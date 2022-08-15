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Робота-сапера "Проход" задействовали в спецоперации на Украине - РИА Новости, 15.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220815/proryv-1809597593.html
Робота-сапера "Проход" задействовали в спецоперации на Украине
Робота-сапера "Проход" задействовали в спецоперации на Украине - РИА Новости, 15.08.2022
Робота-сапера "Проход" задействовали в спецоперации на Украине
Уникальный робот-сапер "Проход" применяется в специальной военной операции на Украине, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T09:18
2022-08-15T10:25
специальная военная операция на украине
безопасность
высокоточные комплексы
россия
донбасс
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Уникальный робот-сапер "Проход" применяется в специальной военной операции на Украине, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика ВНИИ "Сигнал" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы") Владимир Пименов."Этот проект выполнялся по заказу Минобороны. Дистанционно управляемый робототехнический комплекс успешно прошел государственные испытания. Сейчас он применяется в зоне проведения специальной военной операции для разминирования освобожденных территорий Донбасса", — сказал собеседник агентства.По его словам, "Проход" — единственный на сегодняшний день российский робот-сапер, который способен выдержать несколько подрывов мощной противотанковой миной и продолжить работу.Пименов рассказал также, что, в отличие от активно применявшихся в Сирии роботов-саперов "Уран-6", "Проход" — это машина для разминирования дорог для военных колонн."Если "Уран-6" предназначен больше для гуманитарного разминирования, то "Проход" предназначен для разминирования дорог, по которым сразу за роботом идут танки, БМП и другая тяжелая военная техника. Ширина его полосы разминирования соответствует ширине прохода танка, также он способен имитировать режимы работы тяжелой техники, на которую срабатывают "умные" противотанковые мины. На нашем роботе также установлены специальные устройства для уничтожения мин с электронным детонатором", — пояснил он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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безопасность, высокоточные комплексы, россия, донбасс, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Высокоточные комплексы, Россия, Донбасс, Вооруженные силы РФ
09:18 15.08.2022 (обновлено: 10:25 15.08.2022)
 
Робота-сапера "Проход" задействовали в спецоперации на Украине

Гендиректор "Сигнала" Пименов: робота-сапера "Проход" используют в спецоперации на Украине

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий подает сигналы флажком для проезда военной техники в Мариуполе
Военнослужащий подает сигналы флажком для проезда военной техники в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
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Военнослужащий подает сигналы флажком для проезда военной техники в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Уникальный робот-сапер "Проход" применяется в специальной военной операции на Украине, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика ВНИИ "Сигнал" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы") Владимир Пименов.
"Этот проект выполнялся по заказу Минобороны. Дистанционно управляемый робототехнический комплекс успешно прошел государственные испытания. Сейчас он применяется в зоне проведения специальной военной операции для разминирования освобожденных территорий Донбасса", — сказал собеседник агентства.
Под присмотром робота: обучение саперов в аэропорту Мариуполя
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Такой учебно-практический центр организовали в ДНР впервые.

Один из роботов-саперов Уран-6 на территории аэропорта Мариуполя
1 из 10

Такой учебно-практический центр организовали в ДНР впервые.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Занятия ведут специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России.

Военнослужащие на территории аэропорта Мариуполя
2 из 10

Занятия ведут специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России.

© РИА Новости
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Военнослужащий подает сигнал для проезда военной техники.

Военнослужащий подает сигналы флажком для проезда военной техники на территории аэропорта Мариуполя
3 из 10

Военнослужащий подает сигнал для проезда военной техники.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Российские военные учат бойцов Народной милиции ДНР управляться с роботом-сапером "Уран-6".

Военнослужащие Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ обучают бойцов Народной милиции ДНР проводить разминирование с использованием роботов-саперов Уран-6 на территории аэропорта Мариуполя
4 из 10

Российские военные учат бойцов Народной милиции ДНР управляться с роботом-сапером "Уран-6".

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Практические занятия проходят в плотном графике.

Военнослужащие на территории аэропорта Мариуполя
5 из 10

Практические занятия проходят в плотном графике.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Комплексы "Уран-6" сегодня очень нужны ДНР и ЛНР, чтобы сделать заминированную украинскими формированиями территорию безопасной.

Военная техника с роботом-сапером Уран-6 на территории аэропорта Мариуполя
6 из 10

Комплексы "Уран-6" сегодня очень нужны ДНР и ЛНР, чтобы сделать заминированную украинскими формированиями территорию безопасной.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

В качестве учебного полигона используется мариупольский аэропорт.

Военнослужащие на территории аэропорта Мариуполя
7 из 10

В качестве учебного полигона используется мариупольский аэропорт.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Территория аэропорта хоть и была разминирована, но вероятность обнаружить здесь взрывоопасные предметы еще остается.

Один из роботов-саперов Уран-6 на территории аэропорта Мариуполя
8 из 10

Территория аэропорта хоть и была разминирована, но вероятность обнаружить здесь взрывоопасные предметы еще остается.

© РИА Новости
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Российская армия использовала комплексы "Уран-6" при разминировании дорог и побережья Мариуполя.

Выгрузка робота-сапера Уран-6 на территории аэропорта Мариуполя
9 из 10

Российская армия использовала комплексы "Уран-6" при разминировании дорог и побережья Мариуполя.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Робот-сапер действует на безопасной от оператора дистанции и позволяет сберечь жизни людей.

Военнослужащий на территории аэропорта Мариуполя
10 из 10

Робот-сапер действует на безопасной от оператора дистанции и позволяет сберечь жизни людей.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 10

Такой учебно-практический центр организовали в ДНР впервые.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 10

Занятия ведут специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 10

Военнослужащий подает сигнал для проезда военной техники.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 10

Российские военные учат бойцов Народной милиции ДНР управляться с роботом-сапером "Уран-6".

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 10

Практические занятия проходят в плотном графике.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 10

Комплексы "Уран-6" сегодня очень нужны ДНР и ЛНР, чтобы сделать заминированную украинскими формированиями территорию безопасной.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
7 из 10

В качестве учебного полигона используется мариупольский аэропорт.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 10

Территория аэропорта хоть и была разминирована, но вероятность обнаружить здесь взрывоопасные предметы еще остается.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
9 из 10

Российская армия использовала комплексы "Уран-6" при разминировании дорог и побережья Мариуполя.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
10 из 10

Робот-сапер действует на безопасной от оператора дистанции и позволяет сберечь жизни людей.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
По его словам, "Проход" — единственный на сегодняшний день российский робот-сапер, который способен выдержать несколько подрывов мощной противотанковой миной и продолжить работу.
Пименов рассказал также, что, в отличие от активно применявшихся в Сирии роботов-саперов "Уран-6", "Проход" — это машина для разминирования дорог для военных колонн.
"Если "Уран-6" предназначен больше для гуманитарного разминирования, то "Проход" предназначен для разминирования дорог, по которым сразу за роботом идут танки, БМП и другая тяжелая военная техника. Ширина его полосы разминирования соответствует ширине прохода танка, также он способен имитировать режимы работы тяжелой техники, на которую срабатывают "умные" противотанковые мины. На нашем роботе также установлены специальные устройства для уничтожения мин с электронным детонатором", — пояснил он.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВысокоточные комплексыРоссияДонбассВооруженные силы РФ
 
 
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