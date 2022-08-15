https://ria.ru/20220815/perevozki-1809780641.html
Минтранс выразил готовность сотрудничать в развитии международных перевозок
Минтранс выразил готовность сотрудничать в развитии международных перевозок - РИА Новости, 15.08.2022
Минтранс выразил готовность сотрудничать в развитии международных перевозок
Минтранс РФ готов сотрудничать с коллегами из других стран в развитии международных перевозок, заявил замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев, выступая на... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T16:59
2022-08-15T16:59
2022-08-15T16:59
экономика
россия
индия
иран
министерство транспорта рф (минтранс россии)
дмитрий зверев
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АШХАБАД, 15 авг - РИА Новости. Минтранс РФ готов сотрудничать с коллегами из других стран в развитии международных перевозок, заявил замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев, выступая на Международной конференции на уровне министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в туркменском городе Туркменбаши (бывший Красноводск).Он отметил, что в условиях динамичных изменений в мировой торговле и новых вызовов глобального масштаба основным принципом работы транспортного комплекса РФ остается сохранение темпов развития.По его словам, "несмотря на искусственно созданные препятствия, Россия обеспечивает качественные финансовые и страховые сервисы для грузоперевозок и предлагает широкий спектр альтернативных маршрутов с высокой степенью цифровизации и возможностью отслеживания грузов онлайн"."Совместно с коллегами из других стран мы ведем работу по тестированию и развитию инфраструктуры коридора Север – Юг, проходящего от портов Индии, Ирана, Ближнего Востока через территорию Азербайджана, Туркменистана и Казахстана в Россию, и далее в страны Европы", - подчеркнул замминистра.Он особо отметил, что РФ расширяет спектр возможностей для всех участников международных перевозок и подтверждает готовность к надежному, конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству."Мы открыты для новых контактов, обмену опытом и продуктивному взаимодействию", - добавил Зверев.
https://ria.ru/20220809/alikhanov-1808263353.html
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экономика, россия, индия, иран, министерство транспорта рф (минтранс россии), дмитрий зверев
Экономика, Россия, Индия, Иран, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Дмитрий Зверев
Минтранс выразил готовность сотрудничать в развитии международных перевозок
В Минтрансе заявили о готовности России сотрудничать в развитии международных перевозок
АШХАБАД, 15 авг - РИА Новости. Минтранс РФ готов сотрудничать с коллегами из других стран в развитии международных перевозок, заявил замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев, выступая на Международной конференции на уровне министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в туркменском городе Туркменбаши (бывший Красноводск).
Он отметил, что в условиях динамичных изменений в мировой торговле и новых вызовов глобального масштаба основным принципом работы транспортного комплекса РФ
остается сохранение темпов развития.
"Россия последовательно выступает за реализацию политики ООН
в области устойчивого развития и обеспечения доступа к мировой торговле для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю", - сказал Зверев.
По его словам, "несмотря на искусственно созданные препятствия, Россия обеспечивает качественные финансовые и страховые сервисы для грузоперевозок и предлагает широкий спектр альтернативных маршрутов с высокой степенью цифровизации и возможностью отслеживания грузов онлайн".
"Совместно с коллегами из других стран мы ведем работу по тестированию и развитию инфраструктуры коридора Север – Юг, проходящего от портов Индии
, Ирана
, Ближнего Востока
через территорию Азербайджана
, Туркменистана и Казахстана
в Россию, и далее в страны Европы", - подчеркнул замминистра.
Он особо отметил, что РФ расширяет спектр возможностей для всех участников международных перевозок и подтверждает готовность к надежному, конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству.
"Мы открыты для новых контактов, обмену опытом и продуктивному взаимодействию", - добавил Зверев.