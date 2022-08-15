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Ущерб от паводка в Приамурье предварительно оценили в 1,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 15.08.2022
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Ущерб от паводка в Приамурье предварительно оценили в 1,2 миллиарда рублей
Ущерб от паводка в Приамурье предварительно оценили в 1,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 15.08.2022
Ущерб от паводка в Приамурье предварительно оценили в 1,2 миллиарда рублей
По предварительным подсчетам, паводок в Амурской области причинил ущерб на более чем миллиард рублей, заявил губернатор Василий Орлов на совещании с премьером... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T11:45
2022-08-15T12:42
происшествия
амурская область
василий орлов (губернатор)
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ЯКУТСК, 15 авг — РИА Новости. По предварительным подсчетам, паводок в Амурской области причинил ущерб на более чем миллиард рублей, заявил губернатор Василий Орлов на совещании с премьером Михаилом Мишустиным."В результате выхода циклона &lt;…&gt; инфраструктуре Амурской области был нанесен значительный ущерб в этом году, предварительно — более миллиарда 200 миллионов рублей", — доложил он.Гибели и травмирования людей удалось избежать, подчеркнул губернатор.По словам Орлова, всего было подтоплено 136 жилых домов, 252 приусадебных участка, повреждено девять мостов, 24 участка автомобильных дорог. Власти эвакуировали 280 человек, в том числе 83 ребенка. До сих пор остаются подтопленными пять приусадебных участков и пять участков автодорог. К ликвидации последствий циклона привлекли почти тысячу человек и около 250 единиц техники. Сейчас аварийно-восстановительные работы продолжаются, населению оказывают адресную помощь, добавил глава региона.Циклон обрушился на Амурскую область 5 августа. Больше всего пострадали город Тында и Тындинский округ, Сковородинский, Зейский и Магдагачинский районы. В области ввели режим ЧС. По информации Росводресурсов, такой паводок на реках Амур и Зея случается раз в 30 лет.
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происшествия, амурская область, василий орлов (губернатор)
Происшествия, Амурская область, Василий Орлов (губернатор)
11:45 15.08.2022 (обновлено: 12:42 15.08.2022)
 
Ущерб от паводка в Приамурье предварительно оценили в 1,2 миллиарда рублей

Губернатор Приамурья Орлов предварительно оценил ущерб от паводка в 1,2 миллиарда рублей

© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанкПаводки в Амурской области
Паводки в Амурской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Евгений Земцов
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Паводки в Амурской области. Архивное фото
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ЯКУТСК, 15 авг — РИА Новости. По предварительным подсчетам, паводок в Амурской области причинил ущерб на более чем миллиард рублей, заявил губернатор Василий Орлов на совещании с премьером Михаилом Мишустиным.
"В результате выхода циклона <…> инфраструктуре Амурской области был нанесен значительный ущерб в этом году, предварительно — более миллиарда 200 миллионов рублей", — доложил он.
Гибели и травмирования людей удалось избежать, подчеркнул губернатор.
По словам Орлова, всего было подтоплено 136 жилых домов, 252 приусадебных участка, повреждено девять мостов, 24 участка автомобильных дорог. Власти эвакуировали 280 человек, в том числе 83 ребенка. До сих пор остаются подтопленными пять приусадебных участков и пять участков автодорог.
К ликвидации последствий циклона привлекли почти тысячу человек и около 250 единиц техники. Сейчас аварийно-восстановительные работы продолжаются, населению оказывают адресную помощь, добавил глава региона.
Циклон обрушился на Амурскую область 5 августа. Больше всего пострадали город Тында и Тындинский округ, Сковородинский, Зейский и Магдагачинский районы. В области ввели режим ЧС. По информации Росводресурсов, такой паводок на реках Амур и Зея случается раз в 30 лет.
Сотрудники МЧС РФ эвакуируют людей из подтопленной в результате паводка территории села Томтор в Якутии - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
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В Якутии оценили предварительный ущерб от паводка в двух районах
 
ПроисшествияАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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