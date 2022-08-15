05:23 15.08.2022 (обновлено: 05:30 15.08.2022)
В Приамурье с территории жилых домов и мостов ушла вода
ГЗиПБ: в Приамурье с территории жилых домов и автомобильных мостов ушла вода
© Фото : ГУ МЧС России по Амурской областиСотрудники МЧС эвакуируют людей и животных во время паводка в поселке Остров Старица в Амурской области
Сотрудники МЧС эвакуируют людей и животных во время паводка в поселке Остров Старица в Амурской области. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 15 авг - РИА Новости. Паводковые воды ушли с территории жилых домов и автомобильных мостов в Амурской области, сообщает центр гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗиПБ).
Циклон обрушился на Приамурье 5 августа. В прошлый понедельник в области ввели региональный режим ЧС. Паводок, случившийся на реках Амур и Зея в Амурской области, происходит раз в 30 лет, заявили в Росводресурсах.
"По состоянию на утро 15 августа, на территории области нет подтопленных жилых домов и автомобильных мостов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели областного поисково-спасательного отряда проводят аварийно-восстановительные работы в селе Ивановка Зейского района. За все время откачана вода из 17 домов, просушено 12, очищено 43 приусадебных участка и вывезено 375 кубометров мусора.
К вечеру пятницы было восстановлено двухполосное движение на 40-м километре трассы Зея-Тыгда по мосту через реку Малая Грязнушка, сообщил амурский минтранс. По информации Амурского центра ГЗ и ПБ, в области закрыли две лодочные переправы. Проезд внутри села Алгач Зейского района и на шестом километре трассы "Тыгда-Черняево" восстановлен.
Спасатели и волонтеры работают на укреплении дамб сел Владимировка и Усть-Ивановка.
По данным областного МЧС, продолжается устойчивый спад уровня воды, паводковая обстановка стабилизируется. На территории городского округа Тында, Тындинского муниципального округа и Сковородинского района завершены аварийно-восстановительные работы. На территории четырех муниципальных образований подтоплены пять участков автомобильных дорог, без автотранспортного сообщения остаются пять населенных пунктов. По мере освобождения подтопленных участков дорог дорожные службы проводят ремонтно-восстановительные работы.