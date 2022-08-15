https://ria.ru/20220815/neft-1809591652.html

Афганистан планирует закупить у России около миллиона баррелей нефти

Афганистан планирует закупить у России около миллиона баррелей нефти - РИА Новости, 15.08.2022

Афганистан планирует закупить у России около миллиона баррелей нефти

Кабул планирует закупить у Москвы около миллиона баррелей нефти, заявил РИА Новости министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T08:28

2022-08-15T08:28

2022-08-15T08:51

экономика

россия

афганистан

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

дмитрий жирнов

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Кабул планирует закупить у Москвы около миллиона баррелей нефти, заявил РИА Новости министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи."Мы предложили России около миллиона (баррелей. — Прим. ред.), если она сможет отправлять больше, то это не проблема", — сказал он.Министр добавил, что проект по нефти и газу будет самым важным для афганской стороны. "Мы хотели бы также рассмотреть и вариант бартерной торговли, при условии, что у России будет потребность в какой-нибудь афганской продукции", — добавил Азизи.Делегация афганского Минпромторга, направленная правительством талибов, прибыла в Москву накануне. Переговоры с российскими коллегами запланированы на 15 и 16 августа. Как рассказал РИА Новости посол в Кабуле Дмитрий Жирнов, речь пойдет о поставках нефти, зерна и подсолнечного масла. Ровно год в результате наступления на правительственные силы отряды "Талибана"* вошли в Кабул и окончательно взяли Афганистан под контроль. Это произошло на фоне вывода из страны американских войск. Массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев продолжалась еще две недели, а в ночь на 31 августа последние американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября талибы сформировали временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20220815/afganistan-1809584508.html

россия

афганистан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, афганистан, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), дмитрий жирнов