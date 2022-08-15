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В Приамурье с территории жилых домов и мостов ушла вода - РИА Новости, 15.08.2022
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В Приамурье с территории жилых домов и мостов ушла вода
В Приамурье с территории жилых домов и мостов ушла вода - РИА Новости, 15.08.2022
В Приамурье с территории жилых домов и мостов ушла вода
Паводковые воды ушли с территории жилых домов и автомобильных мостов в Амурской области, сообщает центр гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗиПБ). РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T05:23
2022-08-15T05:30
происшествия
амурская область
зейский район
амур (река)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
паводки в россии
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ХАБАРОВСК, 15 авг - РИА Новости. Паводковые воды ушли с территории жилых домов и автомобильных мостов в Амурской области, сообщает центр гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗиПБ).Циклон обрушился на Приамурье 5 августа. В прошлый понедельник в области ввели региональный режим ЧС. Паводок, случившийся на реках Амур и Зея в Амурской области, происходит раз в 30 лет, заявили в Росводресурсах."По состоянию на утро 15 августа, на территории области нет подтопленных жилых домов и автомобильных мостов", - говорится в сообщении.Отмечается, что спасатели областного поисково-спасательного отряда проводят аварийно-восстановительные работы в селе Ивановка Зейского района. За все время откачана вода из 17 домов, просушено 12, очищено 43 приусадебных участка и вывезено 375 кубометров мусора.К вечеру пятницы было восстановлено двухполосное движение на 40-м километре трассы Зея-Тыгда по мосту через реку Малая Грязнушка, сообщил амурский минтранс. По информации Амурского центра ГЗ и ПБ, в области закрыли две лодочные переправы. Проезд внутри села Алгач Зейского района и на шестом километре трассы "Тыгда-Черняево" восстановлен.Спасатели и волонтеры работают на укреплении дамб сел Владимировка и Усть-Ивановка.По данным областного МЧС, продолжается устойчивый спад уровня воды, паводковая обстановка стабилизируется. На территории городского округа Тында, Тындинского муниципального округа и Сковородинского района завершены аварийно-восстановительные работы. На территории четырех муниципальных образований подтоплены пять участков автомобильных дорог, без автотранспортного сообщения остаются пять населенных пунктов. По мере освобождения подтопленных участков дорог дорожные службы проводят ремонтно-восстановительные работы.
https://ria.ru/20220730/zabaykale-1806067326.html
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амурская область
зейский район
амур (река)
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происшествия, амурская область, зейский район, амур (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), паводки в россии
Происшествия, Амурская область, Зейский район, Амур (река), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Паводки в России
05:23 15.08.2022 (обновлено: 05:30 15.08.2022)
 
В Приамурье с территории жилых домов и мостов ушла вода

ГЗиПБ: в Приамурье с территории жилых домов и автомобильных мостов ушла вода

© Фото : ГУ МЧС России по Амурской областиСотрудники МЧС эвакуируют людей и животных во время паводка в поселке Остров Старица в Амурской области
Сотрудники МЧС эвакуируют людей и животных во время паводка в поселке Остров Старица в Амурской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Амурской области
Сотрудники МЧС эвакуируют людей и животных во время паводка в поселке Остров Старица в Амурской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 15 авг - РИА Новости. Паводковые воды ушли с территории жилых домов и автомобильных мостов в Амурской области, сообщает центр гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗиПБ).
Циклон обрушился на Приамурье 5 августа. В прошлый понедельник в области ввели региональный режим ЧС. Паводок, случившийся на реках Амур и Зея в Амурской области, происходит раз в 30 лет, заявили в Росводресурсах.
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"По состоянию на утро 15 августа, на территории области нет подтопленных жилых домов и автомобильных мостов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели областного поисково-спасательного отряда проводят аварийно-восстановительные работы в селе Ивановка Зейского района. За все время откачана вода из 17 домов, просушено 12, очищено 43 приусадебных участка и вывезено 375 кубометров мусора.
К вечеру пятницы было восстановлено двухполосное движение на 40-м километре трассы Зея-Тыгда по мосту через реку Малая Грязнушка, сообщил амурский минтранс. По информации Амурского центра ГЗ и ПБ, в области закрыли две лодочные переправы. Проезд внутри села Алгач Зейского района и на шестом километре трассы "Тыгда-Черняево" восстановлен.
Спасатели и волонтеры работают на укреплении дамб сел Владимировка и Усть-Ивановка.
По данным областного МЧС, продолжается устойчивый спад уровня воды, паводковая обстановка стабилизируется. На территории городского округа Тында, Тындинского муниципального округа и Сковородинского района завершены аварийно-восстановительные работы. На территории четырех муниципальных образований подтоплены пять участков автомобильных дорог, без автотранспортного сообщения остаются пять населенных пунктов. По мере освобождения подтопленных участков дорог дорожные службы проводят ремонтно-восстановительные работы.
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ПроисшествияАмурская областьЗейский районАмур (река)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Паводки в России
 
 
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