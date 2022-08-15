https://ria.ru/20220815/priamure-1809641025.html
Ущерб от паводка в Приамурье предварительно оценили в 1,2 миллиарда рублей
Ущерб от паводка в Приамурье предварительно оценили в 1,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 15.08.2022
Ущерб от паводка в Приамурье предварительно оценили в 1,2 миллиарда рублей
По предварительным подсчетам, паводок в Амурской области причинил ущерб на более чем миллиард рублей, заявил губернатор Василий Орлов на совещании с премьером... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T11:45
2022-08-15T11:45
2022-08-15T12:42
происшествия
амурская область
василий орлов (губернатор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757278587_0:0:3451:1941_1920x0_80_0_0_454791bd198fb9d5565f1f987ff48ba8.jpg
ЯКУТСК, 15 авг — РИА Новости. По предварительным подсчетам, паводок в Амурской области причинил ущерб на более чем миллиард рублей, заявил губернатор Василий Орлов на совещании с премьером Михаилом Мишустиным."В результате выхода циклона <…> инфраструктуре Амурской области был нанесен значительный ущерб в этом году, предварительно — более миллиарда 200 миллионов рублей", — доложил он.Гибели и травмирования людей удалось избежать, подчеркнул губернатор.По словам Орлова, всего было подтоплено 136 жилых домов, 252 приусадебных участка, повреждено девять мостов, 24 участка автомобильных дорог. Власти эвакуировали 280 человек, в том числе 83 ребенка. До сих пор остаются подтопленными пять приусадебных участков и пять участков автодорог. К ликвидации последствий циклона привлекли почти тысячу человек и около 250 единиц техники. Сейчас аварийно-восстановительные работы продолжаются, населению оказывают адресную помощь, добавил глава региона.Циклон обрушился на Амурскую область 5 августа. Больше всего пострадали город Тында и Тындинский округ, Сковородинский, Зейский и Магдагачинский районы. В области ввели режим ЧС. По информации Росводресурсов, такой паводок на реках Амур и Зея случается раз в 30 лет.
https://ria.ru/20220815/yakutiya-1809593139.html
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757278587_720:0:3451:2048_1920x0_80_0_0_80d4c98d1a0907a777da7e91adee8062.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, амурская область, василий орлов (губернатор)
Происшествия, Амурская область, Василий Орлов (губернатор)
11:45 15.08.2022 (обновлено: 12:42 15.08.2022)
Ущерб от паводка в Приамурье предварительно оценили в 1,2 миллиарда рублей
Губернатор Приамурья Орлов предварительно оценил ущерб от паводка в 1,2 миллиарда рублей
ЯКУТСК, 15 авг — РИА Новости. По предварительным подсчетам, паводок в Амурской области причинил ущерб на более чем миллиард рублей, заявил губернатор Василий Орлов на совещании с премьером Михаилом Мишустиным.
"В результате выхода циклона <…> инфраструктуре Амурской области
был нанесен значительный ущерб в этом году, предварительно — более миллиарда 200 миллионов рублей", — доложил он.
Гибели и травмирования людей удалось избежать, подчеркнул губернатор.
По словам Орлова, всего было подтоплено 136 жилых домов, 252 приусадебных участка, повреждено девять мостов, 24 участка автомобильных дорог. Власти эвакуировали 280 человек, в том числе 83 ребенка. До сих пор остаются подтопленными пять приусадебных участков и пять участков автодорог.
К ликвидации последствий циклона привлекли почти тысячу человек и около 250 единиц техники. Сейчас аварийно-восстановительные работы продолжаются, населению оказывают адресную помощь, добавил глава региона.
Циклон обрушился на Амурскую область
5 августа. Больше всего пострадали город Тында
и Тындинский округ, Сковородинский, Зейский и Магдагачинский районы
. В области ввели режим ЧС. По информации Росводресурсов, такой паводок на реках Амур
и Зея случается раз в 30 лет.