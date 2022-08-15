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Кисида направил подношение в ассоциирующийся с милитаризмом храм Ясукуни

Кисида направил подношение в ассоциирующийся с милитаризмом храм Ясукуни - РИА Новости, 15.08.2022

Кисида направил подношение в ассоциирующийся с милитаризмом храм Ясукуни

Премьер-министр Японии Фумио Кисида по случаю годовщины объявления о выходе Японии из Второй мировой войны 15 августа 1945 года направил ритуальное подношение в РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T14:06

2022-08-15T14:06

2022-08-15T14:06

в мире

япония

фумио кисида

коити хагиуда

синдзо абэ

южная корея

китай

вторая мировая война (1939-1945)

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ТОКИО, 15 авг – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида по случаю годовщины объявления о выходе Японии из Второй мировой войны 15 августа 1945 года направил ритуальное подношение в храм Ясукуни, который в странах Азии ассоциируется с японским милитаризмом.Кроме того, по данным агентства Киодо, храм в понедельник посетили министр экономической безопасности Санаэ Такаити и министр по вопросам восстановления Кэнъя Акиба.Ранее в понедельник храм Ясукуни посетили бывший министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, который в настоящее время возглавляет политический совет правящей Либерально-демократической партии, и бывший министр окружающей среды Синдзиро Коидзуми.На прошлой неделе храм посетил новый министр экономики Японии Ясутоси Нисимура. Он стал первым министром из разных составов правительства Кисиды с октября прошлого года, кто решил посетить Ясукуни.Посещения храма японскими политиками, как правило, происходят три раза в год - на ритуальные праздники в апреле и в октябре, а также в годовщину объявления о выходе Японии из Второй мировой войны 15 августа. Некоторые политики посещают храм в конце года.С 2013 года японские премьер-министры не посещают храм лично, ограничиваясь отправлением ритуальных пожертвований. После своего избрания на пост премьер-министра страны Синдзо Абэ только один раз лично посещал храм, в декабре 2013 года, однако это вызвало не только традиционно резко отрицательную реакцию в Китае и Южной Корее, но и заметное охлаждение в отношениях с главным союзником Японии — Соединенными Штатами. С тех пор он воздерживался от личного посещения храма, ограничиваясь передачей подношений. Новый визит в храм он нанес только после того, как ушел с поста премьер-министра в 2020 году. Его преемник, премьер-министр Есихидэ Суга, также не посещал храм лично. Этому примеру последовал и нынешний премьер Фумио Кисида.В храме Ясукуни поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны.

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https://ria.ru/20220405/medvedev-1781838215.html

https://ria.ru/20220809/protesty-1808202811.html

япония

южная корея

китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, фумио кисида, коити хагиуда, синдзо абэ, южная корея, китай, вторая мировая война (1939-1945)