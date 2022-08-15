https://ria.ru/20220815/perevozki-1809780641.html

Минтранс выразил готовность сотрудничать в развитии международных перевозок

Минтранс выразил готовность сотрудничать в развитии международных перевозок - РИА Новости, 15.08.2022

Минтранс выразил готовность сотрудничать в развитии международных перевозок

Минтранс РФ готов сотрудничать с коллегами из других стран в развитии международных перевозок, заявил замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев, выступая на... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T16:59

2022-08-15T16:59

2022-08-15T16:59

экономика

россия

индия

иран

министерство транспорта рф (минтранс россии)

дмитрий зверев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1799995799_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0564ba80e093d1fb90ad8f45ce1ca32f.jpg

АШХАБАД, 15 авг - РИА Новости. Минтранс РФ готов сотрудничать с коллегами из других стран в развитии международных перевозок, заявил замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев, выступая на Международной конференции на уровне министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в туркменском городе Туркменбаши (бывший Красноводск).Он отметил, что в условиях динамичных изменений в мировой торговле и новых вызовов глобального масштаба основным принципом работы транспортного комплекса РФ остается сохранение темпов развития.По его словам, "несмотря на искусственно созданные препятствия, Россия обеспечивает качественные финансовые и страховые сервисы для грузоперевозок и предлагает широкий спектр альтернативных маршрутов с высокой степенью цифровизации и возможностью отслеживания грузов онлайн"."Совместно с коллегами из других стран мы ведем работу по тестированию и развитию инфраструктуры коридора Север – Юг, проходящего от портов Индии, Ирана, Ближнего Востока через территорию Азербайджана, Туркменистана и Казахстана в Россию, и далее в страны Европы", - подчеркнул замминистра.Он особо отметил, что РФ расширяет спектр возможностей для всех участников международных перевозок и подтверждает готовность к надежному, конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству."Мы открыты для новых контактов, обмену опытом и продуктивному взаимодействию", - добавил Зверев.

https://ria.ru/20220809/alikhanov-1808263353.html

россия

индия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, индия, иран, министерство транспорта рф (минтранс россии), дмитрий зверев