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Афганистан планирует закупить у России около миллиона баррелей нефти - РИА Новости, 15.08.2022
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Афганистан планирует закупить у России около миллиона баррелей нефти
Афганистан планирует закупить у России около миллиона баррелей нефти - РИА Новости, 15.08.2022
Афганистан планирует закупить у России около миллиона баррелей нефти
Кабул планирует закупить у Москвы около миллиона баррелей нефти, заявил РИА Новости министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T08:28
2022-08-15T08:51
экономика
россия
афганистан
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
дмитрий жирнов
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Кабул планирует закупить у Москвы около миллиона баррелей нефти, заявил РИА Новости министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи."Мы предложили России около миллиона (баррелей. — Прим. ред.), если она сможет отправлять больше, то это не проблема", — сказал он.Министр добавил, что проект по нефти и газу будет самым важным для афганской стороны. "Мы хотели бы также рассмотреть и вариант бартерной торговли, при условии, что у России будет потребность в какой-нибудь афганской продукции", — добавил Азизи.Делегация афганского Минпромторга, направленная правительством талибов, прибыла в Москву накануне. Переговоры с российскими коллегами запланированы на 15 и 16 августа. Как рассказал РИА Новости посол в Кабуле Дмитрий Жирнов, речь пойдет о поставках нефти, зерна и подсолнечного масла. Ровно год в результате наступления на правительственные силы отряды "Талибана"* вошли в Кабул и окончательно взяли Афганистан под контроль. Это произошло на фоне вывода из страны американских войск. Массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев продолжалась еще две недели, а в ночь на 31 августа последние американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября талибы сформировали временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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россия
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экономика, россия, афганистан, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), дмитрий жирнов
Экономика, Россия, Афганистан, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Дмитрий Жирнов
08:28 15.08.2022 (обновлено: 08:51 15.08.2022)
 
Афганистан планирует закупить у России около миллиона баррелей нефти

Власти Афганистана заявили о намерении закупить у России около миллиона баррелей нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Кабул планирует закупить у Москвы около миллиона баррелей нефти, заявил РИА Новости министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.
"Мы предложили России около миллиона (баррелей. — Прим. ред.), если она сможет отправлять больше, то это не проблема", — сказал он.
Министр добавил, что проект по нефти и газу будет самым важным для афганской стороны.
"Мы хотели бы также рассмотреть и вариант бартерной торговли, при условии, что у России будет потребность в какой-нибудь афганской продукции", — добавил Азизи.
Делегация афганского Минпромторга, направленная правительством талибов, прибыла в Москву накануне. Переговоры с российскими коллегами запланированы на 15 и 16 августа. Как рассказал РИА Новости посол в Кабуле Дмитрий Жирнов, речь пойдет о поставках нефти, зерна и подсолнечного масла.
Ровно год в результате наступления на правительственные силы отряды "Талибана"* вошли в Кабул и окончательно взяли Афганистан под контроль. Это произошло на фоне вывода из страны американских войск. Массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев продолжалась еще две недели, а в ночь на 31 августа последние американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября талибы сформировали временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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ЭкономикаРоссияАфганистанМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Дмитрий Жирнов
 
 
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