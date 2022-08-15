https://ria.ru/20220815/obrazovanie-1809595924.html
Афганские женщины рассказали о проблемах с доступом к образованию
Афганские женщины рассказали о проблемах с доступом к образованию - РИА Новости, 15.08.2022
Афганские женщины рассказали о проблемах с доступом к образованию
Вопрос с обучением афганских девочек в старших классах школы так и остается нерешенным спустя год после захвата власти в Афганистане движением "Талибан"*, хотя... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T09:07
2022-08-15T09:07
2022-08-15T09:57
в мире
афганистан
кабул (город)
организация исламского сотрудничества
пакистан
оон
забиулла муджахид
имран хан
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КАБУЛ, 15 авг - РИА Новости. Вопрос с обучением афганских девочек в старших классах школы так и остается нерешенным спустя год после захвата власти в Афганистане движением "Талибан"*, хотя школьницы и их родители ратуют за продолжение учебы, об этом они сами рассказали РИА Новости.В середине августа прошлого года талибы установили контроль над Кабулом и взяли власть в стране в свои руки, они пообещали, что не будут ущемлять права женщин, в частности, право на получение образования, но девочки старших классов школы уже год не могут посещать занятия.Как написал в Twitter по этому поводу брат министра внутренних дел временного правительства Афганистана Анас Хаккани, "главная проблема, связанная с обучением девочек старших классов, - учебная программа, которую необходимо реформировать".Его объяснение поддержал заместитель министра образования Афганистана. Однако официальный представитель талибов Забиулла Муджахид в интервью афганскому государственному телевидению вопреки всем предыдущим заявлениям сказал, что основная причина кроется в отсутствии консенсуса среди религиоведов.С другой стороны, бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан в своем выступлении на конференции министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества связал проблему образования девочек в Афганистане с культурными ограничениями.Однако афганцы отрицают связь работы женских школ с особенностями афганской культурой, считая причиной этого жесткую идеологию талибов.Как сказала РИА Новости школьница из Хоста Сора Фазли, "афганцы хотят, чтобы их девочки учились, и закрытие школ не имеет отношения к культурным особенностям страны"."Я родом из Хостской области, в нашем регионе нет культурных ограничений для обучения девочек, я училась, моя семья поддерживала меня. Увидев, что я занимаюсь, многие люди в нашем селе тоже отправили своих дочерей в школу", - отметила она.По словам другой афганской школьницы Шамале Ниази, история Афганистана доказывает, что отцы поддерживали своих дочерей в получении образования. "Посмотрите на историю Афганистана, в наших университетах и школах девочек учили, никогда не было, чтобы наши отцы говорили - я не отдам дочь в школу из-за того, что это противоречит моей культуре", - сказала она.Как считает бывший член провинциального совета восточной провинции Лагман Разия Ниязи, талибы используют риторику про культурные особенности как предлог, чтобы не открывать школы для девочек старшего возраста."Иногда они говорят, что нет бюджета, иногда говорят, что место неподходящее, иногда оправдываются старой учебной программой и культурными ограничениями, но вопрос в том, разве в Афганистане была другая культура в прошлые годы, когда девочки учились", - заметила она.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220815/afganistan-1809584976.html
https://ria.ru/20220813/kabul-1809368008.html
https://ria.ru/20220623/afganistan-1797695332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, кабул (город), организация исламского сотрудничества, пакистан, оон, забиулла муджахид, имран хан
В мире, Афганистан, Кабул (город), Организация исламского сотрудничества, Пакистан, ООН, Забиулла Муджахид, Имран Хан
09:07 15.08.2022 (обновлено: 09:57 15.08.2022)
Афганские женщины рассказали о проблемах с доступом к образованию
Афганских девочек лишили школьного образования из-за захвата власти талибами
КАБУЛ, 15 авг - РИА Новости. Вопрос с обучением афганских девочек в старших классах школы так и остается нерешенным спустя год после захвата власти в Афганистане движением "Талибан"*, хотя школьницы и их родители ратуют за продолжение учебы, об этом они сами рассказали РИА Новости.
В середине августа прошлого года талибы установили контроль над Кабулом
и взяли власть в стране в свои руки, они пообещали, что не будут ущемлять права женщин, в частности, право на получение образования, но девочки старших классов школы уже год не могут посещать занятия.
Как написал в Twitter
по этому поводу брат министра внутренних дел временного правительства Афганистана
Анас Хаккани, "главная проблема, связанная с обучением девочек старших классов, - учебная программа, которую необходимо реформировать".
Его объяснение поддержал заместитель министра образования Афганистана. Однако официальный представитель талибов Забиулла Муджахид
в интервью афганскому государственному телевидению вопреки всем предыдущим заявлениям сказал, что основная причина кроется в отсутствии консенсуса среди религиоведов.
С другой стороны, бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан
в своем выступлении на конференции министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества
связал проблему образования девочек в Афганистане с культурными ограничениями.
Однако афганцы отрицают связь работы женских школ с особенностями афганской культурой, считая причиной этого жесткую идеологию талибов.
Как сказала РИА Новости школьница из Хоста Сора Фазли, "афганцы хотят, чтобы их девочки учились, и закрытие школ не имеет отношения к культурным особенностям страны".
"Я родом из Хостской области, в нашем регионе нет культурных ограничений для обучения девочек, я училась, моя семья поддерживала меня. Увидев, что я занимаюсь, многие люди в нашем селе тоже отправили своих дочерей в школу", - отметила она.
По словам другой афганской школьницы Шамале Ниази, история Афганистана доказывает, что отцы поддерживали своих дочерей в получении образования. "Посмотрите на историю Афганистана, в наших университетах и школах девочек учили, никогда не было, чтобы наши отцы говорили - я не отдам дочь в школу из-за того, что это противоречит моей культуре", - сказала она.
Как считает бывший член провинциального совета восточной провинции Лагман Разия Ниязи, талибы используют риторику про культурные особенности как предлог, чтобы не открывать школы для девочек старшего возраста.
"Иногда они говорят, что нет бюджета, иногда говорят, что место неподходящее, иногда оправдываются старой учебной программой и культурными ограничениями, но вопрос в том, разве в Афганистане была другая культура в прошлые годы, когда девочки учились", - заметила она.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность