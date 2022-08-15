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Установлены личности погибших в результате взрыва в ТЦ в Ереване - РИА Новости, 15.08.2022
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Установлены личности погибших в результате взрыва в ТЦ в Ереване
Установлены личности погибших в результате взрыва в ТЦ в Ереване - РИА Новости, 15.08.2022
Установлены личности погибших в результате взрыва в ТЦ в Ереване
При взрыве в торговом центре "Сурмалу" в Ереване погибли две женщины и один мужчина, сообщили в пресс-службе МЧС Армении. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T00:43
2022-08-15T01:18
в мире
армения
взрыв на рынке в ереване
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ЕРЕВАН, 15 авг — РИА Новости. При взрыве в торговом центре "Сурмалу" в Ереване погибли две женщины и один мужчина, сообщили в пресс-службе МЧС Армении."Личности погибших установлены... Анаит Мхитарян, Джемма Назарян и Мисак Маргарян", — написал в соцсетях пресс-секретарь ведомства Айк Костанян.По его словам, неизвестна судьба еще 17 человек.Как ранее уточнили в Министерстве здравоохранения страны, в общей сложности пострадали 60 человек, 36 из них находятся в состоянии средней тяжести, 22 человека уже выписались из больницы.В воскресенье в торговом центре "Сурмалу" в Ереване произошло ЧП. По данным мэрии города, в магазине пиротехнических материалов прогремел взрыв, после чего начался пожар, повлекший за собой частичное разрушение здания. Под завалами еще могут оставаться люди.Пресс-секретарь МЧС сообщил РИА Новости, что в тушении пожара в торговом центре, участвуют также сотрудники функционирующего в Армении Армяно-российского центра гуманитарного реагирования.
https://ria.ru/20220814/armeniya-1809529222.html
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в мире, армения, взрыв на рынке в ереване
В мире, Армения, Взрыв на рынке в Ереване
00:43 15.08.2022 (обновлено: 01:18 15.08.2022)
 
Установлены личности погибших в результате взрыва в ТЦ в Ереване

МЧС Армении: в результате взрыва в ТЦ в Ереване погибли две женщины и один мужчина

© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в фотобанкВ ТЦ "Сурмалу" в Ереване произошёл взрыв
В ТЦ Сурмалу в Ереване произошёл взрыв - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© Sputnik / Андраник Казарян
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В ТЦ "Сурмалу" в Ереване произошёл взрыв. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 15 авг — РИА Новости. При взрыве в торговом центре "Сурмалу" в Ереване погибли две женщины и один мужчина, сообщили в пресс-службе МЧС Армении.
"Личности погибших установлены... Анаит Мхитарян, Джемма Назарян и Мисак Маргарян", — написал в соцсетях пресс-секретарь ведомства Айк Костанян.
По его словам, неизвестна судьба еще 17 человек.
Как ранее уточнили в Министерстве здравоохранения страны, в общей сложности пострадали 60 человек, 36 из них находятся в состоянии средней тяжести, 22 человека уже выписались из больницы.
В воскресенье в торговом центре "Сурмалу" в Ереване произошло ЧП. По данным мэрии города, в магазине пиротехнических материалов прогремел взрыв, после чего начался пожар, повлекший за собой частичное разрушение здания. Под завалами еще могут оставаться люди.
Пресс-секретарь МЧС сообщил РИА Новости, что в тушении пожара в торговом центре, участвуют также сотрудники функционирующего в Армении Армяно-российского центра гуманитарного реагирования.
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В миреАрменияВзрыв на рынке в Ереване
 
 
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