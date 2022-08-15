https://ria.ru/20220815/pavodok-1809583825.html

В Приамурье с территории жилых домов и мостов ушла вода

В Приамурье с территории жилых домов и мостов ушла вода - РИА Новости, 15.08.2022

В Приамурье с территории жилых домов и мостов ушла вода

Паводковые воды ушли с территории жилых домов и автомобильных мостов в Амурской области, сообщает центр гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗиПБ). РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T05:23

2022-08-15T05:23

2022-08-15T05:30

происшествия

амурская область

зейский район

амур (река)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

паводки в россии

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ХАБАРОВСК, 15 авг - РИА Новости. Паводковые воды ушли с территории жилых домов и автомобильных мостов в Амурской области, сообщает центр гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗиПБ).Циклон обрушился на Приамурье 5 августа. В прошлый понедельник в области ввели региональный режим ЧС. Паводок, случившийся на реках Амур и Зея в Амурской области, происходит раз в 30 лет, заявили в Росводресурсах."По состоянию на утро 15 августа, на территории области нет подтопленных жилых домов и автомобильных мостов", - говорится в сообщении.Отмечается, что спасатели областного поисково-спасательного отряда проводят аварийно-восстановительные работы в селе Ивановка Зейского района. За все время откачана вода из 17 домов, просушено 12, очищено 43 приусадебных участка и вывезено 375 кубометров мусора.К вечеру пятницы было восстановлено двухполосное движение на 40-м километре трассы Зея-Тыгда по мосту через реку Малая Грязнушка, сообщил амурский минтранс. По информации Амурского центра ГЗ и ПБ, в области закрыли две лодочные переправы. Проезд внутри села Алгач Зейского района и на шестом километре трассы "Тыгда-Черняево" восстановлен.Спасатели и волонтеры работают на укреплении дамб сел Владимировка и Усть-Ивановка.По данным областного МЧС, продолжается устойчивый спад уровня воды, паводковая обстановка стабилизируется. На территории городского округа Тында, Тындинского муниципального округа и Сковородинского района завершены аварийно-восстановительные работы. На территории четырех муниципальных образований подтоплены пять участков автомобильных дорог, без автотранспортного сообщения остаются пять населенных пунктов. По мере освобождения подтопленных участков дорог дорожные службы проводят ремонтно-восстановительные работы.

https://ria.ru/20220730/zabaykale-1806067326.html

https://ria.ru/20220804/yakutiya-1807134689.html

амурская область

зейский район

амур (река)

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происшествия, амурская область, зейский район, амур (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), паводки в россии