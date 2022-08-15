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Установлены личности погибших в результате взрыва в ТЦ в Ереване

Установлены личности погибших в результате взрыва в ТЦ в Ереване - РИА Новости, 15.08.2022

Установлены личности погибших в результате взрыва в ТЦ в Ереване

При взрыве в торговом центре "Сурмалу" в Ереване погибли две женщины и один мужчина, сообщили в пресс-службе МЧС Армении. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T00:43

2022-08-15T00:43

2022-08-15T01:18

в мире

армения

взрыв на рынке в ереване

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ЕРЕВАН, 15 авг — РИА Новости. При взрыве в торговом центре "Сурмалу" в Ереване погибли две женщины и один мужчина, сообщили в пресс-службе МЧС Армении."Личности погибших установлены... Анаит Мхитарян, Джемма Назарян и Мисак Маргарян", — написал в соцсетях пресс-секретарь ведомства Айк Костанян.По его словам, неизвестна судьба еще 17 человек.Как ранее уточнили в Министерстве здравоохранения страны, в общей сложности пострадали 60 человек, 36 из них находятся в состоянии средней тяжести, 22 человека уже выписались из больницы.В воскресенье в торговом центре "Сурмалу" в Ереване произошло ЧП. По данным мэрии города, в магазине пиротехнических материалов прогремел взрыв, после чего начался пожар, повлекший за собой частичное разрушение здания. Под завалами еще могут оставаться люди.Пресс-секретарь МЧС сообщил РИА Новости, что в тушении пожара в торговом центре, участвуют также сотрудники функционирующего в Армении Армяно-российского центра гуманитарного реагирования.

https://ria.ru/20220814/armeniya-1809529222.html

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в мире, армения, взрыв на рынке в ереване