https://ria.ru/20220815/priamure-1809641025.html

Ущерб от паводка в Приамурье предварительно оценили в 1,2 миллиарда рублей

Ущерб от паводка в Приамурье предварительно оценили в 1,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 15.08.2022

Ущерб от паводка в Приамурье предварительно оценили в 1,2 миллиарда рублей

По предварительным подсчетам, паводок в Амурской области причинил ущерб на более чем миллиард рублей, заявил губернатор Василий Орлов на совещании с премьером... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T11:45

2022-08-15T11:45

2022-08-15T12:42

происшествия

амурская область

василий орлов (губернатор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757278587_0:0:3451:1941_1920x0_80_0_0_454791bd198fb9d5565f1f987ff48ba8.jpg

ЯКУТСК, 15 авг — РИА Новости. По предварительным подсчетам, паводок в Амурской области причинил ущерб на более чем миллиард рублей, заявил губернатор Василий Орлов на совещании с премьером Михаилом Мишустиным."В результате выхода циклона <…> инфраструктуре Амурской области был нанесен значительный ущерб в этом году, предварительно — более миллиарда 200 миллионов рублей", — доложил он.Гибели и травмирования людей удалось избежать, подчеркнул губернатор.По словам Орлова, всего было подтоплено 136 жилых домов, 252 приусадебных участка, повреждено девять мостов, 24 участка автомобильных дорог. Власти эвакуировали 280 человек, в том числе 83 ребенка. До сих пор остаются подтопленными пять приусадебных участков и пять участков автодорог. К ликвидации последствий циклона привлекли почти тысячу человек и около 250 единиц техники. Сейчас аварийно-восстановительные работы продолжаются, населению оказывают адресную помощь, добавил глава региона.Циклон обрушился на Амурскую область 5 августа. Больше всего пострадали город Тында и Тындинский округ, Сковородинский, Зейский и Магдагачинский районы. В области ввели режим ЧС. По информации Росводресурсов, такой паводок на реках Амур и Зея случается раз в 30 лет.

https://ria.ru/20220815/yakutiya-1809593139.html

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, амурская область, василий орлов (губернатор)