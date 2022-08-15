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Бизнес предложил доработать поправки в закон "О персональных данных" - РИА Новости, 15.08.2022
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Бизнес предложил доработать поправки в закон "О персональных данных"
Бизнес предложил доработать поправки в закон "О персональных данных" - РИА Новости, 15.08.2022
Бизнес предложил доработать поправки в закон "О персональных данных"
Представители бизнеса попросили Минцифры в очередной раз доработать поправки к закону "О персональных данных", включая регулирование оборота обезличенной... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T09:59
2022-08-15T09:59
россия
экономика
центральный банк рф (цб рф)
сколково
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Представители бизнеса попросили Минцифры в очередной раз доработать поправки к закону "О персональных данных", включая регулирование оборота обезличенной информации и вопрос передачи данных государству, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.Минцифры может вернуть в проект поправок к закону "О персональных данных" положение о необходимости заручиться согласием гражданина сразу для нескольких целей обработки его данных, что избавит компании от большого объема бумажной работы. Кроме того, бизнес выступает против передачи государству данных для развития проектов в области искусственного интеллекта (ИИ).По словам источников издания, на заседании "Нормативное регулирование" АНО "Цифровая экономика", которое прошло 12 июля, было решено, что центр компетенций "Сколково" при участии ЦБ и бизнеса подготовит Минцифры обоснование необходимости нормы о таком едином согласии.Также издание уточняет, что в июле Минцифры разработало новый вариант поправок к закону, по которым бизнес по запросу будет передавать личные данные своих клиентов государству, которое уже будет их обезличивать и подготавливать для обучения искусственного интеллекта. Также бесплатный доступ к этим данным Минцифры предлагает дать российским разработчикам, а также госорганам "для государственного и муниципального управления". И в этой версии необходимость получения единого согласия гражданина для разных целей обработки данных исчезла.В своей первой редакции проект поправок решал давнюю проблему компаний, заключавшуюся в том, что в одном согласии может быть указана всего одна цель использования: такое ограничение создавало горы бумажной работы для отдела кадров, а в условиях, когда подписание согласий уже стало ритуальным действием, а не осмысленным выбором, такой шаг представляется разумным, полагает преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов.Что же касается передачи данных государству, то цели запросов государством коммерческих данных должны быть очень конкретными — основанием для таких запросов могут быть события уровня чрезвычайных ситуаций, "во всех остальных случаях государство не может получать данные от бизнеса, так как это ведет к монополизации рынка", подчеркивает директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова.
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россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), сколково, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Россия, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сколково, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
09:59 15.08.2022
 
Бизнес предложил доработать поправки в закон "О персональных данных"

Газета "Ъ": бизнес предлагает Минцифры доработать поправки в закон "О персональных данных"

© Pixabay / StartupStockPhotosМужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© Pixabay / StartupStockPhotos
Мужчина с ноутбуком
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Представители бизнеса попросили Минцифры в очередной раз доработать поправки к закону "О персональных данных", включая регулирование оборота обезличенной информации и вопрос передачи данных государству, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Минцифры может вернуть в проект поправок к закону "О персональных данных" положение о необходимости заручиться согласием гражданина сразу для нескольких целей обработки его данных, что избавит компании от большого объема бумажной работы. Кроме того, бизнес выступает против передачи государству данных для развития проектов в области искусственного интеллекта (ИИ).
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
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По словам источников издания, на заседании "Нормативное регулирование" АНО "Цифровая экономика", которое прошло 12 июля, было решено, что центр компетенций "Сколково" при участии ЦБ и бизнеса подготовит Минцифры обоснование необходимости нормы о таком едином согласии.
Также издание уточняет, что в июле Минцифры разработало новый вариант поправок к закону, по которым бизнес по запросу будет передавать личные данные своих клиентов государству, которое уже будет их обезличивать и подготавливать для обучения искусственного интеллекта. Также бесплатный доступ к этим данным Минцифры предлагает дать российским разработчикам, а также госорганам "для государственного и муниципального управления". И в этой версии необходимость получения единого согласия гражданина для разных целей обработки данных исчезла.
В своей первой редакции проект поправок решал давнюю проблему компаний, заключавшуюся в том, что в одном согласии может быть указана всего одна цель использования: такое ограничение создавало горы бумажной работы для отдела кадров, а в условиях, когда подписание согласий уже стало ритуальным действием, а не осмысленным выбором, такой шаг представляется разумным, полагает преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов.
Что же касается передачи данных государству, то цели запросов государством коммерческих данных должны быть очень конкретными — основанием для таких запросов могут быть события уровня чрезвычайных ситуаций, "во всех остальных случаях государство не может получать данные от бизнеса, так как это ведет к монополизации рынка", подчеркивает директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова.
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РоссияЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)СколковоМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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