжелая военная техника. Ширина его полосы разминирования соответствует ширине прохода танка, также он способен имитировать режимы работы тяжелой техники, на которую срабатывают "умные" противотанковые мины. На нашем роботе также установлены специальные устройства для уничтожения мин с электронным детонатором", — пояснил он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20210409/robot-1727503554.html

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, высокоточные комплексы, россия, донбасс, вооруженные силы рф